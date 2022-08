Comment la Galaxy Watch 5 fait passer le suivi de la santé au niveau supérieur

A sa Événement déballé plus tôt ce mois-ci, Samsung a lancé son nouveau Montre Galaxy 5, offrant plusieurs petites modifications de conception et une grande nouvelle fonctionnalité de suivi de la santé : mesurer les changements de température de la peau. Seul le temps nous dira si cela finit par être une fonctionnalité qui tue ou juste un gadget.

Pour l’instant, nous ne pouvons que regarder son potentiel.

À première vue, le suivi de la température de la peau peut ne pas sembler aussi utile que les ajouts précédents de smartwatch comme le suivi du sommeil, les fonctions ECG qui surveillent les arythmies cardiaques ou la surveillance de l’oxygène sanguin pour l’apnée du sommeil. On ne sait même pas ce que signifient réellement les changements de température de la peau. Pendant Unpacked, Samsung a vaguement laissé entendre qu’ils pourraient indiquer d’éventuelles maladies ou d’autres conditions.

Bienvenue dans la course aux fonctionnalités parmi les appareils portables, où les fabricants s’emballent dans une nouvelle capacité dans l’espoir de proclamer leur produit supérieur à la concurrence – et donc l’option la plus saine. Avec Apple ayant consolidé une avance massive dans les montres intelligentes, des entreprises comme Samsung doivent faire un effort supplémentaire pour vous convaincre que leurs vêtements valent la peine d’être revus.

Mais par rapport aux changements de fréquence cardiaque ou de sommeil, il est moins évident de savoir comment la température de la peau se traduit par la santé. Contrairement à la température centrale, une variété de facteurs comme la chaleur extérieure, l’exercice, l’alimentation et les cycles menstruels peuvent également affecter la température de la peau.

Pour bénéficier de la surveillance de la température cutanée, les lectures doivent être prises au fil du temps pour établir une ligne de base, a déclaré Ramon Llamas, directeur de recherche au cabinet d’analystes IDC. Si vous avez normalement une tendance à 96,9 degrés Fahrenheit et que vous montez jusqu’à 99,1 pendant une période prolongée, vous pourriez avoir quelque chose. Une smartwatch comme la Galaxy Watch 5 pourrait combiner ces lectures de température cutanée avec la fréquence cardiaque, la respiration, le suivi du sommeil, les niveaux d’oxygène dans le sang et d’autres mesures pour un rapport complet sur votre santé.

“Maintenant, nous avons une lecture plus claire qui peut nous dire si vous êtes vraiment malade ou si c’est peut-être une chose passagère”, a déclaré Llamas.

La Galaxy Watch 5 n’est pas la première montre portable à suivre les changements de température de la peau. L’Oura Ring surveille la température de la peau et révèle les résultats via son application couplée, tandis que le dernier Fitbit Sense est un bracelet portable qui affiche les changements de température sur son écran.

Alors que Samsung a été timide sur les autres façons dont sa montre pourrait utiliser la température de la peau, il a invité les développeurs d’applications à innover leurs propres façons d’exploiter cette fonctionnalité. Mais la société pourrait apprendre de ce que d’autres appareils portables ont fait avec le suivi de la température de la peau pendant des années.

Lexy Savvides / Crumpe



Oura est arrivée la première



Le portable Oura Ring est doté d’un suivi de la température de la peau depuis des années. Il a été initialement inclus pour augmenter le suivi du sommeil, car les changements de température cutanée peuvent indiquer lorsque les utilisateurs entrent et sortent de différentes phases de sommeil, a déclaré Caroline Kryder, responsable du marketing produit pour Oura. La température de la peau est l’une des nombreuses mesures qui alimentent un “score de préparation”. Si le score est inférieur à la normale, vous pourriez être malade.

“Cela vous signale, hé, votre température semble plus élevée que la normale et votre fréquence cardiaque est plus élevée que la normale, ce sont des signes courants de tension et vous pouvez avoir quelque chose”, a déclaré Kryder.

Oura a développé de nouvelles façons d’analyser les données de santé prises par le portable Ring au cours des années qui ont suivi son lancement. Au début de la pandémie, des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont surveillé les utilisateurs de Ring pour voir si les appareils portables basés sur les doigts pouvaient détecter les infections au COVID, publiant un article fin 2020 montrant potentiel de suivre les infections à COVID en surveillant les changements de température de la peau pour les fièvres. Les équipes de la NBA ont équipé les joueurs d’anneaux Oura pour la même raison.

Deux ans plus tard, malgré recherche continue, les appareils portables ne peuvent pas détecter le COVID directement. Au lieu de cela, a noté Kryder, les utilisateurs peuvent voir des irrégularités dans les paramètres de santé comme la température de la peau, la fréquence cardiaque ou les cotes d’oxygène dans le sang, puis parler à leur médecin au cas où ceux-ci laisseraient présager une infection au COVID.

Mais d’autres partenariats ont apporté de nouvelles façons d’utiliser Oura Rings, notamment en l’associant à l’application Natural Cycles approuvée par la FDA pour déterminer la fertilité quotidienne utiliser le portable pour analyser la température de la peau et d’autres facteurs.

Ce sont ces applications qui ouvrent la voie à la Galaxy Watch 5.

Progresser sur le front de la COVID

Oura n’était pas la seule à chercher à s’attaquer au COVID. Swarup Bhunia, professeur et directeur du Warren B. Nelms Institute for the Connected World à l’Université de Floride, a travaillé avec une équipe d’universitaires au développement d’un accessoire portable abordable qui mesure la température de la peau pour prédire l’infection au COVID même lorsque le porteur est asymptomatique .

Bhunia et son équipe n’ont pas essayé directement le prototype portable sur les personnes atteintes de COVID. Au lieu de cela, ils ont utilisé les données de plusieurs médecins sur les variations de température de la peau des patients COVID, décrit dans un document publié dans l’IEEE en janvier, et a construit des modèles pour détecter ces variations dans leur portable.

“Cela nous donnait confiance que [our wearable] peut détecter le COVID pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes observables », a déclaré Bhunia.

L’équipe de chercheurs de Bhunia cherche à transformer son prototype en un appareil portable prêt à la production pour un usage public. Contrairement à la Samsung Galaxy Watch 5, ce sera très bon marché, seulement 10 $ ou 15 $, à distribuer à des groupes de personnes qui surveillent COVID.

Personne d’autre n’est aussi proche de fabriquer des appareils portables de détection de COVID bon marché, a déclaré Bhunia, notant que sa conception pourrait commencer la production dès l’année prochaine. D’ici là, il pourrait être utilisé pour suivre plus que COVID. Les patients pourraient surveiller le développement de conditions telles que la cirrhose du foie ou le diabète en observant les tendances des changements de température cutanée.

C’est un aperçu précieux, qu’il provienne d’un portable bon marché pour les masses ou d’une montre intelligente coûteuse. Il est logique que Samsung ait ajouté le suivi de la température de la peau à la Watch 5 – plus de capteurs, plus de données.

“Combinant [skin temperature] avec les autres capteurs ensemble peut donner un ensemble d’informations beaucoup plus significatif au professionnel de la santé, et même individuellement », a déclaré Bhunia.

Entre de bonnes mains, combiner la température de la peau avec la gamme de données déjà collectées par la Galaxy Watch 5 pourrait garantir que c’est plus qu’un simple gadget.