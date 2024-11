Comment la grille du GP du Brésil de F1 sera formée si les qualifications n’ont pas lieu

La pluie inattendue qui a forcé le report des qualifications du Grand Prix du Brésil de Formule 1 a suscité une grande intrigue autour d’un scénario unique de type « et si ».

Et si la météo à Sao Paulo reste traître dimanche matin et que la séance reprogrammée ne peut pas se dérouler, comment sera constituée la grille de la course de F1 ?

La question n’a pas de réponse définitive car, étonnamment, rien dans le Règlement sportif de la F1 2024 ne précise de manière définitive comment une grille sera définie si les qualifications ne peuvent avoir lieu.

La raison exacte n’est pas claire, mais il est intéressant de noter que c’est un problème qui a été résolu pour la saison 2025 avec un amendement au règlement indiquant déjà comment une grille sera constituée dans de telles circonstances.

Un nouvel article 42.1 du Règlement Sportif stipule que « dans le cas exceptionnel » où les qualifications n’auront pas lieu alors « avec l’acceptation des Commissaires Sportifs que la séance ne peut avoir lieu, la grille de la course sera définie sur la base du championnat des pilotes. classification. »

Cette modification a été apportée après les dernières réunions de la Commission de la F1 et du Conseil mondial du sport automobile le mois dernier, mais il est entendu qu’elle est arrivée trop tard pour qu’un accord soit trouvé pour les ajouter aux règles de 2024.

La pluie tombe avant les qualifications Photo par : Pool de contenu Red Bull

Alors, où cela en est-il dans les circonstances actuelles pour définir une grille à l’heure actuelle ?

Il existe ici deux règlements qui traitent potentiellement du scénario de formation d’une grille lorsqu’aucun temps de qualification n’a été fixé – bien qu’aucun ne soit explicite quant à savoir s’ils traitent ou non des circonstances dans lesquelles il n’y a pas de séance de qualification.

L’article 39.4b détaille un scénario de traitement des conducteurs « non classés ». Ceci s’adresse à tout pilote qui « n’a pas réussi à définir un temps en Q1 ou SQ1, ou si tous ses tours ont été supprimés ».

Le règlement explique ensuite que le classement d’un tel pilote sera attribué « conformément à l’ordre dans lequel il a été classé en P3 (ou, dans le cas où une séance de sprint est programmée, en P1). »

Cette règle est cependant intrigante car elle peut être sujette à de nombreuses interprétations.

Un point de vue est que si les qualifications sont annulées, parce que tous les pilotes n’ont pas établi de temps en Q1, alors tout le monde est « non classé », donc lors d’un week-end de sprint, cet ordre serait décidé par P1.

Cela signifierait que le pilote le plus rapide des essais d’ouverture, Lando Norris, prendrait la pole position – Max Verstappen se classant 15e sur la grille avant d’être a reculé de cinq places supplémentaires en raison de sa pénalité sur la grille moteur.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo par : Pool de contenu Red Bull

Cependant, une telle interprétation des règles n’est pas partagée par tout le monde car il existe un point de vue selon lequel si les qualifications sont annulées, mais que SQ1 a eu lieu, alors la formulation de 39.4b) signifie en réalité que tout pilote ayant effectué un tour en qualifications de sprint est ‘classifié’.

Dans ce cas, l’article 42.3 est déclenché et traite de la manière dont l’ordre de grille est distribué.

Celui-ci stipule : « Les pilotes classés qui ont reçu 15 pénalités cumulées sur la grille ou moins se verront attribuer une position temporaire sur la grille égale à leur classement de séance de qualification ou de séance de qualification sprint plus la somme de leurs pénalités sur la grille. »

Dans ce cas, on peut interpréter que l’ordre de grille des pilotes classés est issu de leur classement de qualification sprint.

Cela signifierait qu’Oscar Piastri prendrait la pole position du Grand Prix devant Norris, tandis que Verstappen serait quatrième.

Tout ce débat sur l’interprétation des règlements est cependant remplacé par le Code sportif international.

Un cas test en ce sens s’est produit lors du Grand Prix du Japon 2019, lorsqu’il y avait un risque que la grille ne soit pas formée dans des circonstances similaires lorsque les qualifications ont été pluvieuses samedi matin et retardées jusqu’à dimanche.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 et Sebastian Vettel, Ferrari SF90, dans la voie des stands au début des qualifications Photo par : Mark Sutton / Images de sport automobile

Craignant que les qualifications n’aient même pas lieu à ce moment-là, les commissaires sportifs ont publié une note détaillant ce qui se passerait s’ils devaient former une grille sans cela.

Ils ont noté que « le Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA reste muet sur le sujet ».

Au lieu de cela, ils ont exercé l’autorité qui leur était conférée par l’article 11.9.3b du Code sportif international pour décider de la manière dont la grille serait constituée.

Cette règle ISC donne aux commissaires sportifs l’autorité totale pour « modifier le Règlement Particulier » – ce qui signifie effectivement qu’ils peuvent décider de la manière dont une grille est formée.

Lire aussi :

À l’époque, ils avaient conclu que cela serait basé sur les deuxièmes temps d’essais libres de Suzuka, qui était la dernière séance de compétition ayant eu lieu car samedi avait été un échec complet.

Dans le cas où les qualifications de dimanche n’auraient pas lieu au Brésil, une répétition des circonstances dans lesquelles les commissaires sportifs choisiraient quelle séance déterminera la grille sera adoptée – et serait très probablement le résultat des qualifications de sprint.

Cependant, rien ne les empêche de choisir les critères qu’ils souhaitent.