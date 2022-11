Comment la FIFA prévoit de lutter contre les matchs truqués au Qatar

La Coupe du monde débute la semaine prochaine au Qatar à un moment où le football international est attaqué par des syndicats de matchs truqués.

Sportradar, une entreprise internationale de premier plan qui surveille les marchés des paris, affirme avoir identifié environ 600 matchs de football potentiellement manipulés au cours des neuf premiers mois de 2022. La plupart des activités suspectes sont centrées sur des ligues plus petites, impliquant des joueurs et des officiels qui reçoivent une faible rémunération, et les experts disent qu’il est peu probable que les syndicats de matches truqués ciblent un événement aussi médiatisé que la Coupe du monde. Mais, avec plus de 100 milliards de dollars qui devraient être misés sur la Coupe du monde dans le monde, la FIFA prend des précautions.

Pour la première fois, un groupe de travail sur l’intégrité composé de parties prenantes, dont Sportradar, INTERPOL, l’International Betting Integrity Association (IBIA) et le FBI, surveillera les marchés des paris et les paris en jeu sur chaque match de la Coupe du monde. Le groupe de travail surveillera les irrégularités sur tout, des buts aux cartons jaunes. Le FBI a refusé de commenter son rôle dans le groupe de travail mais participe au groupe en préparation de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, selon la FIFA.

Sportradar, qui s’est associé à de nombreuses ligues sportives américaines pour suivre les marchés des paris, affirme qu’il utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour surveiller 30 milliards d’ensembles de données provenant de plus de 600 bookmakers dans le monde. Il emploie également une équipe de 35 agents du renseignement ayant une expérience dans le contre-terrorisme, la fraude financière, la défense militaire et l’application de la loi.

“Je sais que cela ressemble à James Bond, mais ce n’est pas le cas”, a déclaré Andreas Krannich, directeur général des services d’intégrité de Sportradar, à ESPN. “C’est un travail de renseignement solide. Nous avons même infiltré une organisation de matchs truqués.”

En plus de la surveillance des marchés des paris, la FIFA a organisé des ateliers pour informer les équipes de la Coupe du monde et les arbitres de la menace de trucage de matchs et des protocoles en place, qui comprennent un mécanisme de dénonciation. Pourtant, même avec toutes les précautions, empêcher les tentatives de matchs truqués est extrêmement difficile. L’éducation, la menace de détection et les sanctions éventuelles sont les meilleures armes dont disposent les ligues sportives pour dissuader les truqueurs de matchs de venir après leurs matchs.

“Au cours des dernières années, la FIFA a adopté une approche efficace pour lutter contre toutes les formes de manipulation et/ou d’influence illégale des matchs ou des compétitions de football”, a écrit un porte-parole de la FIFA dans un e-mail à ESPN. “Conformément à cette approche, les instances judiciaires de la FIFA ont pris des mesures concrètes, même si aucun cas de manipulation de match n’a été signalé en relation avec la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA.”

Cependant, en 2016, cinq opérateurs de paris et contrôleurs d’intégrité, dont Sportradar, ont signalé des schémas de paris irréguliers lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Afrique du Sud et le Sénégal. Le pari irrégulier était centré sur le “plus” sur le nombre de buts à marquer dans le match et a été corrélé par la suite aux “mauvaises décisions intentionnelles” de l’arbitre Joseph Lamptey du Ghana. Les procureurs ont allégué que Lamptey avait accordé à l’Afrique du Sud un penalty sur un handball inexistant. Après une enquête, la FIFA a banni Lamptey à vie.

“La Coupe du monde présente un risque relativement faible du point de vue des matchs truqués”, a déclaré Matt Fowler, directeur de l’intégrité de l’IBIA, lors d’un entretien téléphonique avec ESPN en octobre.

L’IBIA est composée d’opérateurs de paris sportifs du monde entier, qui ont la possibilité d’explorer les données de compte au niveau des clients pour identifier toute activité suspecte. Par exemple, si une multitude de nouveaux comptes sont ouverts à peu près au même moment et commencent à parier massivement sur le même pair, les membres de l’IBIA peuvent déclencher des drapeaux rouges, ce qui incite à une enquête plus approfondie.

Bien que la Coupe du monde de cette année soit plus surveillée que jamais, il y aura également plus d’argent en jeu. La FIFA a estimé que 155 milliards de dollars avaient été pariés dans le monde sur la Coupe du monde 2018, qui s’est déroulée en Russie pendant le créneau estival traditionnel du tournoi. Le volume d’argent misé sur la Coupe du monde de cette année pourrait aider les truqueurs de matchs à cacher toute tentative de compromettre les événements.

“C’est une question valable en raison de la liquidité”, a déclaré Fowler. “Cela va générer une énorme quantité d’intérêts pour les paris dans le monde entier. Lorsque vous avez cette liquidité, pouvoir regarder l’activité au niveau du client fait une grande différence, car il est clair que vous pourriez potentiellement avoir de l’argent suspect dans un très liquide marché, et les lignes ne bougeront pas nécessairement.

“Je pense que les méthodes plus traditionnelles de suivi des mouvements de ligne peuvent être plus difficiles à repérer [irregularities] en raison de la taille du marché [in the World Cup],” il ajouta.

On craint également que les truqueurs de matchs ne ciblent des événements plus petits dans le jeu, comme si un joueur recevait un carton jaune, ce que l’on appelle le “trucage ponctuel”. Les marchés des paris sur les micro-événements, cependant, n’ont généralement pas assez de liquidités pour que cela vaille le risque pour les truqueurs de matchs à la recherche d’un gros score.

“Mettez-vous dans la peau d’un truqueur de matchs”, a déclaré Krannich de Sportradar. “Vous avez besoin d’un retour sur investissement et de liquidités sur le marché. Vous devez convaincre les joueurs et l’arbitre et aussi trouver un bookmaker qui est prêt à accepter votre argent. Si vous voulez placer 10 000 $ sur la première touche ou carton jaune, bonne chance Le bookmaker se protège toujours en réduisant les limites.

“Vous ne pouvez jamais l’exclure”, a déclaré Krannich, “mais de mon point de vue, la probabilité que des groupes criminels organisés ciblent la Coupe du Monde de la FIFA ici au Qatar par rapport à d’autres compétitions est relativement faible.”

Dans l’ensemble, cependant, il reste préoccupé par le niveau de trucage de matchs qu’il a détecté dans tous les sports. Il pense que les ramifications financières persistantes de la pandémie de coronavirus ont laissé les petites organisations sportives vulnérables, créant un “scénario de rêve” pour les truqueurs de matchs.

“Pour les truqueurs de matchs, c’est Noël et Pâques le même jour, et la fête continue”, a déclaré Krannich. “Cela semble cynique, mais c’est malheureusement la situation, et nous le voyons partout.”