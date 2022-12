Comment la FIFA a fait taire une campagne de brassards de la Coupe du monde

Lorsque sept des équipes européennes sont arrivées au Qatar fin novembre, leurs fédérations de football ont insisté sur le fait que le plan pour que leurs capitaines portent les brassards One Love restait intact même si la FIFA, informée du plan des mois plus tôt, n’avait pas encore répondu à l’idée, malgré les lettres envoyées par la poste et les discussions tenues au siège de l’organisme de football à Zurich.

Les nations européennes participant à la Coupe du monde – l’Angleterre, la France, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique, le Pays de Galles et la Suisse – et deux nations non qualifiées, la Norvège et la Suède, avaient trouvé une cause commune des mois plus tôt. Secoués par les critiques croissantes de la Coupe du monde du Qatar à domicile, ils avaient prévu de mettre en avant leur message d’inclusivité lors des matches du tournoi. La campagne est intervenue après que le pays hôte ait fait face à une décennie d’examen minutieux de son bilan en matière de droits de l’homme, de son traitement des travailleurs migrants et de sa criminalisation de l’homosexualité.

Le groupe d’équipes, désireux de faire preuve de solidarité avec les groupes minoritaires et de souligner leurs préoccupations, mais aussi soucieux de heurter la sensibilité de leurs hôtes, avait décidé des mois plus tôt qu’ils porteraient un brassard dont le design était similaire, mais délibérément différent, du drapeau Pride plus connu.