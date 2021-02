Comment la famille de Kim Kardashian se sent-elle à propos de son divorce avec Kanye West

Les sœurs Kardashian ont eu leur juste part de combats, mais à la fin de la journée, elles sont là les unes pour les autres.

Kim Kardashian un cercle très uni a prouvé exactement cela, avec une source proche de la star de télé-réalité racontant à E! Nouvelles exclusivement que Khloe kardashian et Kourtney Kardashian ont été le «système de soutien» de la star de télé-réalité alors qu’elle marque la fin de son mariage de six ans avec Kanye West.

À propos de leur réaction à la demande de divorce de Kim, la source partage: «Ils comprennent tous parfaitement que c’est ce que Kim doit faire».

Selon l’initié, Khloe et Kourtney sont « extrêmement protecteurs » de Kim et lui ont offert une épaule sur laquelle s’appuyer pendant qu’elle navigue dans ce processus. La source a déclaré: « Chaque fois qu’elle est bouleversée ou triste, elle sait qu’elle peut leur faire face ou se rendre dans l’une de leurs maisons et ils sont toujours là pour elle. »

Non seulement cela, selon la source, les sœurs ont été «très utiles avec les enfants», permettant à Kim de se concentrer sur son travail et ses études juridiques.