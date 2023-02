Comment la fin du partage de mot de passe Netflix va changer la façon dont les familles regardent

Le partage d’un mot de passe Netflix constitue-t-il un cybercrime ?

Cela deviendra bientôt, pour la plupart, une chose du passé si le plus grand service de streaming au monde réussit. Après avoir expérimenté un plan visant à réprimer le partage de mots de passe en Amérique latine, Netflix lancera la version américaine de cette technologie de suivi d’identification des abonnements en mars, mais a été silencieux sur les détails de son fonctionnement. C’est-à-dire jusqu’au début de cette semaine, lorsqu’un Netflix FAQ changement repris par la presse a indiqué que tout utilisateur regardant à partir d’un “emplacement non principal” d’un compte pourrait recevoir un code temporaire pour vérifier l’utilisation jusqu’à sept jours maximum – pour couvrir les déplacements légitimes de l’utilisateur du compte. Mais cette page FAQ était mis à jour plus tard à nouveau pour supprimer ces détails et la société a dit Le Diffusablele premier à identifier le changement de FAQ, c’était une erreur et ne s’appliquait toujours qu’aux pays d’Amérique latine où Netflix a piloté l’approche.

Quelle que soit la vérité sur le marché américain, ce qui est en jeu, c’est l’avenir des plus de 100 millions de foyers qui, selon la société, partagent des mots de passe, soit plus de 40 % des 231 millions d’abonnements payants de la société. Et au-delà de cela, comment toutes les entreprises de médias qui migrent la dernière génération d’abonnements au câble linéaire vers Internet gèrent un environnement financier dans lequel il y a un besoin plus pressant de générer des retours sur les coûts élevés du streaming. L’époque du compte Twitter de Netflix et de l’ancien chef de HBO, Richard Plepler, affirmant que l’objectif principal d’une entreprise de médias était de rendre les gens “accros” au streaming est révolue. En 2014, permettre aux gens de partager des mots de passe était un “véhicule de marketing formidable pour la prochaine génération de téléspectateurs”, a déclaré Plepler à BuzzFeed. Une décennie plus tard, le moment est venu pour la prochaine génération de payer.

Et oui, il semble que la répression puisse inclure des familles qui partagent des mots de passe avec des enfants qui sont à l’université.

Les conditions d’utilisation de Netflix limitent le partage de mots de passe aux personnes qui vivent ensemble au même endroit, indiquant que les collégiens peuvent ne pas être autorisés. Il y a un point délicat ici : les étudiants du Collège ne changent souvent pas leur adresse permanente avant d’avoir obtenu leur diplôme. Même deux analystes qui suivent Netflix ont reconnu que leurs enfants d’âge universitaire se greffent sur le compte familial Netflix pour le moment.

“J’ai une fille à l’université en Floride qui utilise une télévision pour regarder – cela coûtera, je suppose, 5 $ de plus par mois”, a déclaré Rich Greenfield, qui suit Netflix pour LightShed Partners. “Si elle ne regardait que sur un ordinateur portable ou un téléphone, je soupçonne que cela n’entraînerait aucun coût supplémentaire. Je soupçonne que la plupart des parents supporteront le coût supplémentaire. Alors que les amis et la famille élargie devront ouvrir leurs propres comptes.”

“Presque tous ceux que je connais qui partagent un mot de passe, c’est avec leur famille”, a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush. “Mes enfants sont à l’université, donc c’est légitime. Je les soutiens. Elle fait partie de ma maison. Le jour [my daughter] est seule, elle peut obtenir son propre mot de passe.”

La porte-parole de Netflix, Kumiko Hidaka, a refusé de dire comment Netflix prévoyait de s’adresser spécifiquement aux étudiants. Les conditions d’utilisation de l’entreprise exigent que les personnes vivent au même endroit pour partager un mot de passe.

Lors de tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix utilise des informations telles que les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité des comptes des appareils connectés au compte Netflix pour identifier le partage persistant en dehors d’un foyer. Les conditions d’utilisation de la société exigent déjà que les clients acceptent que Netflix suive ces informations afin de fournir le service.