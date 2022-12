Comment la Fantasy Premier League est passée de la niche au grand public

Imaginez la scène; vous faites votre sélection d’équipe de Fantasy Premier League à la dernière minute un vendredi après-midi, et vous ne savez pas si votre attaquant vedette sera en forme pour le match de son équipe samedi. Il y a juste un problème : vous n’avez aucun moyen de vérifier son aptitude jusqu’à ce que les journaux de samedi soient publiés. Et au lieu de confirmer les changements de votre équipe d’un simple glissement de doigt sur une application, vous devez les appeler avant la date limite.

Aux grands maux les grands moyens. Vous contactez le club de Premier League pour lequel l’attaquant joue et prétendez être un journaliste local. D’une manière ou d’une autre, vous parvenez au directeur adjoint, qui vous dit que l’attaquant sera disponible pour jouer demain. Vous appelez la société de football Fantasy et confirmez votre équipe pour ce week-end avec une personne à l’autre bout de la ligne, satisfait de savoir que vous avez acquis un avantage sur vos rivaux.

Si cela semble exagéré – parce que, eh bien, c’est – c’est aussi la preuve du dévouement dont ont fait preuve les joueurs de football fantastiques au début du jeu au Royaume-Uni L’histoire ci-dessus est réelle – cela s’est passé dans les années 1990 dans la ligue de Tim Benson, consultant en affaires, lorsqu’un attaquant de Liverpool était incertain pour le week-end.

Cette version analogique du football fantastique ne pourrait pas être plus éloignée du produit officiel de la Premier League d’aujourd’hui, joué par près de 11 millions d’utilisateurs à travers le monde, y compris des experts en fauteuil, des grands maîtres d’échecs et des joueurs de haut vol eux-mêmes. Pour les premiers utilisateurs du jeu tels que Benson, cependant, la version où des amis organisaient des enchères de style brouillon pour les joueurs fantastiques en personne, téléphonaient ou faxaient leurs changements d’équipe et ne connaissaient que le total de leurs points le mardi suivant aura toujours un attrait particulier.

“Un de mes amis a dit que cela résumait parfaitement quand il était dans sa cuisine et qu’un jeu était en cours”, a déclaré Benson à ESPN. “Il n’a réalisé à quel point tout cela était important pour lui que lorsqu’il [was] criant à sa femme : “Qui a traversé le ballon pour un but de Wigan ?” … Personne ne s’en soucie, mais bien sûr, nous nous en soucions – parce que c’est important.”

Ce sera un sentiment familier à de nombreux gestionnaires virtuels. Alors que la Premier League est prête à redémarrer après la Coupe du monde 2022 et que les fans tournent leur attention vers leurs équipes fantastiques pour la seconde moitié de la saison, c’est l’histoire de la façon dont le jeu a d’abord capturé l’imagination des fans anglais – et a ouvert la voie au phénomène mondial qu’il est aujourd’hui.

David Baddiel, à gauche, et Frank Skinner ont animé la Fantasy Football League de BBC 1 à la fin des années 1990, ce qui a contribué à populariser au Royaume-Uni un concept qui a commencé des décennies plus tôt aux États-Unis. Images PA via Getty Images

Magazines et télécopieurs : le début du football fantastique

Bien avant que le football Fantasy ne commence à faire des vagues au Royaume-Uni, ses prédécesseurs aux États-Unis ont connu un énorme succès.

Les fans de sport américains n’ont pas perdu de temps à puiser dans l’amour du fan moyen pour les statistiques. Bill Winkenbach, le copropriétaire des Oakland Raiders de la NFL, a créé la première ligue de fantasy gridiron dès 1962. Pendant ce temps, l’auteur Dan Okrent a créé “rotisserie baseball” en 1980, un jeu fantastique nommé d’après le restaurant de Manhattan. La Rôtisserie Française, où lui et ses amis se retrouveraient. Mais ce n’est que dans les années 1990 que les fans d’outre-Atlantique se sont vraiment assis et ont remarqué.

Andrew Wainstein est l’homme largement crédité d’avoir introduit le football fantastique au Royaume-Uni. Inspiré par un match de baseball fantastique qui lui a été montré par un ami de la famille des États-Unis, il s’est rendu compte que le football n’avait pas encore pleinement profité des statistiques de la même manière que le sport américain. . En 1991, l’année précédant le lancement de la Premier League, il entreprit de compiler une base de données de joueurs de haut vol, qui pourrait être utilisée pour un jeu fantastique.

“La motivation était juste une sorte d’enthousiasme pour le football”, a déclaré Wainstein, qui était un programmeur informatique de 25 ans vivant à la maison à l’époque. “J’étais un grand fan de football; c’est évidemment de loin le sport n ° 1 au Royaume-Uni et je me suis dit:” Les gens ont tellement d’opinions à ce sujet et sont tellement passionnés – les statistiques sont peut-être un peu basiques, mais ça pourrait marcher.'”

Wainstein avait raison, bien qu’il n’ait joué aucun rôle dans le match officiel de Premier League qui a depuis pris le relais. Avec plus de statistiques que jamais auparavant, des incitations telles que des jetons “Free Hit” pour garder les joueurs intéressés et des prix, y compris une pause de sept nuits au Royaume-Uni et une montre Hublot pour le grand gagnant, cette version est un monde loin de l’original créé par Wainstein.

Il a fallu environ quatre mois à Wainstein pour concevoir un système de pointage pour son jeu, appelé Fantasy League. Les défenseurs et les gardiens de but seraient récompensés pour les draps propres tandis que les buts marqués étaient une autre mesure facile, mais Wainstein a également introduit le concept de passes décisives – la passe avant qu’un but ne soit marqué – à l’instar du basket-ball.

Une fois que Wainstein a choisi le format du jeu, il a placé des publicités dans des magazines de football. Les joueurs potentiels enverraient des frais d’abonnement et recevraient un dossier d’information avec lequel commencer leur ligue. Les membres de la nouvelle ligue se réuniraient en personne – dans des pubs ou des salles de conférence – pour organiser une vente aux enchères en personne dans laquelle ils soumissionneraient pour les meilleurs joueurs. Tout comme aujourd’hui, l’idée était de constituer une équipe compétitive avec un budget limité tout en sachant quelles stars valaient la peine d’être investies.

Les ligues envoyaient leurs équipes à Wainstein, qui était alors responsable d’enregistrer les points et de mettre à jour les équipes avec des remplacements chaque semaine. Travaillant depuis la chambre de sa sœur aînée à Highgate, à Londres, il se retrouvait souvent inondé d’appels téléphoniques et de fax un vendredi après-midi alors que les administrateurs de la ligue appelaient pour confirmer les équipes avant la date limite de ce week-end.

“De midi à cinq heures un vendredi après-midi, c’était en quelque sorte non-stop, et puis le fax aussi – parfois le fax manquait de papier, alors vous couriez et changeiez le papier du fax pendant que vous étiez sur un ou deux appels téléphoniques », a déclaré Wainstein. “C’était très amusant – il y avait beaucoup de monde, mais chaque appel était généralement un rire, donc je ne m’en voulais pas.”

En l’absence d’Internet et de statistiques de football rares, il appartenait à Wainstein de regarder les matchs du match du jour pour identifier les joueurs qui avaient marqué, fourni des passes décisives ou contribué à des draps propres. Les managers de Fantasy ont dû attendre mardi pour recevoir les classements mis à jour, publiés par Wainstein.

Les fans organisent un repêchage de football fantastique de la NFL à Park Tavern à St.Louis Park, Minnesota en 2000. Marlin Levison/Star Tribune via Getty Images

Les fans ont acheté le jeu pour des raisons professionnelles et personnelles. Pour Benson, c’est devenu un moyen d’interagir avec des clients potentiels et un moyen facile d’engager une conversation qui n’était pas centrée sur les affaires.

“De cette façon, vous pouvez dire : ‘Bonjour, comment ça va ? Je n’arrive pas à croire que vous ayez réussi un tour du chapeau la semaine dernière ; je n’arrive pas à croire que vous ayez encore gagné, je n’arrive pas à croire que vous allez gagner la ligue ou tu vas finir dernier – et au fait, y a-t-il autre chose? “”, A déclaré Benson.

Wainstein attendait également avec impatience ces conversations.

“Ce qui, à mon avis, était très magique, c’est que vous avez pu parler à beaucoup de ces gens qui couraient des ligues tous les vendredis après-midi”, a-t-il déclaré. “Non seulement ils ont dit:” Oh, comment s’est passée ta semaine? et ‘Oh mon dieu, mon équipe est en bas de la ligue’, vous auriez aussi ce genre de plaisanteries, ‘J’ai ces deux joueurs et je les ai sur mon banc et je ne peux pas décider entre eux. ‘”

Le succès retentissant du football fantastique donne naissance au jeu moderne

Le jeu s’est avéré être un succès. La première version de la saison 1991-92 a attiré environ 600 à 700 joueurs qui faisaient partie de 80 ligues. Mais les chiffres de participation ont vraiment commencé à décoller lorsque le jeu a été régulièrement mentionné dans une nouvelle émission en direct de BBC Radio 5.

Wainstein a travaillé avec le journal Daily Telegraph pour créer la première version grand public en janvier 1994 et l’intérêt a été encore attisé par l’émission télévisée “Fantasy Football League”, présentée par des comédiens et futurs écrivains de l’hymne des fans anglais “Three Lions”, David Baddiel et Frank Skinner – qui présentaient un personnage appelé “Statto” dans le moule du créateur du jeu, un rôle que Wainstein a refusé.

Cela s’est avéré être un tournant alors que la popularité du jeu montait en flèche. Sur un tirage total d’environ 900 000 exemplaires, Wainstein estime que 350 000 lecteurs du Telegraph se sont inscrits à la version du journal. Selon Peter Suchet, alors directeur du département de marketing sportif du Telegraph, le premier gagnant était un garçon de 14 ans qui a remporté deux billets pour n’importe quel match de football – il a choisi une finale de coupe au Brésil.

– Ninan: Comment Carlsen s’est positionné vers la célébrité FPL

Comme le dit Suchet, ceux qui prenaient leur football au sérieux étaient récompensés, même si certains le prenaient trop au sérieux.

“Je me souviens d’un type de recherche qui a dit:” Je vais dans ma chambre, je ferme la porte à clé, je regarde tous les scores que les footballeurs de mon équipe ont réalisés au cours du week-end … et je m’énerve vraiment “. dit Suchet. “J’ai des conversations imaginaires avec eux – je leur dis:” Vous êtes s—, je vous transfère. “

D’autres journaux en ont pris note et ont commencé à produire leurs propres versions – certains montrant plus d’efforts que d’autres – et il y a eu un autre changement radical lorsque Wainstein a lancé la première version en ligne de son jeu en 1996. Cela signifiait que les fans n’avaient plus à compter sur le téléphone. lignes ou télécopieurs pour faire passer les remplacements – mais cela a également marqué la fin des jours analogiques «magiques» du jeu.

La Premier League a emboîté le pas, avec sa version officielle lancée lors de la saison 2002-03. Il est plus populaire que jamais maintenant, et pas seulement parmi les fans moyens : la biographie Twitter du champion du monde d’échecs Magnus Carlsen se vante toujours d’être un “ancien joueur (en direct) #1 de la Fantasy Premier League”, tandis qu’un site Web prétend suivre les équipes de Premier League. Des stars de la ligue, dont Bukayo Saka, James Maddison et Kalvin Phillips.

Tous les managers virtuels seront confrontés aux mêmes dilemmes après la pause de la Coupe du monde — Erling Haaland reprendra-t-il là où il s’est arrêté après avoir raté le tournoi au Qatar ? Les joueurs Fantasy devraient-ils utiliser leur joker et changer toute leur équipe avec de nombreux joueurs fatigués après le Qatar ? Et comment remplacer Gabriel Jesus d’Arsenal suite à sa blessure au genou lors de la campagne du Brésil ?

Aucune de ces questions n’aurait autant d’importance sans le jeu créé par Wainstein il y a 31 ans – et auquel bon nombre de ses premiers utilisateurs sont restés fidèles malgré la montée en puissance de la version Premier League. Alors, pourquoi le football Fantasy a-t-il rencontré un tel succès au Royaume-Uni ?

“C’est ce qu’un jeune qui aime le football se rapproche le plus de la gestion d’une équipe”, a déclaré Suchet. “Ils se perdent dans la romance de ce jeu et ils deviennent managers pour un moment de leur vie – ils gèrent leur propre équipe. C’est triste mais vrai.”