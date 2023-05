Comment la fin de l’urgence de santé publique COVID peut vous affecter

SOURCES:

Organisation mondiale de la santé : « Déclaration sur la quinzième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ».

Coalition pour la santé des grandes villes : point de presse, 2 mai 2023.

Département américain de la santé et des services sociaux : « COVID-19 Public Health Emergency (PHE) », « HHS Office for Civil Rights Announces the Expiration of COVID-19 Public Health Emergency HPAA Notifications of Enforcement Discretion ».

US Drug Enforcement Administration : « Déclaration de l’administrateur de la DEA Anne Milgram sur les flexibilités de télémédecine COVID-19 pour la prescription de médicaments contrôlés. »

Medicare.gov : « Assurance-maladie et coronavirus ».

CMS.gov : « La loi sur la réduction de l’inflation réduit les coûts des soins de santé pour des millions d’Américains. »

Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR) : « Surveillance du COVID-19 après l’expiration de la déclaration d’urgence de santé publique – États-Unis, 11 mai 2023. »

Fondation de la famille Kaiser : « Commercialisation des vaccins, traitements et tests COVID-19 : Implications pour l’accès et la couverture. »

Rajendram Rajnarayanan, PhD, doyen adjoint de la recherche, professeur associé, New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine à l’Arkansas State University, Jonesboro.

William Schaffner, MD, spécialiste des maladies infectieuses, professeur de médecine préventive et de politique de santé, Université Vanderbilt, Nashville.

Anne N. Sosin, chargée de mission politique, Nelson A. Rockefeller Center au Dartmouth College, Hanover, NH.

Meagan Fitzpatrick, PhD, professeur adjoint de médecine, École de médecine de l’Université du Maryland, Baltimore.