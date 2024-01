Comment la fille de Poutine gagne des millions en tant qu’actionnaire de sa propre entreprise — Meduza

La fille du président russe Vladimir Poutine, Maria Vorontsova, gagne chaque année des centaines de millions de roubles grâce à sa participation dans Nomeco, une société qui reçoit tout son argent d’un établissement de santé appelé la clinique Sogaz, selon un nouveau rapport. enquête par les associés de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny.

Vorontsova est endocrinologue de profession. Selon l’enquête de l’équipe Navalny, elle gagne environ 200 000 roubles (2 280 dollars) par mois grâce à son travail :

Mais Vorontsova gagne bien plus en tant que membre du conseil d’administration de Nomeco, une entreprise qu’elle a fondée en 2019, selon l’enquête. Le site Web de Nomeco indique qu’il se concentre sur les technologies innovantes dans le domaine de la médecine. Les auteurs de l’enquête notent que la page « actualités de l’entreprise » du site Web publie principalement des messages de félicitations pour diverses fêtes.

Nomeco, qui n’employait que cinq personnes en 2022, génère des millions de roubles de bénéfices nets par an :

En tant qu’actionnaire de la société, Vorontsova a gagné 232 millions de roubles (2,6 millions de dollars) de dividendes en 2020 (des données plus récentes ne sont pas encore disponibles). Vorontsova gagne également un salaire mensuel de 700 000 roubles (7 980 dollars) de Nomeco. L’enquête rapporte :

Si les dividendes [in 2021 and 2022] sont payées de la même manière qu’en 2020, notre femme d’affaires a alors gagné un total de 910 millions de dollars (10,3 millions de dollars) de dividendes et un salaire de 33 millions de roubles (376 000 dollars). 944 millions de roubles (10,7 millions de dollars) !