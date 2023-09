Comment la grève de l’UAW pourrait avoir des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie : NPR

basculer la légende Bill Pugliano/Getty Images

La grève des Travailleurs unis de l’automobile contre les trois grands constructeurs automobiles aura des répercussions sur l’ensemble de l’économie, mais il est difficile d’en évaluer l’ampleur.

Cela dépendra en grande partie de l’ampleur de la grève et de sa durée. Et ce qui rend ce débrayage inhabituel, c’est que le syndicat cible tous les trois grands constructeurs automobiles – Ford, General Motors et Stellantis (la société mère de Chrysler) – mais il n’organise pas de piquet de grève dans toutes leurs usines, du moins pour le moment.

Dans un premier temps, la grève se limite à trois usines d’assemblage – une pour chaque entreprise – avec un total d’environ 13 000 travailleurs.

Voici quelques-uns des effets potentiels de la grève sur les travailleurs, les entreprises, les acheteurs de voitures et l’économie en général.

L’impact sur les dépenses des grévistes

Les grévistes ne recevront pas de salaire tant qu’ils seront au chômage. Ils recevront 500 $ par semaine d’indemnité de grève du syndicat. Mais en moyenne, cela ne remplacera qu’environ 40 % de leur salaire perdu. Cela signifiera probablement une réduction des dépenses dans les communautés où vivent les grévistes.

« Peut-être que vous évitez d’aller dîner au restaurant », déclare Gabe Ehrlich, économiste à l’Université du Michigan. « Les gens disent : ‘Oh, je me suis préparé pour une grève. Mais il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour économiser pour une grève. Évidemment, les 500 dollars par semaine aident. Mais cela ne compense pas un salaire complet. »

L’UAW a constitué un fonds de grève de 835 millions de dollars – suffisamment pour durer environ trois mois si la totalité des près de 150 000 travailleurs syndiqués de l’automobile étaient en grève. Le syndicat financera également l’assurance maladie des grévistes.

L’impact sur les chaînes d’approvisionnement

Les constructeurs automobiles ne fonctionnent pas en vase clos.

Les entreprises qui fournissent des pièces détachées à Ford, GM et Stellantis pourraient également ressentir les effets de la grève, mais probablement pas tout de suite.

Les constructeurs automobiles ont vécu plusieurs années de pénurie de pièces, alors Ehrlich pense qu’ils le seront tardent à annuler leurs commandes auprès des fournisseurs.

Même si les commandes ralentissent, les fabricants de pièces détachées pourraient hésiter à licencier leurs propres travailleurs, compte tenu du resserrement du marché du travail.

Toutefois, si une grève se prolonge pendant huit ou dix semaines, Ehrlich estime que l’impact sera probablement considérable.

L’impact sur les acheteurs potentiels de voitures

Il y a désormais plus de voitures chez les concessionnaires qu’il y a un an, lorsque les approvisionnements étaient encore sévèrement limités par la pandémie de COVID-19 et la pénurie de puces informatiques.

Mais si vous souhaitez un modèle spécifique d’un des trois grands constructeurs automobiles, la grève pourrait rendre la tâche plus difficile à trouver.

Ford dispose de suffisamment de véhicules pour durer environ deux mois. L’inventaire de GM est un peu plus petit ; L’inventaire de Stellantis est un peu plus important. Il y a donc un coussin, mais il ne durera pas indéfiniment.

Les prix des voitures neuves ont augmenté de 0,3% en août après quatre mois de prix stables ou en baisse. Toute perte de production pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix, même si les constructeurs automobiles non syndiqués comme Honda et Volkswagen continueront à produire des véhicules pendant la grève.

L’impact sur la croissance économique

Les trois grands constructeurs automobiles ne sont plus aussi dominants qu’ils l’étaient autrefois, et l’UAW non plus. Même si les 150 000 membres faisaient grève pendant six semaines, les conséquences sur l’économie dans son ensemble seraient limitées, réduisant d’environ 0,2 % le produit intérieur brut du quatrième trimestre, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

« Il s’agit d’un impact mineur, mais significatif », déclare Zandi, « en particulier dans le contexte d’autres obstacles à la croissance dans les mois à venir, notamment la hausse des prix du pétrole, la hausse des taux hypothécaires, la fin du moratoire sur le paiement des prêts étudiants et une éventuelle fermeture du gouvernement. « .

L’industrie automobile est également relativement contenue, contrairement au géant de la livraison UPS ou aux chemins de fer de fret, où les menaces de grève l’année dernière auraient pu avoir des effets bien plus profonds.

Dans les communautés où sont concentrés les constructeurs automobiles, une grève de six semaines pourrait être douloureuse mais ne causerait probablement pas de dégâts durables.

« Cela ne modifiera pas fondamentalement la trajectoire de l’économie du Michigan », déclare Ehrlich.

Mais plus la grève se prolonge, plus elle pourrait remodeler l’avenir du secteur. Le débrayage intervient à un moment où les travailleurs de l’automobile sont déjà nerveux face à la transition massive vers les véhicules électriques, dont la production nécessite moins de personnes.

« Ce qui m’inquiète, c’est que si nous avions une grève beaucoup plus intense, plus acrimonieuse et qui durerait beaucoup plus longtemps, est-ce que cela commencerait à conduire les constructeurs automobiles à repenser où ils investissent ? » Ehrlich dit.

Après une longue grève des machinistes en 2008, par exemple, Boeing a transféré une partie de la production d’avions vers une nouvelle usine en Caroline du Sud, un État farouchement antisyndical.