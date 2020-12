Reuters / Henry Nicholls

Tôt mardi matin, le commissaire de la Food and Drugs Administration Stephen Hahn a été convoqué à la Maison Blanche. La réunion, alimentée par les inquiétudes selon lesquelles la Grande-Bretagne allait approuver un vaccin contre le coronavirus avant les États-Unis, a vu le chef d’état-major Mark Meadows demander à Hahn exactement ce qu’était le hold-up. Mercredi, les craintes de Meadows se sont réalisées.

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à approuver un vaccin contre le coronavirus, devançant les États-Unis et le reste de l’Europe. Les régulateurs britanniques ont autorisé le déploiement immédiat d’un vaccin fabriqué par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, les premières immunisations devant avoir lieu d’ici quelques jours. Pendant ce temps, les régulateurs de la FDA ne devraient même pas se rencontrer pour discuter du vaccin avant la semaine prochaine, et le grand appel de la Grande-Bretagne a maintenant exercé encore plus de pression sur eux.

La Grande-Bretagne a réussi à se précipiter pour deux raisons principales: Premièrement, contrairement aux États-Unis, les régulateurs britanniques se fieraient fortement à l’analyse des essais qui leur serait fournie par les sociétés pharmaceutiques – dans ce cas, Pfizer. Le directeur du régulateur britannique, le Dr June Raine, a expliqué mercredi que la quantité d’informations qui leur avait été fournie par Pfizer depuis l’été leur avait permis de procéder à des analyses «glissantes» pendant des mois – puis de donner une approbation rapide lorsque les résultats finaux seraient arrivés.

Insistant sur le fait qu’aucun coin n’avait été coupé, le principal régulateur médical britannique a expliqué: «Si vous escaladez une montagne, vous vous préparez et vous vous préparez. Nous avons commencé cela en juin. Au moment où les résultats intermédiaires sont devenus disponibles le 10 novembre, nous étions au camp de base. Et puis, lorsque nous avons eu l’analyse finale, nous étions prêts pour ce dernier sprint qui nous amène à aujourd’hui.

Les personnes qui ont travaillé avec l’agence britannique cette année ont déclaré au le journal Wall Street qu’il avait été beaucoup plus proactif dans ses interactions avec les sociétés pharmaceutiques que les autres agences, demandant souvent des données et des explications supplémentaires pour accélérer son analyse continue.

En Amérique, la FDA est en retard. On s’attend maintenant à ce qu’il explore un volume impressionnant de données brutes avant de prendre sa décision. Un porte-parole de l’agence a expliqué le processus laborieux à Axios plus tôt cette semaine, en déclarant: «La quantité de données soumises à la FDA comprend des milliers de pages d’informations techniques qui doivent être divisées et examinées par des experts de différentes disciplines. Une fois les revues réalisées par les différents experts terminées, elles sont ensuite intégrées dans une revue globale. »

Le commissaire Hahn a appelé à la patience, expliquant: « Nous voulons agir rapidement car il s’agit d’une urgence nationale, mais nous veillerons à ce que nos scientifiques prennent le temps dont ils ont besoin pour prendre une décision appropriée. »

Le gouvernement britannique affirme que la deuxième raison pour laquelle il a réussi à agir en premier est une décision prise par les électeurs il y a quatre ans de quitter l’Union européenne. Alors que la décision du Brexit a provoqué des bouleversements politiques sans précédent et devrait nuire à l’économie britannique pour les années à venir, le gouvernement affirme avoir aidé le pays à approuver le vaccin Pfizer à une vitesse incroyable.

Si la Grande-Bretagne était toujours dans l’UE, ses décisions sur les médicaments et les vaccins auraient généralement été prises par l’Agence européenne des médicaments. Cependant, ces appels seront désormais lancés par l’Autorité de réglementation des médicaments et des produits de santé basée à Londres. Il a approuvé le Pfizer mercredi tandis que l’EMA a déclaré qu’il ne pourrait pas prendre de décision avant la fin du mois.

Avant le Brexit, la MHRA traitait une partie importante du portefeuille européen de médicaments en attente d’autorisation, de sorte que beaucoup de son personnel était déjà expérimenté dans la façon d’examiner un nouveau vaccin, et le Brexit a libéré ces scientifiques du travail qu’ils ont fait pour tous. de l’Europe.

Un responsable du gouvernement britannique a déclaré Le gardien que la rupture avec l’EMA a donné l’avantage à la Grande-Bretagne, en disant: «Cela signifie que nous aurons une longueur d’avance de trois semaines sur tous les autres pays d’Europe en termes de déploiement de ce vaccin … L’Allemagne pourrait avoir une meilleure industrie du diagnostic que nous. mais quand il s’agit de déployer des vaccins, nous sommes numéro un.

le Financial Times a rapporté que la Grande-Bretagne utilisait une disposition réglementaire de longue date qui lui permettait déjà de prendre sa propre décision en dehors de l’EMA «en cas de besoin public urgent».

La décision rapide de la Grande-Bretagne a suscité des critiques de la part du régulateur pharmaceutique de l’UE, qui a déclaré qu’il pensait que son processus d’approbation plus lent était le «mécanisme de réglementation le plus approprié» pour le vaccin.

Néanmoins, l’approbation rapide est une bonne nouvelle pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont la gestion de la pandémie et de son projet de Brexit a été critiquée. Il a qualifié le développement de mercredi de «fantastique» et a ajouté que les vaccins «nous permettront bientôt de reprendre nos vies et de relancer l’économie».

La Grande-Bretagne a commandé 40 millions de doses à Pfizer, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes avec le vaccin à deux doses. On s’attend à ce que 800 000 doses initiales arrivent la semaine prochaine, lorsque les vaccinations commenceront. Les premiers jabs seront probablement administrés avant que la FDA n’approuve le vaccin.

