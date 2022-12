Comment la grippe aviaire mortelle a déclenché des épidémies explosives en 2022 – et pourquoi c’est important pour la santé mondiale

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par e-mail aux abonnés chaque semaine. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Au cours de la dernière décennie, la propagation mondiale de la grippe aviaire a été une préoccupation croissante au Canada, mais la plupart des fermes ont réussi à éviter les épidémies.

La situation a changé en 2022.

Cette année, une souche hautement contagieuse de grippe aviaire s’est propagée à travers le pays, touchant près de 270 fermes et installations de production, suscitant des inquiétudes concernant les pénuries de volaille et exposant les travailleurs d’un océan à l’autre à un agent pathogène potentiellement mortel.

Jusqu’à présent, à peu près 4,7 millions d’oiseaux domestiques ont attrapé le virus . Cela ne compte pas le nombre incalculable d’oiseaux sauvages qui tombent malades, dont le nombre est beaucoup plus difficile à suivre.

“Je décrirais la portée comme explosive et en quelque sorte globale”, a déclaré Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Diseases Organization de l’Université de la Saskatchewan. “Je veux dire, c’est vraiment un énorme problème à l’échelle mondiale, et ici au Canada.”

Et c’est une crise qui se prépare sur deux fronts, à la fois pour les populations mondiales d’oiseaux et potentiellement pour la santé humaine, si cette forme hautement infectieuse du virus de la grippe finit par évoluer pour mieux se transmettre entre les personnes dans les décennies à venir.

« Éventuellement, il pourrait subir une mutation telle qu’il pourrait acquérir la capacité et la capacité de se transmettre de la volaille aux humains », a déclaré le Dr Shayan Sharif, professeur au Collège vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph, dans le sud de l’Ontario.

“Et malheureusement, c’est le genre de scénario du pire des cas que nous ne voulons pas qu’il se produise.”

“Les détections ne se sont pas arrêtées”

Depuis 2003, une souche de grippe aviaire H5N1 particulièrement mortelle a a conduit à un nombre élevé de décès de volailles et d’oiseaux sauvages dans une grande partie du monde y compris l’Asie, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique.

En 2014, le Canada a eu sa première détection de ce que l’on appelle une forme « hautement pathogène » du virus de la grippe aviaire, liée à la volaille dans une ferme de la Colombie-Britannique. Une douzaine de fermes et d’installations de production ont fini par traiter des cas cette année-là, selon les données fournies à CBC News par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Dans les années qui ont suivi, peu d’installations, voire aucune, ont été touchées dans le pays, selon les mêmes données.

L’explosion des cas au Canada cette année suit une tendance similaire à l’échelle mondiale. La souche hautement contagieuse peut se transmettre rapidement dans les zones à forte concentration d’élevages de volailles, comme les régions de l’Ouest du Canadaet sa propagation mondiale continue peut être liée aux schémas de migration des oiseaux.

“Nous ne pouvons pas vraiment contrôler les oiseaux migrateurs”, a déclaré Sharif.

Compte tenu de l’ampleur des épidémies de 2022 dans une grande partie de l’Amérique du Nord, on craint que le virus ne s’établisse maintenant sur ce continent.

“Historiquement, l’Amérique du Nord n’a pas eu des tonnes de problèmes avec la grippe aviaire”, a déclaré Louise Moncla, professeure adjointe de pathobiologie à l’école de médecine vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie.

“Cette épidémie a été un peu différente parce qu’elle dure depuis longtemps. Et contrairement aux épidémies passées, les détections n’ont pas cessé.”

L’ampleur de la propagation mondiale de cette souche H5N1 a été énorme, avec des dizaines de millions de morts, soit par la propagation du virus lui-même, soit par l’abattage préventif des oiseaux d’élevage.

Plus de 70 pays ont signalé des cas, a déclaré Gregorio Torres, chef du département scientifique de l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH). Cette forme grave de la maladie s’est également propagée plus au sud cette année dans des régions où des infections n’avaient pas été signalées auparavant, notamment Colombie et Pérou .

Les États-Unis ont également atteint un nouveau record sinistre pour les oiseaux perdus à cause de la grippe aviaireà plus de 50 millions en 2022, dépassant la plus grande épidémie précédente en 2015 – tandis que le nombre d’États touchés cette année est également plus du double les personnes touchées sept ans auparavant.

L’autre élément qui rend cette épidémie différente des précédentes n’est pas seulement le nombre d’oiseaux tués, mais le nombre d’espèces touchées, a déclaré Moncla.

Dans les élevages, les dindes et les poulets sont impactés. Mais des cas ont également été signalé parmi les grues en Israël et faucons et pygargues à tête blanche dans certaines régions du Canada et des États-Unis . À Stratford, en Ontario, le virus est probablement a coûté la vie à plusieurs des cygnes emblématiques de la ville du théâtre .

“Et puis nous avons également eu plus d’infections chez les mammifères”, a déclaré Moncla.

“Nous avons donc ce qui semble être une transmission généralisée chez les phoques, ce qui est inhabituel pour ce type de grippe. Nous avons eu des détections chez les ours et les renards, et [some] infections humaines. Donc ça a été plus vaste, plus d’espèces infectées, et puis ça ne s’est pas arrêté.”

Ensemble, tous ces facteurs font qu’il est probable que la grippe aviaire devienne endémique – plus courante – chez les espèces d’oiseaux nord-américaines à l’avenir.

REGARDER | Flambées mondiales « explosives » de grippe aviaire :

Une vague « explosive » de grippe aviaire frappe les populations mondiales d’oiseaux Les populations mondiales d’oiseaux sont ravagées par une souche mortelle de grippe aviaire, anéantissant les troupeaux de volailles domestiques et tuant les oiseaux sauvages. Certains chercheurs avertissent que le virus pourrait éventuellement évoluer pour mieux infecter les humains et potentiellement déclencher une future pandémie.

Menace imminente pour la santé humaine

C’est une mauvaise nouvelle pour les oiseaux, qu’ils soient sauvages ou d’élevage. Mais c’est aussi une menace imminente pour les humains, de nombreux scientifiques en conviennent.

“Nous devons absolument faire plus de surveillance humaine pour comprendre dans quelle mesure ces virus se propagent réellement dans la population humaine”, a déclaré Rasmussen.

“Nous ne remarquons vraiment les cas humains que lorsque cela rend quelqu’un vraiment malade. Mais à quelle fréquence les gens sont-ils réellement infectés par cela et ne le savent peut-être pas?”

La pandémie de grippe de 1918 a émergé d’une épidémie de grippe aviaire, a-t-elle dit, et était probablement liée à un virus qui a évolué tranquillement pour mieux infecter les humains des décennies plus tôt.

Parallèlement à la surveillance humaine, il convient de garder un œil sur les autres espèces animales qui peuvent fournir des “récipients de mélange” pour le virus de la grippe, a déclaré Rasmussen.

Un fou de Bassan mort à Point Lance, T.-N.-L., lors d’une épidémie de grippe aviaire. (Patrick Butler/Radio Canada)

Les porcs, par exemple, vivent souvent aux côtés d’oiseaux d’élevage, ce qui permet aux virus de se propager facilement entre ces espèces. C’est particulièrement inquiétant en ce qui concerne la grippe, étant donné sa capacité de réassortiment — le processus par lequel les virus de la grippe échangent des segments de gènes .

“Donc, si un porc est infecté par une souche de grippe humaine et une souche de grippe aviaire, il peut essentiellement mélanger ses gènes viraux et créer de nouveaux virus”, a déclaré Rasmussen. “Et c’est en fait ainsi que plusieurs pandémies au cours de l’histoire se sont produites … une sorte d’intermédiaire ou de” cochon du milieu “entre ces deux espèces pour favoriser la transmission de nouveaux virus qui pourraient survenir.”

Après une récente flambée d’épidémies de grippe aviaire dans les fermes commerciales, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a envoyé un avis sur les maladies transmissibles début décembre demander aux médecins d’être à l’affût de tout cas de propagation de la grippe aviaire à l’homme .

“L’exposition à de nouveaux virus de la grippe est préoccupante en raison du potentiel d’adaptation humaine et du risque de pandémie associé. Un tel risque peut être considéré comme un événement” à faible probabilité et à fort impact “”, indique l’avis.

À long terme, cette souche de grippe devrait également acquérir la capacité de se transmettre rapidement d’une personne à l’autre avant de constituer une véritable menace pour la santé humaine.

Pour l’instant, il ne semble capable d’infecter les gens que de manière sporadique et ne s’est pas adapté pour se transmettre efficacement parmi les populations humaines.

Seuls quatre cas humains de virus ont été signalés dans le monde cette année, dont un aux États-Unis, un au Royaume-Uni et deux en Espagne.

“S’il se transmet d’homme à homme, alors nous assisterons à une autre pandémie”, a déclaré Sharif. “Parce qu’il s’agit d’un virus aéroporté, et qu’il peut être transmis par des aérosols ou de grosses gouttelettes très similaires à ce que nous avons vu pour COVID-19.”

Inquiétudes concernant les pénuries de volaille et la hausse des prix

Le laboratoire de Sharif, à l’Université de Guelph, est l’une des équipes de recherche mondiales qui espèrent éventuellement créer un vaccin contre la grippe aviaire pour s’assurer que les futures épidémies ne soient pas aussi dévastatrices – car à ce stade, il n’y a pas de vaccin contre cette souche disponible pour une utilisation dans Canada.

Mais il craint qu’il n’y ait pas beaucoup de volonté politique pour développer un vaccin contre un virus qui, pour l’instant, infecte principalement les oiseaux. D’autres scientifiques soulignent qu’il y a un argument économique à faire valoir pour tenir cette souche grippale à distance.

“La grippe aviaire serait beaucoup moins un problème pour les agriculteurs et les producteurs s’il y avait un vaccin qui pourrait protéger leur troupeau … de ces différents sous-types qui causent tant de ravages”, a déclaré Rasmussen.

Ce mois-ci en Colombie-Britannique, l’association avicole de la province a même mis en garde contre une baisse de 20 % des dindes disponibles par rapport aux années précédentes juste avant les vacances d’hiver.

Le chercheur en politique alimentaire Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré que les épidémies de grippe aviaire pourraient entraîner des pénuries de volaille, faisant grimper les prix des denrées alimentaires.

“La grippe aviaire représente vraiment une menace pour notre sécurité alimentaire et pour notre propre santé publique”, a-t-il déclaré.

“C’est donc un peu un double coup dur qui, je pense, nécessite un peu plus d’attention.”