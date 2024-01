Comment la famine imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza a conduit Biden à tenter d’affamer les Yéménites

Ann Arbor (commentaire éclairé) – La Royal Air Force britannique et l’American Air Force bombardé mardi, à nouveau dans la capitale yéménite, Sanaa, dans le cadre d’une campagne qui, admet le président Biden, n’a eu aucun effet. Washington et Londres ont ordonné des frappes aériennes, désormais lancées presque quotidiennement, en représailles aux roquettes lancées sur les porte-conteneurs de la mer Rouge par les Aides de Dieu ou milice Houthi qui contrôlent 80 % de la population du Yémen. Les Houthis affirment qu’ils punissent Israël pour sa guerre totale contre les Palestiniens de Gaza en coupant le trafic de la mer Rouge vers le port d’Eilat.

Vendredi, des foules massives se sont rassemblées dans la capitale yéménite, Sanaa, pour protester contre les frappes aériennes américaines. Les dirigeants houthis se sont adressés à eux, affirmant qu’ils défendaient les faibles et les opprimés du peuple palestinien. La haine envers les États-Unis bouillonne dans tout le monde arabe.

Vidéo du Times et du Sunday Times : « Les rebelles Houthis du Yémen manifestent avec colère après les frappes aériennes américaines »

L’administration Biden a été persuadée de rechercher la paix entre les Houthis et leurs ennemis du Golfe. Il a levé la désignation terroriste des Houthis parce que des groupes humanitaires internationaux ont averti que cela les empêchait de traiter avec le gouvernement de facto du Yémen en fournissant de la nourriture et d’autres aides. Quelque 16 millions de Yéménites du nord ont été confrontés faim et la malnutrition en raison de la guerre que mènent l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis depuis 2015 – une guerre à laquelle les États-Unis ont contribué en termes de logistique et de conseils stratégiques.

Mais maintenant le Département d’État américain a redonné la désignation de terroriste aux Houthis.

Alors pensez aux ironies. Biden n’avait pas voulu désigner les Aides de Dieu comme terroristes afin d’éviter d’affamer les civils yéménites ordinaires vivant sous leur règne.

Mais ensuite, Israël a lancé ce que certains ont appelé un génocide contre la population civile non combattante de Gaza, ce que les agences de l’ONU considèrent comme un génocide. affamés des centaines de milliers des Palestiniens.

Les Houthis ont lancé des attaques de missiles contre des navires pour protester contre la famine des Palestiniens.

Biden n’a pas seulement fait zéro, zilch, nada pour faire face au danger de famine à Gaza, mais maintenant, afin de maintenir le refus israélien de fournir une alimentation de base aux Palestiniens, il est entré en guerre avec le Yémen et met les choses en place pour qu’il y ait un danger pour des milliers de Yéménites mort de faim.

Pendant ce temps, le bloc Kahanaist Jewish Power, dirigé par Itamar Ben-Gvir, constitue un élément clé du gouvernement israélien. Il est ministre de la Sécurité nationale, un peu comme si le grand sorcier du Ku Klux Klan était secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis. Le Département d’État avait répertorié son parti parent, Kach ou Kahane Chai, en tant qu’organisation terroriste jusqu’en 2022. Il a déclaré que la radiation était « bureaucratique », mais elle avait probablement été effectuée pour permettre à des personnes comme Ben-Gvir de s’en tirer.

Donc, pour récapituler : non seulement Ben-Gvir et ses semblables ne sont plus répertoriés comme terroristes, mais l’administration Biden soutient jusqu’au bout leur politique génocidaire contre les Palestiniens de Gaza.

Afin de leur permettre de continuer à affamer les Palestiniens, Biden est désormais prêt à affamer les 33 millions de Yéménites.

Les Israéliens ont manqué de munitions il y a quelque temps. Ils ne peuvent continuer cette guerre que parce que Biden les réapprovisionne en temps réel, quotidiennement. Biden pourrait l’arrêter à tout moment. Il ne veut pas. Et il est prêt à risquer une guerre plus large au Moyen-Orient pour Netanyahu et ses effrayants amis fascistes du cabinet israélien.

Bombarder des milices à 30 000 pieds est un gaspillage de munitions. Vous ne pouvez vaincre un mouvement de guérilla qu’avec des assauts d’infanterie et de blindés qui s’emparent du territoire et le privent d’une base à partir de laquelle opérer. Le groupe terroriste EI (ISIS, Daesh) a été mis en place en Syrie par les YPG, les Unités de protection du peuple kurde, avec le soutien aérien des États-Unis et de leurs alliés. L’EIIL a été implanté en Irak par l’armée irakienne que le président Obama a reconstruite en alliance avec les milices chiites, les Forces de mobilisation populaire (PMF), entraînées et armées par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens. Oui, entre 2014 et 2018, les États-Unis étaient de facto alliés des Gardiens de la révolution et de leurs alliés irakiens, même si ni Washington ni Téhéran ne l’admettront jamais. Dans les deux cas, aucun progrès n’aurait pu être réalisé en bombardant simplement l’EIIL depuis une grande hauteur. Ils contrôleraient toujours Raqqa et Mossoul sans les troupes terrestres.

De même, le bombardement de Sanaa n’aura probablement aucun effet. Les drones et lance-roquettes houthis peuvent être cachés et sont difficiles à localiser et à frapper. Les dirigeants Houthis savent bien se cacher. Le mouvement a combattu le gouvernement central yéménite jusqu’en 2014, date à laquelle celui-ci a pris le contrôle de la capitale. De 2015 jusqu’il y a quelques années, ils ont été confrontés à une campagne de bombardements intensifs menée par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui a endommagé de nombreuses infrastructures (ponts, ports, routes) essentielles au maintien de la population. Mais le mouvement Houthi, qui est une idéologie politique et une milice de parti ancrée dans des clans, a survécu haut la main. En fait, les Saoudiens ont finalement cherché un cessez-le-feu et les Émirats arabes unis ont renoncé à combattre les Houthis et ont simplement constitué leur propre force mandataire au sud, le Conseil de transition du Sud, sécessionniste, afin d’affirmer le contrôle de la mer d’Oman et du golfe d’Aden. côtes et le port d’Aden. J’ai récemment publié un article sur la lutte au Yémen du Sud.

Les Houthis sont des chiites zaydis, une confession différente de celle qui prévaut en Iran et en Irak. Ils n’ont pas d’ayatollahs et sont plus proches des sunnites. Il ne s’agit pas d’une simple patte de chat iranienne, mais d’un mouvement yéménite profondément arabe né d’une protestation du nord contre les empiètements du wahhabisme saoudien dans leur région et contre la domination saoudienne sur l’ancien gouvernement nationaliste d’Ali Abdullah Saleh. Il s’agit d’un mouvement de pauvres et très indigène. Ils manifestent honnêtement leur sympathie pour les Palestiniens opprimés. Mais bien sûr, ils jouent également le jeu de la rue arabe, dans l’espoir d’obtenir du soutien en étant le seul gouvernement arabe à tenir tête à Israël lors de sa campagne meurtrière à Gaza, qui a tué en grande partie des civils innocents.

Bien qu’on nous répète constamment qu’Israël est un atout stratégique pour les États-Unis au Moyen-Orient, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les États-Unis doivent dépenser des milliers de milliards de dollars pour sécuriser la région pour leurs intérêts pétroliers et autres intérêts commerciaux, en partie à cause de leur opposition à Washington et de son soutien instinctif à tout ce que fait le gouvernement d’extrême droite de Tel Aviv.

Aujourd’hui, les troupes américaines sont blessées en Irak et en Syrie par des roquettes et des missiles tirés par des milices arabes chiites en sympathie avec la population de Gaza. L’administration Biden estime qu’elle doit réagir et continue donc de bombarder l’Irak et son allié putatif des États-Unis.

Et les grandes compagnies de transport de conteneurs évitent la mer Rouge à cause des attaques des Houthis. Le coût du transport a augmenté de 182 % et le crise Cela pourrait durer des mois, ravivant l’inflation. Quelque 30 % du commerce maritime mondial transite par la mer Rouge, 10 % du commerce mondial au total et 12 % des exportations d’énergie. Les frappes aériennes américaines ne font que rendre les compagnies maritimes encore plus nerveuses, les obligeant à contourner l’Afrique, ce qui ajoute 10 jours et beaucoup de dépenses à leurs itinéraires.