Comment la famille et la culture ont propulsé Bikramjit Singh Gill au succès du basket-ball

En 2015, Bikramjit Singh Gill avait l’air un peu différent de ce qu’il est maintenant. Son large cadre de 6 pieds 7 pouces se démarque toujours dans la foule, mais aujourd’hui, Malton, Ont., 30 ans. natif a une barbe touffue et des cheveux longs pour correspondre à sa taille. Après des années passées à se couper les cheveux et à tailler sa barbe afin de s’intégrer à ses pairs, Gill a décidé d’embrasser son héritage sikh et de le faire grandir.

En tant que l’un des seuls joueurs de basket-ball canadiens sikhs à concourir au niveau professionnel, Gill est depuis longtemps un modèle dans sa communauté. Il a toujours apprécié cette responsabilité, mais en 2015, il a décidé qu’il était temps de jouer le rôle également. Gill portant ses cheveux longs et laissant sa barbe intacte alors qu’il jouait au basket-ball professionnel a ouvert la voie aux jeunes athlètes sikhs pour rendre hommage à leur culture et poursuivre leurs rêves sportifs en même temps. Il est devenu l’exemple vivant du fait qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier la tradition et de se fondre dans la masse pour faire ce que l’on aime.

Pour un Gill préadolescent, faire ce qu’il aimait n’avait rien à voir avec le basket-ball. La famille a toujours été la chose la plus importante dans sa vie, et avec un père qui a joué pour l’équipe nationale indienne et un frère aîné qui a joué au basketball universitaire au Georgian College, sa participation au sport était plus une obligation qu’une passion.

Après le décès de son père à l’âge de 13 ans, la relation de Gill avec le basket-ball s’est transformée en une relation avec son père.

“Il y a certainement un lien émotionnel avec [basketball]», a-t-il dit. « Je porte le numéro de mon père… c’est comme une promesse. Cela me permet de continuer.”

Gill a commencé à jouer au basketball dans un gymnase de Malton à l’adolescence et a ensuite joué dans la NCAA avec Ball State dans l’Indiana. (Avec l’aimable autorisation de Bikramjit Gill)

La cour est devenue la 2ème maison

Il dit qu’il sent son père dans chaque dribble, chaque grincement de sa chaussure contre le bois dur, chaque bruissement de cuir et de maille entrant en collision alors qu’il coule un panier. Son lien avec son frère, Inderbir, a également évolué. L’aîné Gill a été propulsé dans un nouveau rôle, agissant en tant que figure paternelle et entraîneur de Gill.

Armé d’un nouvel amour pour le jeu et du soutien de son frère, Gill a commencé à prendre le basket-ball plus au sérieux au début de ses années de lycée. Le gymnase de basket-ball du centre communautaire de Malton où travaillait Inderbir est devenu sa deuxième maison.

Inderbir se souvient d’avoir jeté un coup d’œil à travers la vitre qui donne sur la salle de sport et d’avoir vu son jeune frère traverser la monotonie d’un exercice de lay-up. Gill s’est levé avec sa main gauche, a embrassé la balle dans le coin du rectangle blanc peint sur le panneau de verre, l’a récupérée alors qu’elle tombait à travers le treillis et a fait de même du côté droit. Il répétait ce processus maintes et maintes fois, après minuit et jusqu’aux petites heures du matin. Côté gauche, côté droit, jour après jour, semaine après semaine jusqu’à ce que son talent rivalise avec celui de l’élite des basketteurs canadiens.

Frère Inderbir entraîneur et confident

Lorsqu’un crédit d’éducation civique et de carrière manquant l’a empêché d’aller directement à la NCAA après le lycée, Gill a été contraint de suivre la voie du collège aux États-Unis. sa deuxième saison.

Pendant tout ce temps, malgré des milliers de kilomètres de distance, Inderbir a maintenu son rôle de confident et d’entraîneur de son frère.

“Quand il était à JUCO, je montais en voiture pour regarder tous ses matchs”, a déclaré Inderbir à propos de son rôle d’entraîneur de facto. “Je lui ai fait savoir s’il était la raison pour laquelle ils ont perdu.”

Avec plus d’une douzaine d’écoles qui le recrutent, Gill a choisi de fréquenter la Ball State University de l’Indiana après que l’entraîneur-chef ait fait un effort supplémentaire, voyageant au nord de la frontière pour rencontrer la famille de Gill dans ses efforts de recrutement. Cependant, largement mis à l’écart par des blessures, sa carrière dans la NCAA ne s’est pas déroulée comme prévu.

Gill a mis son ego de côté et a pris ce qu’il appelle la meilleure décision de sa vie afin de garder vivants ses rêves de cerceaux. Il a rejoint l’équipe de mêlée et a travaillé sur son jeu à un niveau inférieur, tout en publiant ses bandes de surbrillance de mêlée en ligne à la recherche d’opportunités professionnelles. Par chance, Rohit Bakshi est tombé sur l’une des bandes de Gill sur YouTube et a été impressionné par ce qu’il a vu.

C’est la meilleure équipe d’origine indienne jamais réunie. Mon attente est simplement de laisser le [basketball] monde sait que [India’s] la montée est sur le point de venir. -Bikramjit Singh Gill

Bakshi, un entrepreneur qui a déjà joué au basket 3×3 au Japon, a aidé Gill à trouver sa place dans le basket professionnel japonais avant de lancer une ligue 3×3 en Inde, connue sous le nom de 3BL.

“3BL est la seule ligue de basket-ball en Inde”, a déclaré Bakshi. “C’est comme [the] NBA pour les joueurs indiens.”

Gill a rejoint les Gurugram Masters de 3BL, qui concourent au niveau international en tant que l’une des meilleures équipes 3×3 au monde. Il a brillé dans le jeu 3×3 à l’étranger, devenant l’un des 150 meilleurs joueurs au monde. Équipe Canada l’a remarqué et l’a appelé pour participer à un match de la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Bien qu’il se soit habitué au basketball 3×3, Gill excelle également dans le jeu à 5 contre 5. En fait, il rejoint la toute première équipe entièrement indienne, India Rising, dans le tournoi de basket-ball (TBT), qui commence le 22 juillet dans huit régions des États-Unis. Le tournoi de style élimination comprend 64 équipes, attribuant 1 million de dollars américains au vainqueur. équipe. Étant donné que les Indiens ayant la double nationalité ne peuvent pas concourir avec l’équipe nationale indienne, Gill a le sentiment que India Rising peut faire quelque chose de spécial avec sa participation au TBT.

“C’est la meilleure équipe d’origine indienne jamais réunie”, a-t-il déclaré. “Mon attente est juste de laisser le [basketball] monde sait que [India’s] la montée est sur le point de venir.”

Lorsque la FIBA ​​a voté à l’unanimité pour autoriser les turbans et autres couvre-chefs religieux sur les terrains de basket en 2017, cela correspondait parfaitement au plan de Gill de faire pousser ses cheveux et sa barbe. Entre le changement de son image et la conception de India Rising, la mission de Gill d’inspirer les jeunes athlètes sikhs canadiens à embrasser leur héritage dans le sport a pris une tournure pour le mieux.

“Les enfants voient qu’être un basketteur professionnel … est un objectif réalisable”, a déclaré Inderbir. “Je pense que maintenant avec Bikram, ils ont un modèle à suivre.”

Gill et India Rising s’affrontent dans le TBT le 22 juillet contre l’armée de Boeheim, championne en titre.