Une jeune femme dérangée qui a coupé la tête de sa mère et l’a placée sur le trottoir devant leur maison de banlieue a également utilisé les nombres deux, trois et cinq pour terroriser de parfaits inconnus.

Jessica Camilleri, 27 ans, a poignardé sa mère Rita, 57 ans, plus de 100 fois après une dispute dans la cuisine de leur maison de St Clair dans l’ouest de Sydney en juillet 2019.

L’affaire a choqué même les enquêteurs légistes et les détectives d’homicide les plus endurcis.

Après seulement deux jours de délibérations, un jury de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré jeudi Camilleri non coupable de meurtre pour maladie mentale grave.

En plus de souffrir d’une déficience intellectuelle qui la rendait « enfantine, naïve et narcissique », elle était également autiste et diagnostiquée avec un trouble explosif intermittent.

La condition est un trouble du comportement caractérisé par des explosions explosives de rage et de violence.

Camilleri était également obsédé par les films d’horreur violents et avait une obsession pour trois chiffres particuliers.

Elle passait ses journées à mener les coups de couteau frénétiques à appeler des étrangers en composant au hasard des combinaisons de deux, trois et cinq.

Lorsque ceux qui étaient à l’autre bout du fil répondaient, elle menaçait de les décapiter.

Camilleri regardait des films d’horreur sanglants en boucle et a dit au psychiatre David Greenberg qu’elle avait eu l’idée de couper la tête de sa mère dans The Texas Chainsaw Massacre.

Un autre psychiatre, Richard Furst, a déclaré aux jurés: « Je ne pense pas qu’elle ait peur (en regardant des films d’horreur). Je pense qu’elle en profite », a rapporté l’ABC.

Il a dit qu’elle avait développé une « perception déformée » des films et obtenu un « modèle » pour savoir quoi faire lorsque la colère la submergeait.

Le tribunal a appris que Camilleri avait été intimidé sans relâche à l’école et prenait plaisir à se venger par une agression ciblée – en particulier lorsqu’il s’agissait d’autres femmes.

Son image mentale complexe a créé une profonde division au sein de la famille.

Sa sœur aînée, Kristy Torrisi, avait commencé à se distancer de Camilleri et pensait qu’elle était mieux adaptée dans un foyer de groupe qui pourrait fournir les soins de courte durée dont elle avait besoin.

Elle a déclaré que Camilleri «aboyait des ordres à sa mère depuis le canapé» et exigeait une attention constante.

Mme Torrisi a déclaré que son père avait été plus strict envers Camilleri que sa mère, mais que les deux se sont séparés en 2015.

Camilleri avait consulté régulièrement des psychiatres et s’était vu prescrire un cocktail de stabilisateurs de l’humeur, d’antipsychotiques et d’antidépresseurs au fil des ans – mais les médicaments semblaient n’avoir guère de succès.

Dans les six mois précédant le meurtre horrible, Camilleri avait cessé de prendre des médicaments et expérimentait des alternatives naturelles sous la direction de sa mère.

«Rita avait l’impression que tous les systèmes l’avaient laissée tomber … et dirait simplement; « elle a des problèmes et c’est ma fille », a déclaré la voisine Ruth Heard.

Lorsque sa mère dévouée a appris que Camilleri passait des appels téléphoniques menaçants aux entreprises et aux familles jusqu’à 100 fois par jour, elle a appelé et s’est excusée et a déclaré qu’elle essayait de confisquer les téléphones qu’elle avait trouvés dans sa chambre.

Les amis de la famille étaient devenus de plus en plus préoccupés par Camilleri dans les mois précédant le coup de couteau.

Mais la mère a dit: «Pas ma Jessica. Elle ne ferait pas de mal à une mouche.

La nuit de l’attaque au couteau grizzly, Camilleri a appelé un voisin et leur a demandé d’appeler Triple Zero.

Lorsque la police et l’ambulance sont arrivées sur les lieux sanglants, elle a affirmé que c’était de la légitime défense et que sa mère l’avait d’abord attaquée avec un couteau.

« Je n’arrêtais pas de la poignarder, de la poignarder et de la poignarder, je lui ai enlevé la tête », a-t-elle déclaré à un opérateur de Triple Zero.

Alors qu’elle était trempée de sang, elle a demandé à la police sur les lieux si les médecins pouvaient faire des «miracles» et «recoudre sa tête?

« Je ne peux qu’imaginer à quoi ressemblera la prison … Je voudrais juste aller dans un foyer de groupe où quelqu’un peut bien prendre soin de moi », a déclaré Camilleri aux détectives lors d’entretiens ultérieurs.

Camilleri a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et restera en soins psychiatriques.