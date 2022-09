Comment la douleur de la sortie de Harry et Meghan a défini les dernières années de la reine

TOUT AU LONG de son règne et de son service, le rôle de la reine était principalement celui de chef de l’État tandis que le duc d’Édimbourg restait à la tête de la famille.

Mais lorsque le prince Harry et Meghan ont révélé sur Instagram qu’ils quittaient leurs fonctions royales pour vivre en Amérique, c’était une crise qui obligeait la reine à être les deux.

Lorsque Harry et Meghan ont révélé qu’ils quittaient leurs fonctions royales pour vivre en Amérique, la reine devait être à la fois chef d’État et chef de famille. Crédit : AFP

Harry et Meghan ont dit “leur vérité” à Oprah Winfrey Crédit : Reuters

Lors d’un sommet convoqué à la hâte à Sandringham en janvier 2020, sa décision a été rapide et définitive; les Sussex peuvent quitter l’entreprise familiale mais n’ont pas les attributs qui accompagnent le fait d’être royal.

On a dit au couple en fuite qu’il n’y avait pas de rôle «moitié, moitié-extérieur» et qu’ils ne pouvaient pas avoir leur gâteau et le manger car on leur souhaitait bonne chance dans leur nouvelle vie.

Dans sa déclaration, la reine les a remerciés pour leur travail “dévoué” en disant qu’elle était “particulièrement fière de Meghan”.

Elle a ajouté : “C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Ce nouveau départ était tout sauf paisible pour la reine. Car bien que le couple ait quitté le service royal, ils sont restés dans la famille.

Comme l’a dit un initié du palais: “Ils ne sont peut-être plus des membres actifs de la famille royale, mais ils ne sont pas en exil.”

Laisser la vie royale et le service à la couronne et à l’État n’a jamais été une considération ou un choix pour la reine. Elle a été catapultée dans la succession lorsque son oncle Edward VIII a quitté le service royal pour épouser la divorcée Wallis Simpson en 1936.

Voir l’impact sur son père a marqué les premières années de la reine, mais elle s’est levée pour se consacrer à une vie de service.

Ainsi, au milieu des années 90 – forcée de s’isoler au château de Windsor alors que Covid-19 faisait rage – la reine a été invitée à intervenir et à faire face à cette crise familiale transatlantique, encore et encore et encore.

Tout au long de la pandémie, il y avait le sentiment national dominant que Harry et Meghan seraient mieux servis au Royaume-Uni en soutenant la famille royale plutôt qu’en tirant des coups de feu de plus en plus amers de l’autre côté de l’étang.

Lorsque l’examen d’un an a eu lieu, la reine a agi à la fois en tant que chef de l’État et chef de famille lorsque le couple a déclaré qu’il ne reviendrait pas.

Meghan a été dépouillée de ses parrainages. Les titres militaires honorifiques de Harry ont été officiellement supprimés.

Ils ont été soulagés en tant que président et vice-président du Queen’s Commonwealth Trust après avoir affirmé que l’ancien Empire « doit réparer les torts » du passé.

Dans sa déclaration finale sur le Megxit, la reine a expliqué: «À la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de poursuivre les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie publique. service.

“Bien que nous soyons tous attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”

Le duc de Sussex a répondu à l’accord final sur le Megxit – conclu avec le prince Philip à l’hôpital – par une réplique incendiaire.

Leur porte-parole a déclaré: «Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées indépendamment de rôle officiel.

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.

Harry avait lancé l’examen deux mois plus tôt parce que le couple voulait dire “leur vérité” à Oprah Winfrey. Le chat “tout dire” qui a été diffusé quelques jours après l’échange des déclarations du Megxit a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

Le couple a allégué qu’il y avait un raciste dans la famille royale et a affirmé que les problèmes de santé mentale de Meghan avaient été ignorés.

Étonnamment, la reine n’a pas été informée de ce qui était prévu, car les initiés du palais ont révélé “en tant que membres non actifs de la famille royale, ils n’ont aucune obligation d’informer la maison royale de tels plans”.

Face à un assaut d’accusations, dont beaucoup se sont avérées fausses par la suite, la reine a attendu plus de 38 heures pour répondre publiquement. Elle a ordonné une enquête familiale privée sur les allégations, mais de manière révélatrice, a prononcé ces mots : “Certains souvenirs peuvent varier”.

Elle est restée civile en disant que les Sussex restent «des membres de la famille très aimés».

Une source proche de la reine a déclaré: “Elle n’est pas en colère, elle est juste triste. Ils se sont toujours inquiétés pour lui et la reine se sent très protectrice envers lui (Harry).

Deux mois plus tard, Harry est allé plus loin dans un podcast sur la santé mentale, fustigeant son éducation en disant qu’il voulait “briser le cycle” de la douleur causée par son père.

Cela a ressenti une attaque plus personnelle contre la reine, Charles et toute la famille royale.

Face à la sympathie écrasante du public, venant après le choc et l’horreur de la première interview d’Oprah, et pleurant la perte de son mari, elle est restée silencieuse.

Quelques années plus tôt, la reine avait accueilli la divorcée Meghan dans le giron et avait émis un instrument de consentement pour leur mariage en mai 2018 disant qu’elle était “ravie pour le couple”.

Elle a offert à Meghan un ensemble de boucles d’oreilles en perles et un collier pour ses fiançailles et a présenté Frogmore Cottage au couple.

Le couple a partagé un moment tendre lorsque la reine a placé une couverture sur les genoux de Meghan lors de leur premier engagement conjoint dans le Cheshire. Meghan a dit plus tard à Oprah: “La reine a toujours été merveilleuse avec moi.”

Un initié a déclaré: “Elle comprenait que Harry et Meghan voulaient sortir mais cela ne pouvait pas se faire au détriment de toute la famille.”

Parce que s’éloigner de la vie royale n’a même jamais traversé l’esprit de la reine pendant son règne. Elle ne se souvenait que trop bien de l’énorme impact que l’abdication d’Edouard VIII avait sur son propre père et sur la famille royale.

Quand Edward a quitté ses fonctions royales pour épouser l’Américaine Wallis Simpson, la ligne de succession est passée à son père.

George VI l’a appelé un «fardeau» car il était le deuxième-né et le deuxième-né et n’a donc jamais été destiné à prendre la couronne, encore moins à la transmettre à sa fille aînée.

Mais il était considéré comme un roi prospère en temps de guerre, bien qu’il ait succombé au stress et au tabagisme excessif et soit décédé à l’âge de 56 ans, laissant la princesse Elizabeth devenir reine à 25 ans.

Dans un message radiophonique mondial le 21, elle a déclaré : “Je déclare devant vous tous que toute ma vie, longue ou courte, sera consacrée à votre service.”

L’idée d’abdiquer ou de quitter le service royal pour profiter de la vie ailleurs, même de s’éloigner en tant que chef d’État ou chef de famille, n’a jamais été une option qu’elle a voulue ou explorée.

La reine a été fidèle à sa parole. Et son service était universel à la famille et à l’État.

Les commentaires publics de Harry ont été ressentis comme une attaque personnelle contre la reine, Charles et toute la famille royale Crédit : AFP