Comment la famille et le futsal ont emmené Jaedyn Shaw à San Diego, USWNT

Lors de sa première saison complète en tant que professionnelle, Jaedyn Shaw a eu un impact avec le San Diego Wave. Vague de San Diego

SAN DIEGO — Avant de faire des vagues dans la NWSL avec le San Diego Wave et d’être convoqué avec l’équipe nationale féminine des États-Unis, l’attaquante montante Jaedyn Shaw avait d’abord besoin d’un flux fiable de soutien familial.

« Je dois tout à mes parents pour les sacrifices qu’ils ont faits pour moi », a déclaré le Texas de 18 ans à ESPN. « Je sais que nous n’avons pas toujours eu beaucoup de choses avec lesquelles travailler, et ils ont toujours veillé à ce que j’aie ce dont j’avais besoin pour pouvoir jouer au jeu que j’aime. »

Ce n’est un secret pour personne : le football des jeunes aux États-Unis est une entreprise coûteuse. une enquête 2022 de Project Play a souligné que les ménages dépensaient en moyenne 1 188 dollars par saison de football — plus que pour le basket-ball, le baseball ou le football américain selon leur analyse — et s’engager envers les ambitions de Shaw signifiait à un moment donné que sa famille vivait dans un appartement d’une chambre.

« Mon frère et moi partagions un lit dans le salon, mes parents avaient le [one] chambre et nous partagions tous les quatre une salle de bain », a-t-elle déclaré. « C’était chaotique, mais je pense que cela nous a rapprochés en tant que famille et cela nous a permis d’être simplement reconnaissants de la présence de chacun, même au milieu de moments difficiles. fois.

« Ils ont absolument tout sacrifié pour moi. »

Cet investissement – ​​dans ses tournois, son équipement, ses voyages, l’inscription des joueuses et bien plus encore – a certainement porté ses fruits grâce au développement continu de l’un des talents les plus prometteurs du football féminin américain.

À l’âge de 17 ans, Shaw a non seulement signé un contrat professionnel avec le Wave, mais a également marqué pour l’équipe de la NWSL lors de ses débuts l’été dernier. À 18 ans, elle avait prolongé son contrat avec Wave jusqu’en 2026 et s’est imposée comme une figure clé de son club, ce qui lui a permis de remporter le prix de la jeune joueuse de football américain de l’année en 2022 et d’obtenir une toute première convocation senior de l’USWNT en dernier lieu. mois. Dimanche, elle a terminé la saison régulière de la NWSL après avoir marqué le plus de buts à l’adolescence dans l’histoire de la NWSL, contribuant ainsi à décrocher le tout premier NWSL Shield de la Wave.

Célébrant son 19e anniversaire vendredi, Shaw a une autre sélection possible pour l’USWNT à l’horizon pour les matchs amicaux d’octobre. En novembre, elle aura la chance de se battre pour un potentiel tout premier titre NWSL lors des prochaines séries éliminatoires.

Remarquablement équilibrée, à la fois humble et confiante, Shaw savoure chaque instant des débuts passionnants de sa carrière – surtout après avoir connu un sérieux revers qui a interrompu ses rêves il n’y a pas si longtemps.

Gagner de la gratitude et de la force après une blessure

« Je ne faisais pas vraiment grand-chose – je dribblais littéralement et mon genou a littéralement cédé », a déclaré Shaw à propos de sa déchirure du LCA quand elle avait 16 ans. « C’était un accident bizarre. Honnêtement, ce n’était pas le cas. contact ou quoi que ce soit.

Sa première blessure majeure l’a laissée à l’écart pendant sept mois et demi. En convalescence à une époque où beaucoup étaient encore aux prises avec la pandémie de COVID-19, Shaw a finalement pu demander l’aide d’un physiothérapeute, mais elle a dû faire beaucoup de travail de récupération à la maison.

« [She] « Le monde s’est fermé et elle a vraiment dû tirer le meilleur parti des ressources dont elle pouvait disposer. tenir. »

Ses compétences extraordinaires et sa nature humble ont rapidement fait de Jaedyn Shaw un favori des fans. Troy Taormina-USA TODAY Sports

Heureusement pour la jeune joueuse, elle pouvait se tourner vers sa famille.

« C’était définitivement un creux pour moi, mais je suis très reconnaissant de mon système de soutien », a déclaré Shaw. « Ma mère, littéralement, nous avions un emploi du temps. C’était des exercices à 8 heures du matin, des exercices à 20 heures, comme tous les jours. »

Pour Kevins, ce moment a servi de test intrigant pour l’adolescent. « Vous regardez toujours comment un joueur réagit lorsqu’il subit un revers, car il imagine évidemment son parcours comme étant très linéaire », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale de jeunes. « Nous savons que c’est très différent et qu’il y a des hauts et des bas au cours de ce voyage. Elle est en fait revenue meilleure joueuse, suite à cette blessure, ce qui est remarquable. »

Représentant autrefois un point faible dans son développement, Shaw a recadré la blessure comme un moteur pour sa carrière. En quelques mois, elle aurait la chance de s’entraîner avec le Washington Spirit de la NWSL en 2022. Plus tard cet été-là, grâce au soi-disant « processus de découverte » de la NWSL qui a permis à la joueuse mineure d’entrer dans la ligue, la NWSL a depuis établi de nouveaux mécanismes. qui autorisent les joueurs de moins de 18 ans – Shaw a été signée par The Wave, où elle est depuis devenue une star en devenir.

« Cela m’a tellement poussé à être reconnaissante pour ce que j’ai et à en profiter chaque jour », a-t-elle déclaré.

Faire des vagues du Brésil à San Diego

Pour comprendre comment Shaw a commencé à attirer l’attention des clubs de la NWSL – ainsi que de l’USWNT – nous devons revenir aux premiers jours de son développement. En fait, nous devons nous tourner vers une légère variante du sport : le futsal.

« Cela m’a permis d’acquérir certaines qualités dès le début de mon parcours de footballeur », a déclaré Shaw à propos de son introduction au sport. « J’ai joué strictement au futsal jusqu’à ce que j’atteigne peut-être 12 ans. Je pense que cela m’a beaucoup aidé techniquement et de pouvoir voir le jeu différemment. »

Elle n’était pas non plus cantonnée aux limites de la scène américaine. Grâce aux relations de ses entraîneurs, le futsal l’a emmenée dans des voyages uniques dans des endroits comme Barcelone et le Brésil. En Amérique du Sud, elle a profité de ce qu’elle pouvait, et a même eu l’occasion, au cours de son aventure, de s’entraîner avec le club féminin de Santos.

« Parfois, j’y allais toute seule et je m’entraînais avec l’équipe féminine plus âgée, comme l’équipe féminine senior », a déclaré Shaw avec une nonchalance surprenante, notant plus tard que son autre voyage à Barcelone était justement « une sorte de championnat du monde ». «

Même si elle s’est finalement tournée vers le football en plein air sur gazon dans les clubs de football de jeunes, il est facile de voir l’influence du futsal de l’adolescente et, bien sûr, les avantages singuliers et uniques qu’elle lui a apportés depuis son arrivée dans la NWSL.

le spectacle Shaw & Sofia™

« Elle a toujours eu une réelle capacité à comprendre le temps et l’espace dans le jeu, donc le jeu, comparé aux autres, ralentit pour elle », a déclaré Kevins. « Elle est capable de trouver des espaces entre les unités ou entre les lignes. Elle pense toujours de manière très positive lorsqu’elle reçoit le ballon, donc elle réfléchit toujours à la meilleure façon de prendre la passe ou le dribble qui va blesser l’opposition.

« [Shaw] a juste une capacité à récupérer le ballon dans des situations très serrées. Peu importe qu’elle ait un joueur derrière elle, devant elle, à gauche ou à droite d’elle, elle était super à l’aise de vouloir recevoir le ballon et de se retrouver dans de belles situations. »

laissez ce shaw to carusa goal vous envahir 🌊

Améliorant ses connaissances tactiques au fil du temps avec le Wave et assumant pleinement l’un des rares rôles différents au milieu de terrain ou en première ligne qui lui ont été confiés, Shaw a déjà récolté 10 buts et quatre passes décisives dans toutes les compétitions pour San Diego depuis son arrivée. Débuts en 2022.

« Jaedyn a 18 ans, mais c’est un jeune de 18 ans très mature, très concentré, très dévoué et très diligent », a déclaré l’entraîneur-chef de Wave, Casey Stoney, à ESPN plus tôt ce mois-ci. « Elle veut devenir l’une des meilleures joueuses du monde. Elle est très déterminée à atteindre cet objectif, nous sommes là pour le soutenir.

« Sa capacité à voir l’espace, à l’exploiter, à ramasser le ballon, à tourner, à transporter et à nourrir les autres joueurs est parmi les meilleures que j’ai vues et il s’agit simplement de la mettre dans la bonne position pour pouvoir le faire. »

Ces derniers mois, elle a également gagné davantage de confiance de la part de Stoney. Lorsque l’attaquant vedette Alex Morgan est parti en mission pour la Coupe du monde au cours de l’été, cela a permis à Shaw d’être élevé à un rôle plus important dans le XI. Occupant souvent différentes positions en première ligne, le talent émergent semble à l’aise lorsqu’il est utilisé comme attaquant, milieu de terrain offensif, ailier ou quoi que ce soit entre les deux.

Et bien qu’elle admette qu’elle aime fonctionner en tant que numéro 10, en fin de compte, Shaw veut juste jouer.

« J’ai mon poste préféré, mais placez-moi à l’arrière gauche. Je m’en fiche tant que je suis sur le terrain. »

Viser le niveau supérieur tout en poursuivant un titre NWSL, retour de l’USWNT

Cela dit, s’il y a une chose qui a été soulignée par certains proches de Shaw, c’est de ne pas précipiter les choses pour l’instant.

« C’est encore une jeune joueuse », a déclaré Kevins. « Pour elle, il s’agit de savoir comment elle peut continuer à développer son jeu. »

Bien qu’elle soit déjà une joueuse extrêmement douée dans la NWSL, Jaedyn Shaw a encore du chemin à parcourir dans son jeu. Abe Arredondo-USA TODAY Sports

Lors d’une conférence de presse en octobre, l’entraîneur de San Diego a fait l’éloge de Shaw, mais Stoney a également été franc sur la gestion des minutes de Shaw lors de la deuxième saison du jeune joueur en tant que professionnel, qui est techniquement sa première saison complète avec le Wave.

« Parfois 60 ou 70 [minutes] « C’est assez bien si vous avez travaillé assez dur dans ce rôle, vous avez fait ce que vous deviez faire », a déclaré Stoney. « Il est important que vous sachiez que ce n’est pas grave et que quelqu’un d’autre peut venir remplir le rôle pour les 25 à 30 prochaines minutes et faites ce travail.

Shaw est également consciente des points à améliorer. Tout en reconnaissant que son ballon final et sa capacité à repérer les passes sont ses points forts, elle a également souligné la nécessité de continuer à s’adapter au physique de la NWSL.

« Je pense que c’est quelque chose sur lequel j’ai essayé de travailler honnêtement depuis que j’ai rejoint la ligue et quelque chose sur lequel je continue de travailler autant que je peux », a-t-elle déclaré.

Shaw a noté qu ‘ »il y a beaucoup à améliorer », mais sachant très bien qu’il ne fallait pas trop en révéler à ses adversaires, elle a intelligemment décidé de garder la plupart de ses cartes près de sa poitrine.

« C’est tout ce que je te dis pour le moment », dit-elle en riant.

Cherchant à amener son jeu à un autre niveau, la jeune génération du Texas aura bientôt une opportunité alléchante de pouvoir le faire lors des séries éliminatoires de la NWSL, qui débuteront le 22 octobre. Grâce à sa victoire au NWSL Shield en tant que Shaw, leaders de la ligue de la saison régulière, et ses coéquipières du Wave ont automatiquement réservé un match à domicile lors de la demi-finale, qui débutera le 5 novembre.

Si San Diego remportait cette demi-finale, il accueillerait également le championnat NWSL de cette saison au Snapdragon Stadium, le stade du Wave qui détient le record de la ligue en matière de participation à un match éliminatoire (26 215).

« Je pense que [the championship] Être à San Diego est une formidable opportunité », a déclaré Shaw. « Les fans sont présents pour nous à chaque match et nous allons continuer à nous présenter pour eux et à leur offrir le divertissement qu’ils méritent. »

Elle croisera également les doigts pour une autre sélection possible de l’USWNT ce mois-ci pour une série de matchs amicaux contre la Colombie. Avec le deuxième des deux matchs au Snapdragon Stadium le 29 octobre, Shaw, si elle est sélectionnée, aurait une chance de faire ses débuts à l’USWNT devant sa famille qui a depuis déménagé à San Diego.

Et en repensant à sa première sélection à l’USWNT le mois dernier, une trêve internationale au cours de laquelle elle n’a participé à aucun match amical contre l’Afrique du Sud, Shaw n’a pas oublié ce flux de soutien derrière elle.

« C’était un moment surréaliste, le simple fait de pouvoir appeler ma mère et lui dire : ‘Hé, j’ai reçu l’appel, ça arrive' », a déclaré Shaw.

Appel ou pas ce mois-ci, titre NWSL ou pas le mois prochain, peu importe ce qui se passe à venir, elle gardera sa sang-froid tout au long du chemin.

« J’étais au sommet pendant un petit moment, puis j’ai dû redescendre et me dire: ‘D’accord, c’est le début' », a déclaré Shaw à propos de l’évolution de sa carrière grâce à la convocation du mois dernier. « Ce n’est pas comme si j’avais réussi [and] c’est ça. Tu dois y arriver, tu dois y rester, tu dois gagner ta place. »