Comment la femme de Matt Hancock doit-elle se sentir en le regardant avouer son amour dans I’m A Celebrity, dit un ancien ami

Un ANCIEN ami de Matt Hancock s’est demandé comment sa femme devait se sentir en regardant sa performance dans I’m A Celebrity après qu’il l’ait quittée pour une autre femme.

Les aveux controversés de M. Hancock sur son affaire de verrouillage avec l’aide Gina Coladangelo ont laissé certains s’inquiéter de la façon dont cela affecterait sa famille.

L’ancien copain de l’ancien secrétaire à la Santé a déclaré au Times: «Qu’est-ce que ça fait d’être elle, ou l’un de leurs trois enfants, alors qu’il raconte allègrement à la nation qu’il est tombé amoureux?

“Et le problème est que lorsque vous trompez votre conjoint, vous trompez votre famille.”

Après que The Sun ait révélé l’affaire en 2021, M. Hancock a quitté sa femme Martha et leurs enfants pour poursuivre sa relation avec Mme Coladangelo.

La petite amie du député recevrait des mises à jour régulières sur son bien-être dans la jungle.

La dernière de ces mises à jour peut cependant être moins que positive, car le conservateur suspendu a été piqué par un scorpion venimeux dans l’arrière-pays.

Cela vient comme il a été révélé que M. Hancock aurait demandé conseil à sa petite amie experte en relations publiques avant de décider d’apparaître dans l’émission ITV.

Des amis disent que l’ancien secrétaire à la Santé Hancock, 44 ans, était initialement déchiré à l’idée d’entrer dans la jungle après avoir refusé l’offre deux fois auparavant.

Mais selon les rapports, il a demandé conseil à un petit groupe, notamment en puisant dans les connaissances spécialisées en relations publiques de Gina, avant d’accepter d’apparaître dans l’émission ITV.





Un ami du couple a déclaré: “Il l’a longuement consultée. Ils forment vraiment une équipe.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à Oxford dans les années 1990, où Hancock aurait été séduit dès le début.

Un contemporain se souvient : « Matt était un peu nul, alors que Gina était vraiment gentille, amusante et incroyablement populaire auprès du contingent masculin. Oriel [her college] avait toujours cette atmosphère masculine grossière et elle était très habile à traiter avec ce genre de jeunes hommes.

«Je pense que Matt, en revanche, était une sorte de chiot, la suivant partout. Cette [the love affair] est un cas de persévérance payant.

Malgré les critiques de son ancien ami, des sources proches du député de West Suffolk ont ​​insisté sur le fait que ses enfants étaient heureux qu’il participe à l’émission pour sensibiliser à la dyslexie.

Un porte-parole de Matt Hancock a déclaré: «La deuxième lecture du projet de loi sur le dépistage de la dyslexie et la formation des enseignants de Matt est quelques jours seulement après la fin de I’m A Celebrity…. En participant à l’émission, Matt espère rehausser le profil de sa campagne contre la dyslexie et utilisera la plateforme pour parler d’un problème qui lui tient vraiment à cœur devant des millions de personnes. Matt est déterminé à ce qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.

“Matt a travaillé sur des questions de circonscription cette semaine et les producteurs de l’émission ont convenu que Matt peut communiquer avec son équipe s’il y a une question urgente de circonscription pendant qu’il est dans l’émission.

«Dès que le temps de Matt dans le camp sera terminé, il retournera dans le Suffolk pour organiser des interventions chirurgicales où il rattrapera ses électeurs et discutera de sujets de préoccupation.

«Matt fera un don à l’hospice St Nicholas dans le Suffolk et causera le soutien à la dyslexie – y compris la British Dyslexia Association, à la suite de son apparition. Il déclarera, bien sûr, le montant qu’il reçoit de l’émission au Parlement pour assurer une transparence totale, comme d’habitude.

