Comment la facture pourrait vous faire économiser de l’argent

Les experts ne sont pas certains que le projet de loi sera à la hauteur de son nom en freinant la hausse des prix pour les consommateurs américains. Et une grande partie des principales dispositions de la législation, telles qu’un impôt minimum sur les sociétés de 15 % pour les sociétés gagnant plus d’un milliard de dollars par an et une nouvelle taxe d’accise sur les sociétés rachetant des actions de leurs propres actions, sont peu susceptibles de faire bouger les finances de Américains de tous les jours.

Mardi, le président Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation. Le programme de dépenses de 739 milliards de dollars – une version réduite du plan Build Back Better de l’administration – vise à réduire les coûts des soins de santé, à réduire le déficit et à lutter contre le changement climatique.

Les négociations de Medicare pourraient réduire de 25% les prix que les personnes âgées paient pour ces médicaments en 2026 et au-delà, selon les analystes de Bank of America, qui ont décrit 25 médicaments qui, selon eux, pourraient être ciblés dans le cadre du programme sur la base des dépenses de 2020.

En vertu de la nouvelle législation, le ministère de la Santé et des Services sociaux pourra négocier les prix de certains des médicaments les plus chers couverts par Medicare Part B (qui couvre les médicaments administrés par les prestataires de soins de santé) et Part D (qui couvre les médicaments des pharmacies de détail).

Dans un effort pour lutter contre le changement climatique, la nouvelle loi comprend des incitations pour les consommateurs à ajouter des améliorations éconergétiques à leurs maisons.

En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de remises initiales ou de remises fiscales sur des projets énergétiques domestiques tels que des pompes à chaleur, des panneaux solaires sur le toit ou une intempérisation de base. Au total, vous pourriez être admissible à jusqu’à 10 000 $ en allégements fiscaux et remises, selon une analyse de CNBC.

Ces incitations peuvent également avoir un effet d’entraînement sur ce que vous payez pour les services publics. Entre les améliorations énergétiques domestiques et les prix des produits de base moins chers, le ménage américain moyen pourrait réaliser des économies annuelles d’environ 170 à 220 dollars, selon une estimation de la société de recherche à but non lucratif Resources for the Future.

Le projet de loi prolonge et ajuste également un crédit d’impôt existant sur l’achat de véhicules «propres» tels que les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les voitures fonctionnant à la pile à hydrogène. Le crédit, d’une valeur maximale de 7 500 $ à l’achat de véhicules neufs, est disponible jusqu’en 2032.

Vous ne serez toutefois pas admissible si vos revenus ou le prix du véhicule que vous désirez acquérir dépassent certains seuils.

Des règles similaires s’appliquent pour un crédit — d’une valeur maximale de 4 000 $ — à l’achat de véhicules d’occasion « propres ».

Pour une ventilation des remises et remises de taxes sur l’efficacité énergétique auxquelles vous avez droit, consultez cette calculatrice de l’électrification à but non lucratif Rewiring America.

