Comment la fausse rumeur d’un coup d’État chinois est devenue virale

L’Inde compte le troisième plus grand nombre d’utilisateurs de Twitter au monde. Compte tenu des tensions géopolitiques de longue date entre l’Inde et la Chine, ainsi que du manque relatif de connaissances que les Indiens moyens ont probablement sur la politique chinoise et sur la façon de discerner les comptes rendus des médias soutenus par le Falun Gong, il n’est pas nécessairement surprenant qu’ils soient tombés amoureux et aient répandu la rumeur.

Malgré plusieurs rapports récents sur l’augmentation de l’activité des robots en provenance de l’Inde, il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour déterminer s’il s’agissait d’un effort coordonné pour pousser la rumeur du coup d’État. Il y a des signes suspects, comme “beaucoup de nouveaux comptes ainsi que le fait que certains des principaux influenceurs maintenant [are] suspendu », m’a dit Jones. “Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est soutenu par l’État – juste beaucoup d’activités inauthentiques.”

Bien sûr, puisqu’il s’agit de Twitter, de nombreux autres comptes capitalisent sur la popularité de ce discours et amplifient à leur tour l’histoire. Cela inclut des personnes qui traquent intentionnellement des utilisateurs sans méfiance en associant d’anciennes vidéos à la nouvelle rumeur, et certains utilisateurs en Afrique détournent le hashtag pour gagner en visibilité pour leur propre contenu – apparemment une astuce pratiquée de longue date parmi les utilisateurs de Nigéria et Kenya.

Lundi, la rumeur s’était pour la plupart éteinte. Alors que Xi ne s’était toujours pas présenté, documents récents réaffirmés sa participation et son influence dans le prochain congrès du parti, démontrant qu’il est toujours au pouvoir.

Le fait qu’une rumeur totalement infondée, qui se produit essentiellement tous les deux mois dans les cercles chinois de Twitter, puisse devenir si grosse et avoir trompé tant de gens est à la fois drôle et déprimant. La ligne du bas : Les médias sociaux sont toujours un gâchis plein de désinformation, mais vous ne remarquerez peut-être pas ce gâchis si vous n’êtes pas familier avec le problème discuté.