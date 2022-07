Comment la famille de Michael Schumacher a cherché à cacher une photo d’un million de livres sterling de la légende de la F1 qui a été divulguée par un “ami”

La famille de MICHAEL Schumacher s’est battue pour enterrer des photos “secrètes” de la légende de la Formule 1 qui ont été divulguées par un soi-disant “ami” trois ans après son tragique accident.

Quelqu’un a fait sortir clandestinement les clichés de la maison de l’ancien coureur du lac Léman en 2016 et les a mis en vente pour un million de livres sterling.

Michael Schumacher est un ancien pilote de course Ferarri et Mercedes F1 Crédit : AP : Associated Press

Il a tragiquement subi une “lésion cérébrale traumatique” à la suite d’un accident de ski en 2013 Crédit : AFP-Getty

Un documentaire de Netflix intitulé Schumacher a montré des images de famille du conducteur et a réfléchi aux faits saillants de sa carrière Crédit : Netflix

Aucune photo ou vidéo de Schumacher n’a jamais été vue depuis son accident de ski choquant en 2013 – bien qu’il y ait eu une rare mise à jour sur la santé la semaine dernière.

Le héros de la course a souffert d’une “lésion cérébrale traumatique” lors d’un accident hors piste et a été plongé dans un coma médicalement provoqué dont il s’est réveillé un an plus tard.

Depuis lors, l’ancien pilote Ferrari et Mercedes se rétablit dans sa maison suisse aux côtés de sa famille, mais loin des regards indiscrets des fans et de la presse.

Le photographe anonyme en a donc profité pour vendre un premier aperçu du blessé de 53 ans.

L’inconnu, qui serait un ami proche de Schumacher, aurait pris une photo de la star de F1 allongée dans son lit.

Le traître aurait ensuite fait sortir clandestinement les photos du manoir de Schumacher et tenté de les vendre aux enchères dans des points de vente à travers le continent.

Les procureurs allemands d’Offenburg ont confirmé plus tard qu'”un inconnu” avait pris des clichés “secrets” et les proposait pour “des sommes élevées” – près d’un million de livres sterling.

Ils ont qualifié cet acte dégoûtant de “violation de sa gamme de vie personnelle” et de violation de la vie privée.

Une enquête a été ouverte à l’époque mais aurait été suspendue – bien que l’épouse désemparée de Schumacher, Corinna, ait exigé que les flics prennent des mesures contre “l’ami” égoïste.

La maison de presse européenne à qui a été offert le premier aperçu exclusif de l’icône délirant a refusé de révéler sa source.

Le média anonyme a également affirmé n’avoir jamais vu aucune des images du pilote légendaire.

Pour le reste du monde, la santé de Michael Schumacher est restée un mystère ces neuf dernières années.

Jusqu’à la semaine dernière, lorsque l’ancien patron de Ferrari, Jean Todt, a révélé un rare aperçu de la vie discrète de la légende de la course.

‘IL EST TELLEMENT FORT’

Le président de la FIA, qui est resté dans le cercle étroit de Schumacher après l’épreuve traumatisante, a récemment déclaré à une chaîne de télévision allemande qu’il se rendait régulièrement au domicile de la star.

Le Français, 74 ans, a fait savoir aux fans que Schumacher aime toujours regarder les courses de Formule 1 près d’une décennie après sa retraite du sport extrême.

Il a déclaré à RTL : “Michael ne me manque pas, je le vois. Oui, c’est vrai, je regarde les courses avec Michael.

“Mais bien sûr, je suppose que ce qui me manque, c’est ce que nous avions l’habitude de faire ensemble.”

Le fils de Schumacher, Mick, a suivi les traces légendaires de son père pour devenir une star de la piste, gardant son héritage de course en vie.

Todt a également noté qu’il y avait “beaucoup de pression injuste” placée sur les épaules de Schumacher Jr pour le succès de son père.

L’ancien chef de Ferrari a précédemment déclaré qu’il “espère que le monde” pourra revoir son cher ami, révélant que Schumacher n’a “jamais changé”.

Il a poursuivi: “Je ne le laisse pas seul. Lui, Corinna, la famille, nous avons vécu tellement d’expériences ensemble.

“La beauté de ce que nous avons vécu fait partie de nous et cela continue.

“Parfois, le succès et l’argent vous changent. Mais Michael n’a jamais changé. Il est si fort.”

Contrairement à Todt, un autre des anciens amis de Schumacher a le sentiment d’avoir été exclu de la maison de l’icône.

Son ancien manager Willi Weber a accusé la famille de la star de mentir sur son état.

L’homme de 80 ans a déclaré qu’il était toujours “en colère” que la couvée ne l’ait pas informé de la santé de l’icône de la F1 depuis son accident de ski il y a neuf ans.

“TOUTE LA MALCHANCE”

La famille Schumacher a dû se battre pour la vie privée contre les photos secrètes et les soi-disant amis.

Depuis près d’une décennie maintenant, c’est la femme de Michael, Corinna, qui a été le soutien le plus indéfectible de son mari, soutenant son rétablissement en privé.

Mercredi, elle a fondu en larmes alors qu’elle recevait un prix au nom de son mari à Cologne.

L’icône Ferrari a reçu le prix d’État de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Corinna a pleuré alors que le public applaudissait avec une standing ovation en hommage à l’absent Schumacher.

Un ami proche Todt qui a soutenu Corinna sur scène, avec sa fille Gina, l’a qualifiée de “cérémonie émouvante”.

L’année dernière, les Schumacher ont rompu leur silence sur la souffrance de la famille dans une interview émouvante pour le nouveau documentaire Netflix intitulé Schumacher.

“Je n’ai jamais blâmé Dieu pour ce qui s’est passé”, a déclaré Corinna, 52 ans.

“C’était vraiment de la malchance – toute la malchance que l’on peut avoir dans la vie.

“C’est toujours terrible quand vous dites : ‘Pourquoi cela arrive-t-il à Michael ou à nous ?’ Mais alors pourquoi cela arrive-t-il aux autres ?”

La fidèle épouse a poursuivi en larmes: “Bien sûr, Michael me manque tous les jours. Mais ce n’est pas seulement à moi qu’il manque.

“Ce sont les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui.

“Je veux dire, tout le monde manque à Michael, mais Michael est là. Différent, mais il est là et ça nous donne de la force, je trouve.”

L’épouse de Michael, Corinna, s’est occupée de lui dans leur maison du lac Léman Crédit : Fonctionnalités Rex

Schumacher est le pilote de F1 le plus décoré de l’histoire de la course Crédit : PA : Association de la presse