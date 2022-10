Comment la fenêtre pop-up covid fait des ravages dans la vie quotidienne en Chine

Et pour les plus de 20 millions de personnes qui vivent ou visitent Pékin, la capitale, il y a une inquiétude supplémentaire : une fenêtre contextuelle qui peut apparaître de manière aléatoire sur votre téléphone pour perturber tous vos projets.

À partir de 2020, la Chine a déployé un programme de recherche des contacts qui attribue un code QR à tout le monde dans le pays. Il montre votre statut covid et vous permet d’entrer dans des lieux publics ou de prendre les transports en commun. Faisant partie de la politique chinoise stricte de zéro-covid, le système a persisté, et certaines des caractéristiques autrefois louées qui maintenaient les décès relativement bas dans le pays se sentent maintenant plus lourdes que bénéfiques pour ses citoyens. (La plupart des applications covid dans d’autres pays ont été suspendues. Nous les avons toutes documentées en 2020.)

Le pop-up, 弹窗, est une couche compliquée supplémentaire que Pékin a ajoutée à son système de traçage. Cette fenêtre dans l’application mobile covid ne disparaîtra que si l’utilisateur passe immédiatement un test PCR. Il donne des instructions générales sur ce qu’il faut faire sous le titre “rappels amicaux”, mais ce n’est pas si convivial. Il masque le code QR d’un utilisateur afin qu’il ne puisse pas être scanné, empêchant ainsi les gens d’accéder à presque partout en Chine. Dans certains cas, il ne faut qu’une journée pour obtenir un test PCR pour faire disparaître la fenêtre ; d’autres fois, les gens peuvent être invités à se mettre en quarantaine à la maison pendant sept jours ou plus.

J’ai des amis dispersés dans toutes les régions de Chine, et cette année j’en ai vu tellement s’en plaindre. “Je suis allé passer un test PCR pour résoudre le problème de la fenêtre contextuelle, mais le lieu du test s’est avéré être une zone à haut risque, on m’a donc demandé de me mettre en quarantaine à la maison pendant 14 jours”, a écrit un ami en avril. Les détails peuvent différer, mais ils s’accordent tous sur la menace particulière : personne ne sait pourquoi ils reçoivent la fenêtre contextuelle ou quand ils l’obtiendront, et il n’y a aucun moyen de s’y préparer.

Officiellement, le gouvernement municipal de Pékin dit qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens obtiennent une fenêtre pop-up : vous êtes allé dans une ville avec des cas récents de covid ; vous venez d’être à l’étranger ; vous avez été dans le même « temps et espace » avec une personne exposée au covid ; ou vous n’avez pas passé de test PCR dans les 72 heures suivant l’achat d’un médicament contre la fièvre ou la toux.

Mais le problème est, bien qu’il soit présenté comme une solution pandémique de haute technologie, le mécanisme d’identification des risques de l’application a tendance à jeter un filet plus large que nécessairesans aucune explication quant à la raison pour laquelle la fenêtre contextuelle apparaît, ce qui laisse souvent les gens confus et coincés dans les limbes covid.

C’est ce qui est arrivé à Flora Yuan, une habitante de Pékin de 28 ans. Elle a reçu la fenêtre pop-up pour la première fois plus tôt cette année alors qu’elle marchait à l’extérieur de son immeuble de bureaux; elle a été immédiatement empêchée de rentrer. “Après la fenêtre contextuelle, vous pouviez toujours vous promener dans la rue, mais vous auriez besoin d’un code QR pour entrer dans n’importe quel endroit, un parc, un restaurant ou un magasin”, m’a-t-elle dit récemment.