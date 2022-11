Comment la GRC dit que cela a changé depuis la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement fédéral a présenté une série de “faux pas” de la GRC qui ont été corrigés depuis la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en avril 2020.

Ils sont décrits dans une soumission finale à l’enquête sur la tragédie et ont été rendus publics jeudi. Les audiences de la commission se sont terminées en septembre.

Lori Ward, une avocate représentant le procureur général du Canada, décrit plusieurs changements de politique dans ses observations finales à la Mass Casualty Commission. Ils comprennent une meilleure communication avec le public et les autres intervenants d’urgence, une enquête appropriée sur les scènes de crime et la fourniture aux gendarmes de première ligne d’équipement de vision nocturne.

Les actions de la GRC sont scrutées à la loupe depuis la tragédie des 18 et 19 avril 2020, lorsqu’un tireur isolé se faisant passer pour un policier a tué 22 personnes, dont une femme enceinte, dans cinq communautés rurales sur une période de 13 heures.

En ce qui concerne la communication publique, Ward a déclaré qu’il y avait “clairement beaucoup à apprendre”.

Lori Ward, représentant le ministère de la Justice du Canada, s’adresse à la Commission sur les pertes massives le 23 septembre. Elle a également rédigé un rapport final à la commission qui a été rendu public jeudi. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

“Il y a eu des erreurs dans les communications avec le public concernant l’incident initial ainsi que la réplique de la voiture de la GRC”, a-t-elle déclaré.

Ward a déclaré que le premier tweet de la GRC dans la nuit du 18 avril indiquait que la police répondait à une plainte relative aux armes à feu et “n’a pas transmis la gravité de la situation”.

Elle a dit que la confusion interne sur qui devait approuver les messages n’a pas non plus aidé, en particulier lorsque la photo de la réplique du croiseur conduit par le tireur a été retardée pendant des heures.

Cpl. Lisa Croteau a envoyé ce tweet le 18 avril 2020. Première mention publique par la GRC d’une situation à Portapique, N.-É. (Twitter)

“Les preuves mettent en évidence la nécessité de créer un meilleur processus de communication avec le public lors d’un incident critique.”

Ward a déclaré qu’une personne chargée des communications stratégiques sera désormais intégrée au poste de commandement lors d’un incident critique, assurant la “diffusion d’informations opportunes et détaillées au public”.

Messages radio perdus

La communication interne entre les agents a également été mise en évidence au cours de l’enquête, notamment le fait que des messages clés ont été perdus sur la radio de la police.

Par exemple, la femme d’un homme qui a été abattu à Portapique a dit au const. Vicki Colford, il y avait une route secondaire possible hors de la communauté le long d’un champ de bleuets. Colford a communiqué ce détail par radio, mais personne ne l’a entendue.

Le tireur s’est échappé sur cette route vers 22h45.

Le tireur s’est échappé de Portapique en empruntant cette route secondaire près d’un champ de bleuets. Un agent de la GRC a tenté de transmettre des informations sur la route par la radio de la police, mais le message n’a pas été entendu par les autres. (Commission des pertes massives)

“La GRC a pris note de ces lacunes et apporte des changements pour améliorer les communications afin d’éviter toute perte ou retard dans le partage d’informations lors d’un incident critique”, écrit Ward.

Une formation supplémentaire est maintenant disponible pour les membres de la GRC sur le système radio. Ward a déclaré que l’objectif est que chaque officier « ait une compréhension claire des moyens par lesquels il peut s’assurer que les informations importantes diffusées à la radio ont été reçues par ceux qui commandent ».

Autres premiers intervenants

Elle a déclaré qu’en ce qui concerne la notification des agences partenaires, telles que les services d’incendie ou d’ambulance, la force a également plus de travail à faire.

Les ambulanciers paramédicaux qui ont répondu à Portapique dans la première heure ont témoigné lors de l’enquête qu’ils n’avaient aucune idée du danger qu’ils couraient ou qu’ils étaient trop près de la scène.

« La GRC reconnaît l’importance de s’assurer qu’elle est informée de tout danger auquel elle pourrait être confrontée lorsqu’elle répond à un appel d’assistance afin qu’elle puisse prendre des décisions éclairées concernant sa capacité à répondre et prendre les précautions qu’elle juge nécessaires et appropriées », a déclaré Ward.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Elle a indiqué que les procédures de formation et de fonctionnement ont été ajustées au centre de communication opérationnel (OCC). Elle a même suggéré que la commission recommande à tous les premiers intervenants de passer à des canaux radio cryptés pour “faciliter des communications plus ouvertes et transparentes entre toutes les agences partenaires lors d’un incident critique”.

Meilleur équipement

Les agents qui ont répondu à Portapique au cours de la première heure ont décrit comment l’équipement de vision nocturne et le logiciel de cartographie auraient été utiles dans l’obscurité totale. Les agents devaient compter sur leurs téléphones personnels pour obtenir des instructions et utilisaient avec parcimonie leurs lampes de poche de peur de devenir la cible du tireur actif.

Ward a déclaré dans son rapport que l’équipement de vision nocturne n’est généralement pas utilisé par les membres des services généraux, mais uniquement par les équipes d’intervention d’urgence. Cependant, depuis que de nouveaux équipements ont été mis à la disposition de l’équipe tactique de la Nouvelle-Écosse l’an dernier, l’ancien équipement de vision nocturne qui était « encore fonctionnel » a été distribué aux détachements pour un usage général.

Elle a ajouté que les lunettes de vision nocturne sont “lourdes, chères et nécessitent une formation et un entretien”.

Scènes de crime et liaison familiale

Dans la soumission de Ward à l’enquête, elle a également abordé l’incapacité de localiser les victimes dans les maisons de Portapique, y compris celles d’une rue appelée Cobequid Court, jusqu’à tard dans la journée du 19 avril 2020.

“Ce n’est qu’après la découverte des scènes de crime à Cobequid Court que la GRC a entrepris une enquête communautaire complète. Le triangle de commandement aurait dû veiller à ce que cela soit fait beaucoup plus tôt”, a déclaré Ward.

La GRC révisera sa politique concernant les scènes de crime et le démarchage, en particulier lorsqu’il s’agit « d’un incident critique de cette nature impliquant plusieurs victimes », selon Ward.

Les actions de la GRC ont été remises en question à la suite du déchaînement du tireur les 18 et 19 avril 2020, qui a commencé dans la communauté rurale de Portapique. (Radio-Canada)

Certaines familles en deuil se sont inquiétées du fait qu’un seul agent de la GRC a été désigné comme agent de liaison avec les proches de 21 victimes par la suite. La famille du const. Heidi Stevenson, décédée dans une fusillade, s’est vu attribuer son propre officier.

Ward a déclaré qu’un guide est en cours de création et qu’il serait plus « approfondi » que la politique actuelle. La GRC envisage également d’élaborer une formation en ligne pour aider les agents chargés d’assurer la liaison avec les familles des victimes.

“Il est clair que certaines des familles avaient besoin de conseils pour savoir quels services étaient disponibles pour les aider dans des domaines pratiques tels que le nettoyage [of] scènes de crime, traiter avec les assureurs et accéder à des conseils », a-t-elle déclaré.

La Mass Casualty Commission devrait déposer son rapport final d’ici le 31 mars 2023.

