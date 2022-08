Comment la fin de Roe change les plans de carrière et la vie des millennials

Bradford, 32 ans, s’est éloigné d’un Travail de 300 000 $ basée dans l’Oklahoma par souci pour sa santé. Elle est une professionnelle de l’investissement stratégique vivant à Los Angeles et devait commencer à travailler à distance pour une entreprise basée dans l’Oklahoma ce mois-ci. Mais une fois que Roe a été renversé et que l’Oklahoma a promulgué sa loi de déclenchement interdire presque tous les avortements Bradford dit que l’incertitude entourant les soins génésiques restreints de l’État l’a amenée à se retirer complètement de son travail.

L’annulation de Roe v. Wade en juin a mis fin à près de 50 ans de droits fédéraux à l’avortement, ce qui signifie que l’accès aux soins de santé dépend plus que jamais de l’endroit où vous vivez et travaillez.

Elle reconnaît également que toutes les personnes touchées par la décision Roe ne disposent pas des mêmes ressources qu’elle. Les experts disent que les femmes noires, les Latinas et les personnes à faible revenu seront les plus touchées par les lois des États qui restreignent l’accès à l’avortement.

“L’incertitude est la chose la plus importante”, a déclaré Bradford à CNBC Make It. “Même si je mets mon énergie dans toutes ces ressources pour obtenir des réponses à ces questions, en fin de compte, il y a tellement d’incertitude causée par la décision de la Cour suprême. Il n’y a aucun moyen d’obtenir toutes les réponses maintenant.”

Jusqu’à récemment, Damien Peters, 39 ans, rêvait de déménager avec sa femme et son fils de 5 ans de la région de DC dans le Maryland et de planter des racines à Austin, au Texas. Il y a passé ses débuts dans la technologie et, maintenant en tant que propriétaire d’une société immobilière, dit le avantages fiscaux de l’état sont difficiles à battre.

Mais les bons mouvements financiers ne peuvent pas l’emporter sur les penchants de plus en plus conservateurs de l’État, dit Peters. Maintenant que Roe a été renversé et qu’il attend une fille nouveau-née plus tard cette année, Austin n’est pas sur la table pour le moment.

“Cela ne veut pas dire que cela n’affecte que les femmes – cela affecte tout le monde”, déclare Peters à propos de l’interdiction stricte de l’avortement imposée par l’État. “Mais c’est difficile pour moi de m’enthousiasmer à l’idée de l’élever au Texas. D’une part, il y a la légalité de, si jamais elle est dans cette position, peut-elle choisir ? Alors, qu’est-ce que ça dit de l’élever dans cet environnement ?”

Même un petit déménagement à 20 minutes en Virginie, où le gouverneur républicain Glenn Youngkin a cherché à interdire la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse, présente un risque, dit Peters. Ils pourraient s’installer dans une ville libérale, mais si l’État est dirigé par des législateurs conservateurs, “qu’est-ce que cela signifie pour la capacité de ma future fille à prendre une décision concernant son propre corps?”

Il se demande ce que la législation État par État pourrait signifier pour les travailleurs du savoir hautement mobiles, en particulier dans la technologie, qui choisissent où vivre et travailler. La migration technologique de la Bay Area vers Austin pourrait-elle ralentir ? Les parvenus du Midwest de Silicon Prairie ont-ils une chance ?

Certains prédisent que les états rouges verront un soi-disant “exode des cerveaux” de professionnels hautement qualifiés et très bien rémunérés fuyant vers des États où les avortements sécurisés sont accessibles. Et certaines entreprises, dont Salesforce, sont allées jusqu’à proposer de relocaliser les employés vivant dans des États interdisant l’avortement.