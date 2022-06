Comment la faim est une arme dans la guerre en Ukraine

Rien n’est étranger25:48Comment la faim est une arme dans la guerre en Ukraine

La dévastation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie se fait sentir bien au-delà des lignes de front de la guerre.

Plus de 20 millions de tonnes d’exportations de céréales ukrainiennes sont bloquées par la Russie dans la mer Noire – une route commerciale vitale qui approvisionne des millions de personnes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ; de nombreux pays de ces régions sont désormais confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes et à une famine potentielle.

Nous expliquons comment l’Ukraine, souvent appelée le “grenier à blé de l’Europe”, est utilisée comme pièce d’échecs dans la guerre et ce qui peut être fait pour résoudre cette crise croissante.

Avec:

Dr Hassan Khannenje, directeur de l’Institut d’études stratégiques HORN

Yevheniya Kravtchouk , députée ukrainienne

