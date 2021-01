Fatou Jallow a témoigné devant la commission en 2019 sur la manière dont elle avait été agressée sexuellement par le président Yahya Jammeh

Dans notre série de lettres de journalistes africains, l’écrivain sierra léonais-gambien Ade Daramy réfléchit à l’impact que le témoignage à la commission vérité de la Gambie a.

Les Gambiens sont obligés de réévaluer leur image de soi en tant que peuple détendu et épris de paix, qui vit sur ce qui est commercialisé auprès des touristes sous le nom de «Côte souriante».

Révélation par révélation, ils apprennent la vérité choquante sur ce qui s’est réellement passé pendant le règne de 22 ans du président Yahya Jammeh, qui s’est terminé par sa fuite du pays en 2017.

Les travaux de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) viennent de franchir la barre des deux ans et les émissions quotidiennes en direct se sont emparées de la nation.

Les téléspectateurs ont entendu des histoires de violence et de torture extrêmes, d’arrestations et de meurtres arbitraires, et de l’impact des faux traitements médicaux du président.

Yahya Jammeh a refusé d’accepter sa défaite choc en décembre 2016 et a été contraint de quitter le pouvoir

Certaines choses ont toujours été suspectées, et il ne faisait aucun doute que les gens craignaient le président Jammeh, mais l’ampleur des crimes a été une surprise.

Voici cinq choses que nous avons apprises jusqu’à présent:

1) Les « hôtels cinq étoiles » du président n’étaient pas à l’aise

M. Jammeh aimait plaisanter en disant que si quelqu’un le croisait, il finirait dans l’un de ses « hôtels cinq étoiles » – son surnom de prisons.

Des témoins, à la fois d’anciens détenus et des gardiens, ont déclaré à la TRRC que si un crime présumé était lié au président, la torture des prisonniers était garantie.

Un ancien chef de l’Agence nationale de renseignement (NIA) a admis à la commission qu’après la chute de M. Jammeh, il avait tenté de dissimuler la violence en faisant rénover une prison par des constructeurs pour se débarrasser de la chambre de torture et de la plupart des équipements.

On espère que les preuves permettront d’éviter de futures attrocités

De nombreux anciens prisonniers ont raconté à la TRRC comment ils avaient été emprisonnés sur la base des preuves les plus fragiles.

Un homme a admis qu’il était un « témoin contre rémunération », témoignant dans plusieurs affaires très médiatisées (y compris des complots présumés de coup d’État ayant conduit à l’exécution de personnes) alors qu’il n’avait aucune connaissance des événements. En tout, il a déclaré avoir fait 32 déclarations payantes contre 12 personnes.

2) Les informateurs étaient partout

Plusieurs témoins ont témoigné sur la manière dont ils ont été détenus après que quelqu’un ait transmis leur nom.

Omar Jatta a été victime du « traitement spécial » de la NIA. Il a dit à la commission qu’il avait été arrêté en 1995, emmené au NIA, déshabillé et électrocuté.

Il a été arrêté parce qu’il avait été vu parler à un ancien politicien de l’opposition lors d’une cérémonie de nomination.

J’ai pris conscience de la peur des informateurs après avoir assisté à un dîner-dansant en 1998. Un comédien a fait une impression parfaite du président Jammeh, mais j’étais le seul spectateur sur 300 à être en point de suture.

Tout le monde a juste regardé le sol. Plus tard, quelqu’un a expliqué: « On ne sait jamais qui regarde. »

3) La paranoïa de Jammeh a conduit au meurtre

Un groupe de soldats a avoué avoir capturé et tué plus de 50 migrants africains, dont 44 Ghanéens qui, en juillet 2005, ont commis l’erreur d’essayer de traverser le pays pour se rendre en Europe.

Ils ont été arrêtés par les forces de sécurité lorsque leur bateau a accosté et sans preuves et sans procès, ils ont été accusés d’être des mercenaires engagés pour une éventuelle tentative de coup d’État.

L’ancien président s’inquiétait des éventuels complots de coup d’État

Au cours des 10 jours qui ont suivi, presque toutes les personnes détenues ont été tuées en Gambie ou emmenées de l’autre côté de la frontière avec le Sénégal et abattues et leurs corps jetés dans des puits.

Un soldat a raconté comment, juste avant d’être abattu, l’un des migrants a demandé s’il pouvait fouiller dans sa poche et récupérer quelque chose. Il s’est avéré être un billet de 100 $ qu’il a remis au soldat en disant: « Je ne pourrai évidemment pas dépenser cela, vous pouvez l’avoir. »

Le soldat a admis qu’il l’avait pris et dépensé.

4) Les « patients séropositifs » de Jammeh déshabillés

Dans l’une de ses affirmations les plus farfelues, le président Jammeh a déclaré en 2007 qu’il avait un remède contre le VIH, l’asthme et le diabète.

Il a ensuite retiré les patients des traitements antirétroviraux conventionnels et les a inscrits à son programme présidentiel de traitement alternatif.

Un témoin, séropositif, a déclaré qu’il devait se déshabiller. Il a ensuite fait frotter une lotion sur son corps et a reçu quelque chose à boire.

Les patients qui ne sont pas décédés sont toujours séropositifs et suivent actuellement un traitement conventionnel.

5) Le convoi présidentiel était mortel

Quand le président était sur la route, tout le trafic devait céder. Jusqu’ici, tout à fait normal, mais il y a eu de graves conséquences pour ceux qui n’ont pas bougé.

La TRRC a entendu plusieurs témoins qui ont été rendus invalides après ne pas s’être écartés assez rapidement du convoi présidentiel. D’autres sont morts.

Parfois, les soldats s’éloignaient du flot de véhicules pour tabasser les conducteurs ou les piétons qui ne bougeaient pas à temps.

« Si la vérité sur une partie de ce qui s’est passé maintenant peut être connue, on ne sait toujours pas quelle place il y a pour la réconciliation » « , Source: Ade Daramy, Description de la source: Journaliste, Image: Ade Daramy

L’ancien serveur de la famille de M. Jammeh était l’un des nombreux à commenter son habitude de lancer des biscuits aux foules alors que le convoi passait.

Les gens qui se bousculaient pour ramasser les collations se faisaient alors écraser par d’autres voitures à grande vitesse dans l’entourage. Le témoin a estimé que 20 personnes avaient été tuées de cette manière entre 2001 et 2008.

Les histoires qui sont ressorties de témoins ainsi que des auteurs ont conduit les Gambiens à réfléchir à ce qu’ils savaient du pays et d’eux-mêmes.

Avant la TRRC, il était courant d’entendre des gens dire que des étrangers devaient être à l’origine de toute atrocité présumée. Mais pas un tueur ou un tortionnaire avoué ne s’est avéré être de l’extérieur du pays.

Si la vérité sur une partie de ce qui s’est passé peut maintenant être connue, on ne sait toujours pas quelle place il y a pour la réconciliation.

La commission a encore au moins six mois pour fonctionner et ce n’est qu’après la publication de son rapport qu’il y aura un compte rendu final avec le passé violent et troublé de la Gambie.

