Comment la Grande-Bretagne est devenue la valeur aberrante de l’inflation du G7 – dans un graphique

Le Royaume-Uni a un problème de longue date avec l’inflation. Depuis le krach bancaire de 2008, les épisodes d’inflation ressentis à travers le monde ont fait grimper les prix au Royaume-Uni par rapport à ses rivaux du G7.

En juillet 2009, lors de la récession qui a suivi la crise bancaire, l’inflation britannique était supérieure de 3,1 points à la moyenne du G7. Deux ans plus tard, lorsque la reprise a fait grimper les prix du pétrole, ils se situaient à environ 2 % au-dessus de la moyenne du G7. En mars de cette année, cependant, il se situait à 3,5 points au-dessus du niveau du G7.

Cette semaine, l’Office for National Statistics devrait confirmer qu’une spirale inflationniste qui a commencé en 2021 a de nouveau laissé les prix plus élevés au Royaume-Uni que dans la plupart des pays industrialisés.

Les économistes de la ville interrogés par Reuters prévoient que l’indice des prix à la consommation (IPC) baissera en fait – de 8,7 % en mai à 8,2 % en juin. Cela se compare toutefois au taux d’inflation américain, qui est tombé à 3 % en juin, et à l’inflation allemande et française, qui s’élevaient respectivement à 6,4 % et 5,3 %.

La baisse du taux britannique est modeste, mais le gouvernement pense qu’elle marquera le début d’une chute spectaculaire en dessous de 5 % d’ici la fin de l’année ; Jeremy Hunt, le chancelier, a déclaré la semaine dernière sur Twitter que le Royaume-Uni était sur la bonne voie pour suivre les États-Unis.

Hunt et Rishi Sunak se sont engagés à réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de 2023, ce qui est largement interprété comme signifiant un engagement à un taux d’inflation de 5 % ou moins.

Kay Daniel Neufeld, directeur des prévisions du cabinet de conseil CEBR, a déclaré que Hunt atteindrait probablement son objectif, « bien que certains pourraient remettre en question ses contributions spécifiques à cet exploit ». Neufeld a prévu une chute à 4,5 % d’ici décembre – mais principalement en raison de la forte inversion des factures énergétiques par rapport aux sommets de l’an dernier. « Nous nous attendons à ce que l’inflation dans la catégorie » logement, eau et carburants « diminue de moitié en juillet, tombant à un peu moins de 6% avant que le taux ne devienne négatif en octobre, à environ -3% », dit-il.

Plusieurs autres facteurs contribuent à maintenir l’inflation à un niveau élevé au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a régulièrement enregistré les plus fortes hausses des prix des denrées alimentaires en Europe occidentale, l’inflation dans cette catégorie culminant à plus de 19 % au cours de l’année écoulée.

Le prix moyen du lait et des œufs a augmenté de plus d’un tiers au cours de l’année jusqu’en avril. L’inflation du sucre et de l’huile d’olive se rapproche de 50 %.

Le temps printanier anormal à travers l’Europe doit être en partie responsable, mais, plus important encore, le Royaume-Uni est le troisième plus grand importateur net de nourriture et de boissons au monde, selon le Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – derrière seulement la Chine et le Japon – le laissant particulièrement exposé.

Ibrahim Quadri, économiste chez Goldman Sachs, dit qu’il s’attend à ce que la catégorie ONS de l’inflation des aliments, de l’alcool et du tabac tombe à 15,1 % en juin, contre 15,6 % en mai.

La Grande-Bretagne dépend également fortement du gaz importé pour produire de l’électricité et de la chaleur, ce qui l’expose au plein impact de la flambée des prix de l’énergie l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La façon dont la Grande-Bretagne réglemente les prix de l’énergie – en annonçant des modifications des tarifs maximaux sur une base trimestrielle – signifie que les hausses des prix internationaux sont plus lentes à faire monter l’inflation que dans de nombreux autres pays, mais les baisses sont également plus lentes à se répercuter sur les factures.

La France a pu éviter une partie des hausses de prix car elle produit la majeure partie de son électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les propriétaires et les entreprises industrielles allemandes ont réduit leur consommation, mais l’utilisation est restée largement inchangée au Royaume-Uni.

Une tournure plus récente de l’histoire a été le Brexit, qui a créé des problèmes supplémentaires. Bien que Londres et l’UE aient un accord permettant un commerce de marchandises en grande partie exempt de droits de douane, il existe des obstacles aux exportations et aux importations sous la forme de paperasse qui entraîne des retards et des coûts plus élevés.

La fin de la libre circulation des travailleurs des pays de l’UE a contribué à une pénurie de personnel plus aiguë en Grande-Bretagne que dans de nombreuses autres économies, et qui a fait grimper les salaires – et finalement les prix – pour les consommateurs.

En outre, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne conviennent que l’analyse des bénéfices des entreprises au cours des deux dernières années montre que les prix ont augmenté au-delà des coûts supplémentaires auxquels sont confrontées les entreprises. Certains économistes craignent que la tendance, que les syndicats ont qualifiée de « cupidité », ait un effet plus durable au Royaume-Uni qu’ailleurs, et que les supermarchés et autres détaillants ne réduisent leurs prix que maintenant en réponse à l’assouplissement de la chaîne d’approvisionnement mondiale. pressions.

Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi le taux d’inflation du Royaume-Uni est resté constamment supérieur à celui du G7 et pourquoi, en temps de crise, l’écart se creuse.

Jagjit Chadha, directeur de l’Institut national de recherche économique et sociale, a déclaré qu’un élément majeur entravant le Royaume-Uni pourrait être trouvé dans le court-termisme qui régissait les décisions d’investissement des entreprises, du secteur financier et du gouvernement.

Lorsqu’il y a une augmentation de la demande des consommateurs, « nous atteignons nos contraintes très rapidement, ce qui entraîne un taux d’inflation plus élevé que dans certains autres pays », a-t-il déclaré.

Un cargo amarré au terminal à conteneurs de Southampton. Le commerce joue un rôle énorme dans l’économie britannique. Photographie: Andrew Matthews / PA

Chadha a déclaré qu’un autre facteur était la concentration de la richesse, des revenus et des investissements à Londres et dans le sud-est. « Cela limite la capacité des régions à réagir aux événements lorsqu’elles ont besoin d’augmenter leur production pour répondre à la demande », a-t-il ajouté. « L’argent n’est pas disponible pour qu’ils puissent investir. »

Une tendance de longue date parmi les entreprises britanniques a été d’exploiter les périodes de demande croissante après une récession, comme en 2011, avec des prix plus élevés plutôt que des niveaux de production plus élevés. Cela augmente les bénéfices à court terme, mais permet aux concurrents étrangers d’entrer sur les marchés avec des produits moins chers, ce qui nuit à la viabilité à long terme des entreprises britanniques qui suivent cette voie.

Le faible niveau des gains de productivité au Royaume-Uni depuis 2008 signifie également que les gains salariaux des travailleurs ne peuvent être absorbés par les entreprises à moins qu’elles ne réduisent leurs bénéfices. La productivité, qui mesure le rendement horaire d’un travailleur, n’a augmenté que légèrement dans le monde développé depuis 2008, mais le Royaume-Uni se classe parmi les moins performants.

Une exposition supérieure à la moyenne au système commercial mondial peut également exagérer l’impact des pressions inflationnistes provenant d’autres parties du monde. Le Royaume-Uni possède l’une des économies les plus échangées au monde, l’exposant à presque tous les chocs des prix des denrées alimentaires ou d’autres produits de base dont dépendent ses industries.

L’Office des statistiques nationales a déclaré dans une analyse de l’inflation l’année dernière que l’exposition du Royaume-Uni aux marchés mondiaux est un facteur de coûts d’importation plus élevés dans tous les domaines, alimentant également les prix des biens «de base», qui excluent les aliments et l’énergie.

Un pays qui importe une grande partie de la matière qu’il transforme en produits finis a un plus gros problème qu’un pays qui peut s’approvisionner plus près de chez lui.

Le ratio du commerce – importations et exportations – au PIB est d’environ 25 % aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le ratio est supérieur à 50 %. Et le Royaume-Uni importe généralement plus qu’il n’exporte, ce qui signifie qu’il enregistre un déficit commercial. En 2022, un déficit de 231 milliards de livres sterling sur le commerce des biens a été compensé par un excédent de 144 milliards de livres sterling sur le commerce des services en 2022, laissant un déficit commercial global de 87 milliards de livres sterling.

Le déficit commercial s’est aggravé en mai pour atteindre 6,6 milliards de livres sterling, malgré la baisse du prix du gaz sur les marchés internationaux de l’énergie, indiquant que les entreprises devaient importer davantage de biens pour répondre à la demande des consommateurs, probablement à des prix gonflés.