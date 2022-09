La blockchain Ethereum, la plus importante derrière le bitcoin, est sur le point de subir les prémices d’une mise à jour majeure.

Surnommé la “fusion”, Ethereum passe à une méthode plus économe en énergie pour valider les transactions qui ont lieu sur la plate-forme, connue sous le nom de preuve de participation.

La mise à niveau est similaire à la façon dont la transition de l’utilisation de modems commutés vers la fibre optique a permis à Internet d’être utilisé pour une plus grande variété de choses, telles que la vidéo, le stockage en ligne et la diffusion de musique, Greg King, fondateur et PDG d’Osprey Funds, raconte CNBC Make It.

Voici un aperçu de ce que signifie la fusion et comment elle affectera les investisseurs en crypto.