Les régulateurs ont pu « examiner ces données au fur et à mesure qu’elles arrivent et faire les choses en parallèle », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock. dit dans une interview avec Times Radio la semaine dernière.

Il a également affirmé que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a permis une approbation plus rapide, une idée que les experts ont invalidé . D’autres pays de l’UE pourraient délivrer leurs propres permis d’urgence, mais ont refusé et ont choisi de suivre le processus collectif de l’UE. Les dirigeants de l’UE craignaient que des actions unilatérales saperaient la confiance dans le vaccin.

Les procédures de vaccination de la Food and Drug Administration des États-Unis sont légèrement plus complexes que celles de la Grande-Bretagne.

Les deux pays différeront probablement en ce qui concerne le premier vaccin. Alors que les États-Unis sont susceptibles d’inclure les agents de santé dans le groupe de personnes à vacciner le plus prioritaire, le Royaume-Uni a choisi de ne pas le faire, en faveur des prestataires de soins en maison de retraite et des personnes de plus de 80 ans, qui courent un risque élevé de mourir de Covid-19. – une décision qui a frustré certaines infirmières et médecins la semaine dernière.