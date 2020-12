Les États-Unis et la Grande-Bretagne contrôlent les vaccins différemment. Alors que les régulateurs américains examinent les données brutes des fabricants de vaccins pour valider leurs résultats, leurs homologues en Grande-Bretagne et ailleurs s’appuient davantage sur les propres analyses des entreprises, un processus plus rapide. Les régulateurs américains soutiennent que leur approche approfondie garantit la sécurité.