Comment la «fille du mineur de charbon» Loretta Lynn a obtenu sa grande pause dans le poulailler de Vancouver – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique est loin des bassins houillers des Appalaches, mais le rôle qu’un poulailler du sud de Vancouver a joué dans l’ascension de la légende de la musique country Loretta Lynn est rappelé après sa mort à l’âge de 90 ans.

Le lien entre le quartier et Lynn est décrit dans une plaque de la Vancouver Heritage Foundation qui marque l’ancien site d’un poulailler sur les rives du fleuve Fraser qui servait également de salle de musique.

La fondation a déclaré que Lynn avait été découverte par les producteurs canadiens Don Grashey et Chuck Williams lorsqu’elle s’était produite au poulailler en 1959, et que leur label Zero Records avait produit son premier tube, “I’m a Honky Tonk Girl”.

L’écrivain de la Colombie-Britannique Rob Howatson, qui a passé des années à rechercher le lien de Lynn avec Vancouver, a déclaré qu’il l’avait interviewée en 2012 et qu’elle s’était souvenue de sa performance au poulailler.

“C’était la principale information que nous avons pu obtenir d’elle lorsque je lui ai parlé”, a déclaré Howatson.

Il a dit que Lynn était “si polie, terre à terre et sans ruse qu’elle était un plaisir de parler avec”.

En 2013, Lynn s’est produite au Red Robinson Theatre de Coquitlam, où Howatson l’a rencontrée dans les coulisses et lui a donné une photo du poulailler.

“Je pense qu’elle a été assez chatouillée par cela”, a déclaré Howatson.

La Vancouver Heritage Foundation a déclaré que les investisseurs du premier disque de Lynn comprenaient le futur maire de Vancouver, Art Phillips.

La famille de Lynn a déclaré qu’elle était décédée paisiblement dans son sommeil mardi matin à la maison dans son ranch à Hurricane Mills, Tenn.

Les plus grands succès de Lynn sont sortis dans les années 1960 et 1970, notamment “Coal Miner’s Daughter”, “You Ain’t Woman Enough”, “The Pill”, “Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind), ” ” Classé X ” et ” Vous regardez le pays “.

Elle a été la première femme à être nommée artiste de l’année par les deux principales cérémonies de remise de prix de son genre, d’abord par la Country Music Association en 1972, puis par l’Academy of Country Music trois ans plus tard.

Lynn a également reçu la médaille présidentielle américaine de la liberté en 2013.

Howatson a déclaré que le parcours de vie de Lynn, de la pauvreté à la célébrité, représentait le rêve américain.

“La présence de Loretta Lynn va me manquer”, a déclaré Howatson. “C’était une compositrice remarquable et une femme incroyable.”

– Avec des fichiers de l’Associated Press.

