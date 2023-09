Comment la Fed transforme l’économie de Biden

« Tout a été construit autour de l’argent bon marché », a déclaré Douglas Holtz-Eakin, ancien directeur du Congressional Budget Office et aujourd’hui directeur de l’American Action Forum. « Chaque entreprise aux États-Unis réfléchit désormais différemment à sa structure financière, et elle devrait le faire, mais ce sont des ajustements coûteux, et certaines personnes n’y parviendront pas. »

Ce changement radical frappe déjà les secteurs de l’économie les plus sensibles aux taux d’intérêt, tels que le logement et l’immobilier commercial, tandis que le coût de la dette pour les consommateurs, les entreprises et le gouvernement américain augmente.

Voici quelques-unes des principales zones de danger à surveiller :

Jalon : 1 000 milliards de dollars de soldes de cartes de crédit

Les coûts moyens d’emprunt par carte de crédit ont grimpé au-dessus de 20 pour cent au cours des deux dernières années alors que la Fed a augmenté ses taux pour lutter contre l’inflation, selon Données de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Les soldes que les ménages ont placés sur leurs cartes ont également augmenté. Soldes totaux des cartes de crédit a dépassé 1 000 milliards de dollars pour la première fois cette année. Si les taux restent élevés plus longtemps, le remboursement de leurs dettes sera encore plus coûteux pour les consommateurs.

Dans le même temps, le taux de délinquance – le montant des dettes de cartes de crédit en souffrance – est revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Ces taux ont chuté pendant la pandémie, lorsque les ménages disposaient de liquidités. Premièrement, l’inflation a rongé ces économies, et maintenant, alors que de plus en plus de consommateurs sont confrontés aux vents contraires liés à la reprise des remboursements des prêts étudiants et à la hausse des prix de l’énergie, le pincement du crédit pourrait être féroce.

Cela alimente les attentes selon lesquelles les dépenses de consommation pourraient diminuer dans les mois à venir, déclenchant un ralentissement de la croissance économique.

En conséquence, certains consommateurs se tournent vers des produits moins traditionnels pour continuer à dépenser.

L’utilisation de services d’achat immédiat et de paiement plus tard, qui permettent aux gens de payer leurs achats en plusieurs fois, est devenue populaire parmi ceux qui ont déjà un solde de carte de crédit, selon les données publiées par Morning Consult cette semaine. Un tiers de ceux qui utilisent ces produits déclarent avoir utilisé une carte de crédit pour rembourser leurs dettes, les plaçant ainsi dans un « cercle vicieux difficile à surmonter », a déclaré la société d’études de marché.

« C’est peut-être ce que nous voyons ici ; les gens utilisent ces produits pour accéder à un crédit qu’ils n’auraient pas autrement », a déclaré Jaime Toplin, analyste principal des services financiers chez Morning Consult.

Les entreprises américaines subissent la pression

Les conditions de crédit aux entreprises commencent également à se détériorer. Les banques se sont retirées des marchés du crédit, notamment après la faillite de la Silicon Valley Bank ce printemps, pour se préparer à une éventuelle récession.

On s’attend largement à ce que l’accès au crédit et la qualité du crédit se détériorent dans les mois à venir. Alors que de nombreux économistes de Wall Street pensent désormais que l’économie peut éviter une récession, les craintes d’une récession « ont probablement conduit les banques à réduire leurs prêts », ont écrit Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, et d’autres analystes dans une note de recherche mardi.

Les banques ont mis leurs revenus de côté pour compenser davantage de pertes sur leurs prêts, ce qui a encore plus ralenti les prêts, ont écrit les analystes.

Entreprise les défauts ont grimpé. Les taux de défaut des emprunteurs les plus risqués devraient dépasser 4,5 % au cours de l’année prochaine. C’est le signe que les entreprises sont confrontées à davantage de stress en raison de taux élevés. Une dynamique similaire est visible sur les marchés des prêts à effet de levier que les sociétés de capital-investissement utilisent pour financer les acquisitions d’entreprises lourdement endettées.

« Les hausses de taux de la Fed sont de plus en plus fortes », a déclaré Torsten Slok, économiste en chef d’Apollo.

Pas de refuge pour les acheteurs de maison

Les taux hypothécaires les plus élevés depuis plus de 20 ans – le taux d’intérêt sur une hypothèque fixe sur 30 ans a dépassé jeudi 7,3 pour cent – ​​ont frappé aussi bien les vendeurs que les acheteurs potentiels. Les propriétaires qui avaient obtenu des prêts à un taux d’intérêt de 3 % avant la hausse des taux restent sur place, tandis que les acheteurs confrontés à des mensualités considérablement plus élevées sont exclus du marché. Des taux plus élevés jusqu’en 2024 ne feront que prolonger cette dynamique.

Les reventes de maisons – qui représentent généralement environ 90 pour cent du marché – ont chuté de plus de 15 pour cent en août par rapport à l’année précédente, selon la National Association of Realtors.

«C’est un environnement très, très difficile» sur le marché de la revente, a déclaré Mike Fratantoni, économiste en chef à la Mortgage Bankers Association.

Le ralentissement des ventes a maintenu les stocks à un niveau bas et les prix des logements élevés, malgré la hausse des taux hypothécaires. La combinaison de taux plus élevés et de prix plus élevés a poussé le paiement mensuel moyen du principal et des taux d’intérêt pour un prêt hypothécaire sur 30 ans à un niveau record en juillet, après avoir augmenté de 60 pour cent par rapport à deux ans plus tôt.

Ce qui est frappant, c’est que vous avez des acheteurs qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison, mais que les stocks sont toujours serrés, a déclaré Rob Dietz, économiste en chef de la National Association of Home Builders. Sur « le marché de l’existant, nous avons environ la moitié du nombre de maisons à vendre que nous devrions avoir ».

Les ventes de logements nouvellement construits ont constitué un point positif, mais le gouvernement a annoncé mardi que les ventes de logements neufs avaient chuté de 8,7 pour cent en août. La hausse des taux d’intérêt a fait grimper le coût des prêts à la construction.

« Le défi pour la Fed est que le refuge a été l’une des principales sources d’inflation à la consommation », a déclaré Dietz. « En augmentant les taux d’intérêt, ils rendent en fait plus difficile l’augmentation de l’offre, ce qui peut alors aggraver la composante inflation du logement. »

L’effet travail à domicile

Environ 1 200 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux arriveront à échéance avant la fin de 2024. À mesure que ces prêts arriveront à échéance, ils devront être refinancés à des taux nettement plus élevés – tout comme les banques resserrent les normes de souscription en matière de prêts.

Entre-temps, la montée du travail à distance pendant la pandémie a entraîné une augmentation du nombre de bureaux vacants, réduisant les revenus des propriétaires et faisant baisser la valeur des propriétés.

« De nombreux prêts arrivent à échéance, et la préoccupation est la suivante : allez-vous avoir l’occupation et les flux de trésorerie provenant de la propriété pour réellement payer votre dette et payer vos employés ? a déclaré Lisa Pendergast, directrice exécutive du Commercial Real Estate Finance Council. « Ce n’est peut-être pas le cas. »

Le taux de défaut de paiement des prêts regroupés en titres adossés à des créances hypothécaires commerciales s’est élevé à 4,3 % en août, selon Trepp, un fournisseur d’analyse de données, et les défauts de paiement des prêts de bureaux ont atteint 5 %.

« Beaucoup de ces prêts vont commencer à déraper, et vous verrez des défauts de paiement sur ces prêts, et… certainement des pertes pour quiconque prête dans l’immobilier commercial », a déclaré Pendergast.

Étant donné qu’environ 70 pour cent des prêts hypothécaires commerciaux détenus par les banques figurent dans les bilans des prêteurs régionaux et plus petits, une dépréciation des prêts commerciaux pourrait se répercuter sur le système financier dans son ensemble.

Plus de souffrance dans la finance

La Silicon Valley Bank et d’autres prêteurs régionaux ont fait faillite parce qu’ils ont mal géré la hausse des taux d’intérêt. Plus les coûts d’emprunt restent élevés, plus les risques de voir les banques et autres sociétés financières s’effondrer sont également grands.

Les risques les plus importants pour le système financier proviennent généralement de l’accumulation de dettes dans les secteurs fragiles. Mais des problèmes pourraient surgir dans des endroits inattendus.

La semaine dernière, le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a souligné les soi-disant non-banques qui « jouent un rôle important et peuvent présenter des risques importants pour le système financier », notamment les fonds communs de placement du marché monétaire, les hedge funds, les prêteurs en ligne et les compagnies d’assurance.

« La disponibilité d’informations sur les risques pris par diverses banques non bancaires fait cruellement défaut », a-t-il déclaré.

Le joyau de l’économie : l’emploi

Tant que les gens peuvent trouver un emploi et le conserver, ils peuvent continuer à dépenser. C’est ce qui a permis de maintenir une croissance économique forte, même si l’épargne des consommateurs a diminué. Le taux de chômage reste inférieur à 4 %, même après le cycle de hausse des taux le plus rapide depuis quatre décennies.

Cette force est l’une des principales raisons pour lesquelles la Fed se sent à l’aise de maintenir ses taux à un niveau plus élevé. Auparavant, les responsables de la banque centrale craignaient que la dynamique de l’économie ne signifie également une résurgence de l’inflation, mais ils semblent désormais plus convaincus que les prix peuvent baisser sans nécessiter une récession.

« Ce n’est pas seulement plus élevé pendant plus longtemps en soi, il est plus élevé plus longtemps parce que la macroéconomie américaine est en quelque sorte en feu en ce moment », a déclaré Ben Harris, directeur des études économiques à la Brookings Institution, qui a récemment quitté son poste d’économiste en chef à la Brookings Institution. Département du Trésor.

Mais plus les entreprises commencent à s’endetter, moins elles sont en mesure d’embaucher et de retenir leurs employés.

Harris pense que les États-Unis peuvent éviter un ralentissement douloureux, mais a noté que de nombreuses entreprises accumulent des travailleurs après avoir passé une grande partie de l’ère Covid dans l’incapacité de se recruter correctement.

« Si les choses tournent rapidement au sud, commencerez-vous à voir cette métrique augmenter très rapidement ? Pourriez-vous voir une accélération de 3,8 [percent unemployment] à 4,5 ? il a dit. « C’est, je pense, le scénario qui vous inquiète, dans lequel vous constatez une détérioration rapide du marché du travail alors que la Fed est de plus en plus enfermée dans une hausse pendant plus longtemps. »