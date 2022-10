Comment la fusion d’Ethereum a rendu l’extraction de crypto plus durable

Après des années d’anticipation, la crypto-monnaie éthéré a finalement mis en œuvre une mise à niveau majeure du réseau qui change complètement la façon dont la blockchain vérifie les transactions, frappe de nouvelles pièces et sécurise son réseau. Appelé preuve de participation, ce système a réduit la consommation d’énergie d’Ethereum de plus de 99 %.

L’utilisation de l’énergie a été l’une des principales cibles de critiques de l’industrie de la crypto-monnaie. Mais il est peu probable que le bitcoin suive le mouvement.

Au lieu de cela, le réseau bitcoin s’en tient à un système appelé preuve de travail, dans lequel des ordinateurs hautement spécialisés tentent de deviner un numéro gagnant qui sert à valider les transactions et à créer de nouvelles pièces. C’est ce qu’on appelle l’exploitation minière.

À l’heure actuelle, deviner un numéro gagnant prend plus de cent sextillions d’essais. Tout ce travail contribue à sécuriser le réseau en rendant presque impossible pour les mauvais acteurs d’accumuler suffisamment de puissance de calcul pour prendre le contrôle. Mais recherche récente montre également qu’en 2020, l’exploitation minière de Bitcoin a consommé 75,4 térawattheures d’électricité, soit plus que toute l’Autriche ou le Portugal.

C’est le système utilisé autrefois par Ethereum. Mais maintenant, le réseau a remplacé les mineurs par des validateurs. Au lieu de jouer à un jeu de devinettes informatique massif, des validateurs sont chargés de vérifier les nouvelles transactions et de gagner de l’éther en récompense.

Pour s’assurer que ces validateurs agissent honnêtement, ils doivent essentiellement effectuer un dépôt de garantie en déposant une certaine quantité de pièces d’éther dans le réseau. Si un validateur tente d’attaquer le réseau, il perdra sa mise. Les partisans d’Ethereum affirment que cette pénalité rendra le réseau plus sûr, tandis que les passionnés de bitcoin considèrent la preuve de travail comme l’approche la plus sûre, la plus éprouvée et la plus vraie.

Cependant, l’optique de la consommation d’énergie du bitcoin au milieu de la crise climatique mondiale est devenue un problème pour le réseau. En réponse, certains grands mineurs de bitcoins commencent à rechercher des énergies renouvelables pour alimenter leurs centres de données et tentent de changer le récit en vantant la consommation d’énergie du bitcoin comme un atout, car cela contribue à stimuler les investissements dans le réseau électrique vieillissant du pays.

