Comment la frustration suscitée par TikTok a monté à Washington

Leur discussion était l’une des nombreuses que les législateurs ont eues discrètement avec des représentants du gouvernement à propos de TikTok depuis l’entrée en fonction du président Biden. Le sénateur Mark Warner de Virginie, président démocrate de la commission du renseignement, a déclaré qu’il avait également eu des “conversations actives” avec l’administration au sujet de l’application, qui appartient à la société chinoise ByteDance. Et les régulateurs et autres responsables gouvernementaux ont pesé ce qu’il fallait faire à ce sujet après avoir examiné d’autres entreprises chinoises.

WASHINGTON – Au début de l’année dernière, le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, se sont rencontrés pour discuter de la Chine et de la politique industrielle. Au cours de leur conversation, M. Rubio a fait part de ses inquiétudes quant à l’influence de Pékin sur TikTok, l’application vidéo virale appartenant à des Chinois.

Ces conversations en coulisses montrent à quel point les tensions autour de TikTok ont ​​mijoté à Washington. Alors que l’application semblait s’estomper en tant que point d’éclair politique après le départ de M. Trump l’année dernière, les législateurs et les responsables gouvernementaux sont devenus frustrés en privé par le manque de progrès de l’administration Biden dans la surveillance de TikTok et d’autres applications chinoises qui pourraient divulguer des données à Pékin.

Ce mécontentement a débordé dans l’opinion publique ces derniers mois, après de nouvelles révélations de BuzzFeed et d’autres organes d’information sur les pratiques de données de TikTok et ses liens avec sa société mère chinoise. M. Rubio et M. Warner ont récemment demandé une enquête de la Federal Trade Commission sur l’application, tandis qu’un régulateur de la Federal Communications Commission a déclaré publiquement que TikTok devrait être démarré à partir des magasins d’applications américains.

Un groupe de sénateurs républicains a également demandé des réponses à TikTok sur qui pourrait accéder aux données de l’application. Mardi, des responsables de la Chambre des représentants ont déclaré aux membres du personnel qu’ils ne recommandaient pas d’utiliser ou de télécharger le service, invoquant des problèmes de sécurité, selon un e-mail obtenu par le New York Times.

“Cela n’a tout simplement pas été une priorité là-bas, malheureusement, et j’espère que cela en deviendra une avec les nouvelles révélations”, a déclaré M. Rubio à propos des progrès de l’administration Biden sur TikTok.

L’examen bipartite de TikTok, effectivement à son plus intense depuis que M. Trump a tenté de forcer la vente de l’application à un acheteur américain en 2020, s’intensifie à mesure que la plate-forme devient de plus en plus populaire. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, TikTok est devenu un moteur de premier plan pour les phénomènes culturels, comme les dizaines de jeunes qui ont posté le mois dernier sur le fait de s’habiller en costume pour voir le dernier film “Les Minions”. Aujourd’hui, 67 % des jeunes de 13 à 17 ans aux États-Unis utilisent l’application, selon un rapport la semaine dernière du Pew Research Center.