Comment la fumée des incendies de forêt au Canada affecte votre santé

La fumée des incendies de forêt au Canada a déclenché mercredi des alertes sur la qualité de l’air dans plus d’une douzaine d’États américains, les responsables de la santé avertissant les personnes appartenant à des groupes sensibles, comme les enfants, les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes respiratoires, de limiter leur temps à l’extérieur ou de rester à l’intérieur.

Yahoo News s’est entretenu avec des experts de la santé qui ont expliqué comment la fumée des incendies de forêt affecte votre santé, ce que vous pouvez faire pour vous protéger et combien de temps dureront les effets de l’épaisse brume orange qui recouvre une grande partie du pays.

Comment vérifier la qualité de l’air dans ma région ?

Les habitants du Queens, à New York, portent des masques de protection alors que la brume et la fumée des incendies de forêt au Canada enveloppent l’horizon de Manhattan mercredi. (Shannon Stapleton/Reuters) (Shannon Stapleton / Reuters)

« Le Indice de qualité de l’air aux États-Unis » attire beaucoup l’attention des médias en ce moment, mais c’est vraiment fantastique », déclare le Dr Brady Scott, membre de l’American Association for Respiratory Care. « Parce que tu peux juste branchez votre code postal et en quelque sorte comprendre que la qualité de l’air est là où vous en êtes. S’il est vert ou jaune, ça va pour la plupart des individus. Lorsqu’il est orange, on craint que certaines personnes, en particulier celles souffrant de problèmes respiratoires, ne soient touchées. Quand vous êtes dans la zone rouge et certainement quand nous sommes dans les zones violettes ou marron, même si vous êtes une personne soi-disant en bonne santé.

OK, il est indiqué que je me trouve dans une zone soumise à une alerte relative à la qualité de l’air. Je peux voir et sentir la fumée. Quelles devraient être mes principales préoccupations en matière de santé ?

Un jogger brave la fumée et la brume près du National Mall à Washington. (Julio Cortés/AP) (PA)

« Les niveaux de particules sont si élevés que même pour une personne normale sans aucun problème médical sous-jacent, cela peut toujours être malsain et dangereux en cas d’exposition à long terme », explique le Dr Purvi Parikh du Réseau Allergie et Asthme. « Plus vous y êtes exposé longtemps, plus vous risquez de causer des problèmes. Et ce qui se passe avec la fumée, c’est que ces fines particules peuvent pénétrer profondément dans vos poumons, et ces particules contiennent des produits chimiques, de la pollution, du monoxyde de carbone qui peuvent endommager vos poumons. Ainsi, avec le temps, cela peut provoquer une inflammation. Et pour certaines personnes, si vous êtes constamment exposé, cela peut même se transformer en affections comme l’asthme.

Qu’est-ce qui est considéré comme une exposition à long terme ? Quelques heures?

« Ouais. Mais comme tout en médecine, cela dépend de l’individu et de votre état de santé de base », explique Parikh. « Donc, si vous êtes une personne en très bonne santé, vous savez, quelques heures avec un masque devraient suffire, sans avoir de conséquences à long terme. Mais si vous faites de l’exercice à l’extérieur ou si vous êtes enceinte, ou si vous êtes une personne âgée souffrant d’une maladie cardiaque ou pulmonaire, ou si vous souffrez déjà d’une maladie pulmonaire ou immunitaire sous-jacente, j’essaierais de limiter cette exposition autant que possible. »

La fumée des incendies de forêt est-elle la raison pour laquelle mes allergies se sont aggravées ces derniers jours ?

Times Square était enveloppé de brume et de fumée mercredi. (Maye-E Wong/Reuters) (Maye-E Wong / Reuters)

« Absolument », dit Parikh. « Cela peut aggraver vos allergies, car cela les amplifie, ajoutant davantage d’inflammation et donc vos symptômes sont également bien pires. Cela fait brûler vos yeux et votre peau démange davantage. Même chose avec votre toux : plus de toux, de respiration sifflante, plus de crises d’asthme. Et si vous souffrez d’allergies aux sinus, cela peut certainement aggraver la situation, car c’est le premier point d’entrée de la fumée des feux de forêt – par le nez.

Les autorités encouragent les gens, en particulier les enfants ou ceux souffrant de maladies sous-jacentes comme l’asthme, à limiter leurs activités extérieures ou à rester à l’intérieur. Et si je dois sortir ? Dois-je porter un masque ?

« La meilleure chose à faire est de vérifier la qualité de l’air, et si elle est à un niveau malsain et que vous pouvez rester à l’intérieur, c’est la meilleure chose à faire », explique Parikh. « Mais si vous devez absolument sortir, nous vous recommandons de porter un masque pour limiter votre exposition. Et les masques N95 ou KN95 de qualité médicale sont les meilleurs, comme à l’époque du COVID, car ils réduisent la pénétration de certaines de ces particules dans vos poumons. Mais même un masque chirurgical ou tout autre type de barrière est utile.

Attends, je lire quelque part que même si les N95 peuvent protéger contre les particules fines, ils ne protègent pas contre les gaz dangereux présents dans la fumée des incendies de forêt. Est-ce vrai?

« C’est vrai, il est très probable que nous soyons même exposés à certains gaz », explique Parikh. « Avec ce masque N95, on ne peut pas tout filtrer. Je veux dire, vous voyez à quel point il fait brumeux à New York, vous ne pouvez pas voir les bâtiments en bas de la rue. C’est pourquoi, même avec le masque, nous recommandons de limiter au maximum le temps passé à l’extérieur.

Qu’en est-il de animaux domestiques?

Promener les chiens à New York mercredi. (Angela Weiss/AFP via Getty Images)

« Absolument », dit Parikh. « Les animaux de compagnie sont également à risque car ils souffrent des mêmes maladies pulmonaires que nous, les humains. Alors bien sûr, ils courent également un risque.

«Je serais inquiet d’avoir un animal de compagnie dehors pendant de longues périodes ou de le faire faire beaucoup d’exercices intenses ou courir», dit Scott. « Le fait est qu’ils respirent le même air que nous, ce qui pourrait entraîner une irritation des voies respiratoires et leur créer également des difficultés à respirer. »

Combien de temps durera notre exposition ?

« L’un des défis liés à la fumée des incendies de forêt est qu’elle dépend vraiment des conditions météorologiques – de la manière dont le vent transporte la fumée ou la pluie dans les prévisions », explique William Barrett, directeur national principal de la promotion de l’air pur à l’American Lung Association. « La principale préoccupation liée à l’exposition à la fumée des incendies de forêt est que la pollution particulaire peut persister pendant de longues périodes et qu’il faut souvent des changements dans la configuration des vents ou des précipitations pour la faire tomber et quitter la zone. C’est ce qui déplace la fumée des incendies de forêt dans la communauté et qui finira par la faire sortir.

Lorsque la fumée se dissipe, que doivent faire les personnes qui présentent encore des symptômes ?

« Disons donc qu’une fois que la qualité de l’air revient à des niveaux sûrs et que vous remarquez que vous présentez toujours des symptômes une semaine ou deux plus tard, vous devriez être examiné par un médecin », explique Parikh. « Parce que ce qui se passe, c’est que parfois l’exposition peut affaiblir vos poumons, affaiblir vos sinus, puis vous prédisposer à développer des allergies ou laisser derrière vous une inflammation. »