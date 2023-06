Comment la fumée des feux de forêt affectera-t-elle l’opinion publique sur le changement climatique et la qualité de l’air ?

Le nuage de fumée au-dessus de la côte Est des incendies de forêt record au Canada est devenu une histoire impossible à ignorer. Allumez les nouvelles ou connectez-vous à n’importe quelle forme de médias sociaux cette semaine, et vous entendrez bientôt des rapports d’air de plus en plus toxique ou verrez des photos d’un autre monde de ciel orange au-dessus de métropoles comme New York et Washington, DC.

Ou si vous êtes n’importe où le long de la côte est, une brève bouffée d’air extérieur peut suffire pour apprendre ce que c’est que de respirer l’une des pires pollutions au monde.

Étant donné que la fumée a enveloppé l’une des régions les plus peuplées du pays (et certains des plus grands marchés médiatiques), il est logique que l’air sale reçoive beaucoup d’attention. Et de nombreuses personnes sous le voile établissent un lien avec la hausse des températures moyennes. Le président Joe Biden l’a appelé jeudi « un autre rappel brutal des impacts du changement climatique.”

En raison de centaines d’incendies de forêt incontrôlés à travers le Canada, la ville de New York ressemble à un paysage d’enfer post-apocalyptique. Si vous voulez un prélude de ce à quoi le monde va ressembler si nous ne nous attaquons pas au changement climatique d’origine humaine, c’est tout. #ActOnClimate pic.twitter.com/cimHQkDwkZ —Mike Hudema (@MikeHudema) 7 juin 2023

Mais une fois que les incendies se seront éteints et que la fumée se sera dissipée, les gens se soucieront-ils toujours autant de la hausse des températures ? Et cette préoccupation se traduira-t-elle en action ? Dans une certaine mesure, bien sûr. Mais la recherche sur l’opinion publique à ce sujet est étonnamment obscure.

« Dans l’ensemble, les Américains sont de plus en plus préoccupés par le changement climatique », a déclaré Edward Maibach, directeur du Center for Climate Change Communication de l’Université George Mason, dans un e-mail. « La fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes et des incendies de forêt joue probablement un rôle dans ce taux croissant de préoccupation. »

Il est important de noter que les incendies de forêt sont un phénomène naturel régulier dans de nombreuses forêts, y compris celles du Canada. Mais plusieurs facteurs ont convergé pour rendre les récents incendies si étonnants. Les forêts de l’est du Canada ont connu des températures anormalement élevées et une faible humidité cette année. Des vents tourbillonnants au-dessus de la Nouvelle-Écosse ont ensuite poussé la fumée montante vers le sud le long de la côte atlantique vers New York, puis Philadelphie, Baltimore et Washington, DC, des endroits qui ne reçoivent généralement pas ce type de fumée.

Cependant, la hausse des températures moyennes augmente également les risques de fomenter les conditions de grands incendies. « Lorsque l’atmosphère se réchauffe, la capacité d’aspirer l’humidité du carburant [trees and other vegetation] augmente de façon presque exponentielle », a déclaré Mike Flannigan, professeur de lutte contre les incendies de forêt à l’Université de l’Alberta, à Benji Jones de Vox. Autrement dit, le changement climatique n’a pas « causé » ces incendies, mais c’est un facteur qui augmente le risque global d’incendies majeurs. La croissance démographique dans les zones vulnérables signifie également que davantage de personnes et de biens sont touchés lorsque des incendies se déclarent.

Des sondages récents ont montré que les Américains relient ces points. Le Pew Research Center a rapporté l’année dernière que parmi les personnes qui ont vécu des événements comme les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt, plus de 80 % ont déclaré que le changement climatique avait joué un rôle. Cependant, il y avait un grand écart entre les républicains et les démocrates, les démocrates étant plus susceptibles de déclarer un rôle plus important dans le changement climatique.

Un autre sondage de 2022, de NPR, de la Fondation Robert Wood Johnson et de la Harvard TH Chan School of Public Health, a révélé que parmi les adultes qui ont subi des conditions météorologiques extrêmes au cours des cinq dernières années, 37 % ont déclaré que le changement climatique était une crise et 40 % l’ont dit. était un problème majeur. Comparez cela aux adultes qui n’ont pas subi de phénomènes météorologiques violents : seuls 16 % ont décrit le changement climatique comme une crise et 30 % comme un problème majeur.

Mais d’autres chercheurs ont trouvé des résultats mitigés sur la question de savoir dans quelle mesure les catastrophes et les événements extrêmes modifient la façon dont les gens pensent au réchauffement climatique. Un article de synthèse de 2019 dans Lettres de recherche environnementale l’examen de 73 études sur le changement climatique et l’opinion publique a révélé qu’il y avait souvent trop de variables confusionnelles, concluant que « la relation entre les opinions météorologiques et climatiques reste encore floue ».

Des événements majeurs similaires aux incendies en cours au Canada ont soulevé des inquiétudes à court terme concernant le changement climatique, principalement parmi les personnes qui s’inquiétaient déjà de la hausse des températures moyennes mondiales, a expliqué le co-auteur de l’article, Peter Howe, qui étudie les perceptions du changement climatique dans l’État de l’Utah. Université, dans un courriel. « Cependant, on ne sait pas à quel point les impacts sont durables ou durables », a-t-il déclaré.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure les inondations, les incendies, les vagues de chaleur et la sécheresse influencent les personnes qui ne pensaient pas déjà à l’environnement. « Nous n’avons pas encore de preuves solides que les événements météorologiques extrêmes sont une cause majeure du changement d’avis des personnes qui étaient auparavant dédaigneuses face au changement climatique », a déclaré Howe.

En fait, certains sondages d’opinion montrent que le clivage partisan sur le changement climatique en tant que priorité s’est creusé, même si les catastrophes exacerbées par le changement climatique affectent les régions rouges et bleues.

D’un autre côté, de nombreuses tactiques visant à limiter le changement climatique restent largement populaires. Selon Pew, 69% des Américains soutiennent que les États-Unis deviennent neutres en carbone d’ici 2050 et une majorité est favorable à un soutien gouvernemental accru pour les énergies renouvelables.

Le changement climatique n’est pas le seul problème sur la table, bien sûr. Les inquiétudes concernant l’économie peuvent repousser les inquiétudes concernant le réchauffement climatique pour certaines personnes, et pour d’autres, cela peut modifier les types de solutions qu’elles soutiennent. « Dans la période actuelle de forte inflation, le public est largement favorable aux politiques considérées comme ayant moins d’impact direct sur sa propre situation financière », selon le sondage NPR 2022. Par exemple, les Américains étaient plus enclins à soutenir les mesures de protection contre les catastrophes futures (57 %) et moins susceptibles de favoriser une taxe carbone qui augmenterait leurs prix de l’énergie (39 %).

Ainsi, à eux seuls, les récents incendies canadiens et leur ombre enfumée sur une vaste étendue du continent pourraient ne pas entraîner de changements importants et durables dans l’opinion publique. Mais avec la hausse des températures mondiales moyennes, les risques d’incendies, d’inondations et de vagues de chaleur se reproduisant plus souvent ou avec plus de gravité augmentent. La fumée s’envolera, mais d’autres jours avec une qualité de l’air dangereuse nous attendent, et il deviendra encore plus difficile de l’éviter.