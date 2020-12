L’épouse de Nathan Buckley, âgée de 18 ans, a demandé à la superstar de l’AFL où se trouvaient son partenaire et ses enfants lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois – avant de prendre un rendez-vous et finalement de se marier.

L’entraîneur-chef de Collingwood et son épouse Tania ont annoncé vendredi qu’ils s’étaient séparés il y a 11 mois après près de deux décennies de mariage.

L’ancien couple a coparentalité leurs deux fils Ayce, 12 ans, et Jett, 14 ans, dans les mois qui ont suivi la rupture.

Buckley et Tania ont dit «oui» en 2002, trois ans seulement après une rencontre fortuite dans un restaurant de St Kilda, qui appartenait à des amis qu’ils avaient en commun.

Buckley était le nouveau capitaine de Collingwood et était célibataire depuis 10 mois après avoir mis fin à une relation avec la présentatrice de radio et de télévision Shelley Ware lorsque Tania l’a interrogé sur sa vie personnelle.

«Où sont votre femme et vos enfants? Elle a demandé.

Tania a revécu la rencontre du couple dans une interview avec le Herald Sun en 2011.

«Je pensais qu’il était peut-être en ville», se souvient-elle.

‘Il a dit:’ ‘Non, je ne suis pas marié et je n’ai pas d’enfants’ ‘. Alors j’ai pensé: «Oh, d’accord alors», et je lui ai fait un sourire effronté.

Les amis de Buckley discutaient d’aller ailleurs et Tania a dit qu’elle ne les rejoindrait pas, disant plutôt qu’elle irait « sur la route ».

Vendredi, le couple de l’AFL a publié une déclaration via la page Instagram de Tania, annonçant publiquement leur séparation en janvier.

Buckley et Tania sont vus avec leur fils Jett avant d’annoncer sa retraite de l’AFL en 2007

Elle prit son sac et partit mais fut rapidement suivie par Buckley, qui remonta la rue derrière elle et lui demanda s’il pouvait la rejoindre.

Tania a déclaré à la publication que c’était ainsi que leur romance avait «commencé».

Son père, un partisan de Collingwood à part entière, a été très impressionné lorsque Tania a ramené à la maison un jeune Buckley.

La famille n’a pas été surprise lorsqu’un an plus tard, lors d’un barbecue, Buckley a demandé à Tania de l’épouser devant tout le monde.

L’ancienne GAF a également évoqué la façon dont elle avait du mal à s’intégrer à la communauté de Collingwood au début.

Elle l’a décrit comme l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

«C’était très difficile de s’asseoir avec les épouses et les copines. Les filles ont rendu très difficile la percée en tant qu’extérieur », a-t-elle déclaré.

En 2001, Tania a déclenché une tempête médiatique après avoir foulé le tapis rouge de la médaille Brownlow dans une robe rose pâle audacieuse.

La robe emblématique comportait un string à paillettes attaché intentionnellement à la base du dos de Tania.

Le couple a annoncé sa rupture sur Instagram de Tania.

«Ce fut une année difficile et difficile pour chaque famille et pour la nôtre incluse», indique le communiqué.

«C’est avec le plus grand amour et respect les uns pour les autres et un véritable engagement envers nos fils que nous avons pris la décision de nous séparer en janvier.

« Nous restons des parents dévoués et dans l’intérêt de nos garçons, nous demandons à notre famille de jouir de l’intimité nécessaire.

«Nous remercions à l’avance tout le monde d’avoir compris notre demande et pour l’amour et le soutien inconditionnels que nous avons reçus tout au long de notre mariage.

Buckley et Tania (photo de 2017) ont dit « oui » en 2002, trois ans seulement après une rencontre fortuite dans un restaurant de St Kilda, qui appartenait à des amis qu’ils avaient en commun

Après que les Magpies aient perdu la grande finale de l’AFL contre Richmond dans le Queensland, Buckley a quitté la maison familiale à son retour à Melbourne.

Buckley serait actuellement logé dans un appartement à South Yarra, qui appartient à son ami Paul Roberts – un dirigeant sportif de TLA.

Buckley a joué 20 matchs pour les Brisbane Bears avant de rejoindre Collingwood en 1994.

Il a disputé 260 matchs pour les Magpies et marqué 263 buts, devenant l’un des joueurs les plus décorés du club.

En 1999, il était capitaine de l’équipe – un poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite en 2007.

En 2002, Buckley a épousé Tania et a remporté la médaille Norm Smith la même année.

L’année suivante, il a remporté la médaille Brownlow.

Il a repris le rôle d’entraîneur senior chez les Magpies en 2012 après le départ controversé de Mick Malthouse.