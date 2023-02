Comment la fin de Knock at the Cabin a changé de A Cabin at the End of the World

Cet article contient des spoilers pour Frappez à la cabine.

Il y a deux questions inévitables qui accompagnent chaque film de M. Night Shyamalan : y a-t-il une torsion ? Et bon, qu’est-ce que c’est ? Son dernier film, le film d’horreur apocalypse Frappez à la cabinene fait pas exception.

Il y a une torsion, mais ce n’est pas une version traditionnelle de Shyamalan; ne pense pas que Bruce Willis est mort dans Le sixième sensou le village étant un vaste exercice de GN dans Le villageou la plage qui vous fait vieillir étant en fait une plage qui vous fait vieillir dans Vieille.

Le hic, c’est que le film de Shyamalan, dont il a co-écrit le scénario, est en fait basé sur le best-seller de 2018 Une cabane au bout du monde, écrit par Paul Tremblay. Alors que la prémisse reste la même – deux pères homosexuels et leur enfant sont terrorisés par quatre envahisseurs radicaux qui prétendent qu’une apocalypse approche – le film de Shyamalan prend une tournure complètement différente et change non seulement la fin mais aussi les thèmes, le message et la morale. questions posées dans le roman de Tremblay. Le résultat est un film qui plaira aux fans de la torture émotionnelle décrite dans Une petite vieavec une réponse très claire sur la question de savoir si cette famille gay sauve le monde.

Le grand changement de Frappez à la cabine



Frappez à la cabane, pour la plupart, s’en tient aux “règles” du roman. On dit à la famille – Andrew (Ben Aldridge), Eric (Jonathan Groff) et Wen (Kristen Cui) qu’ils doivent sacrifier et tuer l’un des leurs pour empêcher l’apocalypse de se produire. Ce meurtre ne peut être accidentel ou suicidaire et doit être une décision prise avec un esprit clair. S’ils choisissent de ne pas tuer l’un des leurs, l’un des visiteurs – Leonard (Dave Bautista), Redmond (Rupert Grint), Sabrina (Nikki Amuka-Bird) et Adriane (Abby Quinn) – sera tué par les autres et un fléau se déchaînera sur le monde. Les visiteurs demanderont une décision à la famille tant que l’un d’entre eux sera debout. Lorsqu’il ne reste plus de visiteurs, l’apocalypse se produit.

Ces directives de mort très spécifiques placent la famille dans une position moralement impossible de regarder le monde brûler ou tuer quelqu’un qu’elle aime. Parce que la famille choisit de ne tuer personne à la première demande, des tsunamis frappent la côte pacifique des États-Unis. Lorsqu’ils ne donnent pas de deuxième réponse, une épidémie virale commence. Le troisième fléau a des avions qui tombent du ciel. Pourtant, Eric et Andrew sont sceptiques, soulevant la possibilité que les visiteurs se soient trompés en croyant cette prophétie scandaleuse. (Après tout, des choses horribles se produisent dans notre monde… assez souvent.)

Tout au long de l’adaptation cinématographique et du matériel source, la famille tente de s’échapper et les visiteurs les contrecarrent. Dans le roman, cela atteint son paroxysme après le sacrifice du premier visiteur. Andrew s’échappe et se précipite vers sa voiture pour récupérer son arme. Il tue Adriane, l’un des visiteurs. Dans une bagarre qui s’ensuit avec Leonard, l’arme se déclenche et son enfant Wen est tué. Sa mort est un accident, cependant, et cela n’arrête pas l’apocalypse.

À la fin du roman, les pères au cœur brisé refusent de s’entre-tuer, laissant celui qui survit entièrement seul. Après que le dernier visiteur se soit suicidé, ils partent avec le corps de leur fille, incertains de la suite.

Le film commence à se détacher du livre après le premier sacrifice, et la séquence finale des événements du roman ne se produit pas.

Dans Frappez à la cabine, Andrew met la main sur son arme. Il tire sur Sabrina, une visiteuse différente de celle qu’il tue dans le roman (l’ordre de mort des deux derniers visiteurs est également différent dans le film). Andrew se bagarre avec Leonard. À aucun moment, Wen n’est accidentellement abattu et tué.

Dans l’escarmouche du film, Andrew perd le contrôle de l’arme et Leonard l’attrape. Leonard, armé, conduit la famille dans le jardin et leur demande une dernière fois s’ils vont sacrifier l’un des leurs. Les pères envoient Wen dans une cabane dans les arbres et disent à Leonard qu’ils ne s’entretueront pas. Leonard leur dit que lorsqu’il mourra, ils n’auront que quelques minutes pour arrêter l’apocalypse. Il se tue, déclenchant le dernier fléau : la foudre et le feu du ciel.

Après la mort de Leonard, Andrew et Eric retournent dans la cabine et discutent de ce qu’ils doivent faire ensuite. Andrew dit que tout cela est absolument absurde et qu’ils ne s’entretueraient jamais. Mais Eric est plus convaincu par les catastrophes et pense qu’il devrait mourir pour sauver le monde. Ils vont et viennent, ne s’arrêtant que lorsqu’Eric dit à Andrew que Wen a besoin d’avoir un avenir. Il dit à son mari qu’il voit une chronologie dans laquelle Wen a grandi et Andrew est vieux, où ils s’aiment tous les deux immensément. La scène se termine par un coup de feu et montre Andrew grimpant seul dans la cabane dans les arbres pour aller chercher Wen.

La fin du film est plus explicite quant à savoir si Eric et Andrew sauvent le monde

Avec ce changement radical, les fins entre les deux versions sont évidemment extrêmement différentes. Le livre voit Andrew et Eric, bouleversés par la perte de leur fille, s’engageant à rester ensemble quoi qu’il arrive. Dans cette version, l’apocalypse est plus ambiguë, en partie à cause du vide et du désespoir d’Andrew et d’Eric après avoir vu leur fille abattue.

La fin du film est beaucoup plus concrète. Eric et Andrew ont respecté les règles, et donc la mort d’Eric devrait arrêter la fin du monde. Et de toutes les apparences, c’est exactement ce qui se passe.

Après l’épreuve à la cabane, Andrew emmène Wen jusqu’au camion abandonné des visiteurs et se rend dans un restaurant local. Là, ils voient un groupe de personnes se mettre à l’abri et regarder les informations. Lors de l’émission, il apparaît que les inondations du premier fléau, le virus du second, les avions tombant du ciel du troisième et la foudre du quatrième fléau se sont tout simplement arrêtés, partout dans le monde. Le présentateur de nouvelles parle de survivants et les clients du restaurant racontent comment toutes les mauvaises choses se sont soudainement arrêtées, signalant que le sacrifice de la famille a sauvé le monde.

Cette finale est plus pleine d’espoir, car Eric et Andrew ont pu assumer la responsabilité de toutes les mauvaises choses lancées sur eux par un Dieu vengeur et sauver le monde, je suppose? Mais je dirais qu’il y a quelque chose d’aussi héroïque à ne pas participer au jeu de ce Dieu vengeur et, comme Eric et Andrew dans le livre, à s’engager à être ensemble même si cela signifie la fin.

Les enjeux, bien sûr, sont profondément modifiés lorsqu’il y a encore un enfant dans le mélange. Wen étant en vie transforme le film en un choix sur la responsabilité parentale d’Eric et Andrew pour elle et son avenir. Le choix d’Eric de sacrifier sa vie pour son enfant est moins complexe (c’est une question à laquelle nous avons déjà vu des histoires répondre) que l’énigme du livre d’avoir à choisir de se sacrifier après la perte de sa fille et d’abandonner ainsi son mari à un incertain, futur déprimant en phase terminale.

Le dernier plan du film montre Andrew et Wen qui s’éloignent au coucher du soleil, la crise évitée. Ils savent tous les deux qu’Eric est un héros et qu’il a sauvé des milliards de personnes sur la planète. Peut-être qu’Andrew et Wen réaliseront la vision d’Eric de vieillir et d’être heureux. Après le traumatisme de l’invasion de leur maison, en regardant ces envahisseurs de maison se suicider, en survivant à quatre pestes et, dans le cas d’Andrew, en tuant son mari, j’espère qu’ils réalisent une vision d’obtenir tellement, tellement de thérapie.