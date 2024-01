Comment la fugitive Kaitlin Armstrong a-t-elle été arrêtée ? Elle a répondu à l’annonce des US Marshals pour un professeur de yoga

Kaitlin Armstrong purge 90 ans de prison pour le meurtre d’un cycliste gravel professionnel prometteur Anna Moriah “Mo” Wilson. C’est une histoire qui a fait la une des journaux internationaux car après avoir été soupçonné du meurtre de Wilson au Texas, Armstrong a disparu – apparemment dans les airs. La recherche du meurtrier présumé a déclenché ce qui allait devenir une chasse à l’homme internationale, dirigeant d’abord les autorités à travers les États-Unis, puis finalement vers les plages du Costa Rica.

En juin 2022, un mois après la disparition d’Armstrong, les adjoints des maréchaux américains Damien Fernandez et Emir Perez se sont rendus au Costa Rica. Une source leur a dit qu’Armstrong pourrait se cacher à Santa Teresa. Ils savaient que trouver Armstrong dans ce petit village rempli de touristes allait être un défi : en cours de route, Armstrong a utilisé plusieurs identités et a changé son apparence — même subir une chirurgie plastique.

Ils se sont retrouvés dans une impasse après l’autre. Après de nombreuses journées intenses de recherche d’Armstrong sans succès, les US Marshals ont décidé d’essayer une dernière tactique, espérant que son amour du yoga porterait ses fruits.

“Nous avons décidé de diffuser une annonce… ou plusieurs annonces pour un professeur de yoga et de voir ce qui se passerait”, a déclaré Perez à Jonathan Vigliotti, contributeur de “48 Hours”.

Mais après presque une semaine de chasse, même cela ne semblait pas fonctionner. Perez et Fernandez étaient sur le point de rentrer aux États-Unis, quand soudain ils ont eu une pause.

LA CYCLISTE MO WILSON FORGAIT SON PROPRE CHEMIN

En mars 2022, Anna Moriah Wilson, une jeune coureuse professionnelle de gravel, âgée de 25 ans, connue sous le nom de « Mo » par certains, est apparue dans le « Pre Ride Show », un programme en ligne sur le cyclisme.

MORIAH WILSON (“Interview Pre Ride Show) : Je suis tellement excitée d’être ici. Cela ressemble à la première grande course de l’année alors oui… je suis prêt à donner le coup d’envoi“.

À peine deux mois plus tard, Wilson a été retrouvé assassiné – une nouvelle qui a choqué la communauté cycliste.

Lisa Gosselin-Lynn: Je ne pense pas que quiconque puisse vraiment y croire au début. Vous savez, pourquoi quelqu’un voudrait-il blesser, blesser ou tuer cette charmante et talentueuse jeune femme ?

Lisa Gosselin Lynn est rédactrice en chef du Vermont Sports Magazine et du Vermont Ski and Ride Magazine. Elle est également consultante pour CBS News.

Anna Moriah « Mo » Wilson, une étoile montante du monde du cyclisme professionnel, a été décrite comme drôle, amicale, intelligente et motivée. Ansel Dickey



Lynn suivait la carrière de Wilson depuis plusieurs mois avant sa mort tragique.

Lisa Gosselin-Lynn: Moriah gagnait à peu près toutes les courses auxquelles elle participait, gagnant ou terminant parmi les deux premiers. Et les courses auxquelles elle a participé étaient de premier ordre.

Lisa Gosselin-Lynn: Moriah avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs coureurs cyclistes, certainement du pays, et probablement du monde.

Remarquablement, Lynn dit que Wilson était nouveau dans le monde du cyclisme professionnel. Sa première passion était la course de ski alpin, un amour partagé par sa famille très unie.

Lisa Gosselin-Lynn: Elle est née dans une famille de très grands athlètes. Son père, Eric, faisait partie de l’équipe américaine de ski. … et la tante de Moriah… a en fait participé à deux reprises aux Jeux olympiques de ski nordique.

Et il n’est pas surprenant que Wilson ait été attiré par les sports d’endurance en plein air. Elle a grandi dans le nord du Vermont, à côté de Kingdom Trails, la Mecque des skieurs et des vététistes.

Lisa Gosselin-Lynn: Et c’était son terrain de jeu.

Wilson a fréquenté la Burke Mountain Academy, une école de ski d’élite qui a produit des grands olympiques comme la double médaillée d’or Mikaela Shiffrin. Wilson avait espéré faire partie de l’équipe américaine de ski, mais des blessures au genou ont finalement mis fin à sa carrière de skieuse. C’est à ce moment-là qu’elle a changé de sport.

Lisa Gosselin-Lynn: Elle avait utilisé le vélo comme moyen de rééducation et de récupération de ses forces. Ce qui m’a fasciné, c’est qu’elle est ensuite partie à Dartmouth. Elle a obtenu un diplôme d’ingénieur. Et après cela, elle est allée voir sa mère et lui a dit : “Hé maman, je pense que je veux devenir cycliste professionnelle.”

Et Wilson a déclaré au podcast “We Got to Hangout” qu’elle voulait faire bien plus que simplement gagner des courses.

MORIAH WILSON (“Nous devons participer au Hangout » interview) : Comment puis-je inspirer les gens ? Comment puis-je redonner à la communauté cycliste ? Comment puis-je amener plus de gens à pratiquer ce sport ? Comment puis-je le rendre plus inclusif ? … Je veux trouver un sens et un but dans le cyclisme qui va bien au-delà du résultat.

Wilson a finalement déménagé à San Francisco où elle s’est concentrée sur le cyclisme et a rapidement atteint le sommet de ce sport.

Lisa Gosselin-Lynn: Moriah traçait son propre chemin. … Elle savait ce qu’elle voulait faire. Et elle travaillait dur pour y parvenir.

Le 10 mai 2022, juste une semaine avant son 26e anniversaire, Wilson est arrivée à Austin, au Texas, pour se préparer à la course de vélo Gravel Locos – une course qu’elle était favorite pour remporter. Wilson est restée avec une amie proche dans son appartement d’Austin. Mais le lendemain soir, peu avant 22 heures, l’ami rentra chez lui et découvrit Wilson, qui avait reçu plusieurs balles. Elle a appelé le 911.

CAITLIN CASH | Appel au 911 : … elle est allongée sur le sol de la salle de bain et il y a du sang partout.

L’ami de Wilson a essayé la RCR, mais il était trop tard.

Dét. Marc McLeod: On aurait dit que cela avait commencé près de la porte… et reculé. Comme si elle essayait de s’enfuir ou qu’il y avait eu une sorte de lutte.

Les agents de police d’Austin, Marc McLeod et Jonathan Riley a travaillé sur l’affaire depuis le début.

Dét. Marc McLeod: Celui qui lui a tiré dessus à ce moment-là s’est tenu au-dessus d’elle et lui a tiré dessus au moins une fois.

Les enquêteurs se demandaient qui avait bien pu assassiner ce jeune athlète prometteur. En parcourant les environs immédiats, la police a découvert un indice possible. Le coûteux vélo de course de Wilson avait été abandonné dans les buissons.

Dét. Jonathan Riley: Donc, à ce stade… OK. Est-ce un cambriolage, un vol qui a mal tourné ?

Mais cette théorie a été rapidement rejetée car il n’y avait aucun signe d’effraction. Ensuite, la police a appris que quelques heures seulement avant que Wilson ne soit retrouvée assassinée, vers 20h30, elle avait été déposée par un autre coureur cycliste professionnel nommé Colin Strickland.

Dét. Marc McCloud: Donc, évidemment, l’accent serait mis sur… qui est ce Colin Strickland ?

Lisa Gosselin-Lynn: Colin Strickland était un très bon coureur de gravel. … Il était au plus haut niveau.

Colin Strickland, âgé de 35 ans, était considéré comme un pionnier de ce sport. Il avait remporté certaines des courses les plus prestigieuses et était sponsorisé par les plus grandes marques de l’industrie, comme Red Bull.

En 2020, il est apparu dans une vidéo en ligne intitulée Wahoo Frontiers sur sa longue et fructueuse carrière.

COLIN STRICKLAND (vidéo Wahoo Frontiers) : Je m’appelle Colin Strickland et je suis un coureur cycliste et un artiste général.

Chris Tolley: Assez tôt, j’ai admiré Colin quand je suis entré en scène.

Chris Tolley est ami avec Strickland. Ils se sont rencontrés sur le circuit.

Chris Tolley: C’était lui qu’il fallait battre. … Il aimait en quelque sorte créer un spectacle autour des courses de vélo – en quelque sorte vendre des courses de vélo. Il était vraiment passionné par ça.

Colin Strickland Nicole Fara Argent



Et Tolley a déclaré que même si son ami avait été populaire auprès des femmes, il est finalement devenu sérieux avec une femme nommée Kaitlin Armstrong. Cependant, dans une publication sur les réseaux sociaux après crime, Strickland a écrit qu’environ six mois avant le meurtre de Wilson, lors d’une courte rupture avec Armstrong, il avait eu une « brève relation amoureuse » avec Wilson qui « a duré environ une semaine ». Il a dit que cela avait pris fin et que leur relation était devenue « platonique et professionnelle ».

Chris Tolley: Il voulait juste être ami avec quelqu’un qui allait faire de grandes choses en cyclisme.

Le lendemain du meurtre de Wilson, la police lui a rendu visite et lui a parlé à son domicile.

Dét. Marc McLeod: Mon… mon point de vue personnel était qu’il était très coopératif, très ouvert. Euh, visiblement il était sous le choc.

Jonathan Vigliotti: Être très transparent.

Dét. Marc McLeod: Très transparent. Ouais.

Et les enquêteurs affirment que lorsqu’il a accepté de se rendre au poste de police pour être interrogé, il n’a pas semblé se retenir de leur raconter la journée qu’il a passée avec Wilson – une journée qui finirait par être sa dernière.

Ce jour de mai était chaud, dans les années 80. Et cette histoire a commencé par une baignade dans une piscine extérieure locale. Strickland a déclaré aux détectives qu’il avait emmené Wilson là-bas à l’arrière de sa moto pour se rafraîchir.

Dét. Marc McLeod: Ils sont allés nager, puis ils ont eu de la nourriture.

Wilson et Strickland sont vus sur la caméra de sécurité du restaurant.

Colin Strickland et Mo Wilson vus par la caméra de sécurité d’un restaurant. Bureau du procureur du comté de Travis



Jonathan Vigliotti : Je sais qu’il est transparent à ce stade de son interrogatoire, mais ce qu’il dit commence à ressembler beaucoup à un rendez-vous.

Dét. Jonathan Riley: Oui.

Dét. Marc McLeod: Oh ouais. Cent pour cent.

Les enquêteurs avaient beaucoup de questions et leur précédente visite au domicile de Strickland en avait soulevé encore plus. La nuit du meurtre de Wilson, la police a découvert un indice important sur la vidéo de la caméra de sécurité d’un voisin. La vidéo a été prise juste une minute après le dépôt de Wilson.

Dét. Marc McLeod: Il y a une vidéo d’une caméra de sonnette Ring qui montre clairement comme un SUV noir avec un porte-vélos. … Vous ne pouvez pas voir la plaque d’immatriculation à cause du porte-vélos dessus.

Dét. Jonathan Riley: Donc, c’était évidemment… nous devons nous concentrer là-dessus.

Et un véhicule correspondant à cette description se trouvait devant la maison de Strickland. Qui conduisait le SUV Jeep noir avec le porte-vélos ? La réponse mènerait directement à une autre femme.

QUI EST KAITLYN ARMSTRONG?

Le lendemain du meurtre de Wilson, les enquêteurs ont rapidement pu déterminer qui aurait pu conduire cette Jeep noire qui a été vue sur les caméras de sécurité peu avant sa mort.

Les enquêteurs avaient repéré une Jeep similaire dans l’allée de Strickland lorsqu’ils parlaient…