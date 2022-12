Comment la diminution de l’épargne pandémique pourrait affecter l’économie

Keith Miller, technicien dans une usine de compresseurs d’air à Connersville, Indiana, a pu constituer ses économies pour la première fois pendant la pandémie – il avait environ 16 000 $ entreposés à un moment donné l’année dernière.

Miller, 48 ans, a déclaré qu’il travaillait des heures supplémentaires car les commandes à l’usine avaient augmenté au début de la pandémie. Les chèques de relance et les paiements supplémentaires de crédit d’impôt pour enfants du gouvernement fédéral ont également aidé Miller à couvrir les dépenses nécessaires pour lui-même et son fils de 8 ans, lui permettant d’économiser.

Mais l’usine a réduit ses heures il y a plus d’un an, et le gouvernement fédéral a cessé d’envoyer des paiements de crédit d’impôt pour enfants élargis à la fin de l’année dernière. Dans le même temps, de nombreuses nécessités sont devenues plus chères, notamment le loyer mensuel de Miller et le lait à l’épicerie. Miller a déclaré qu’il était passé d’avoir de l’argent supplémentaire sur son compte à s’inquiéter de joindre les deux bouts, et qu’il a maintenant environ 700 $ de retard sur le paiement de ses factures d’électricité.

« Honnêtement, je n’ai pas d’économies. C’est parti », a déclaré Miller. “Si les choses continuent d’empirer, je ne sais pas ce que nous allons faire.”

Miller n’est pas seul. De nombreux Américains ont accumulé leurs économies pendant la pandémie après que les législateurs ont adopté des séries de mesures de relance pour soutenir l’économie, et que les ménages ont moins dépensé en voyages et autres événements en personne. Mais avec la fin de nombreux programmes de relance, l’épargne excédentaire diminue rapidement à mesure que l’inflation a grimpé en flèche et a pesé sur les budgets des gens. Et même si un marché du travail solide a entraîné une croissance rapide des salaires, l’inflation a dépassé ces gains.

Au-delà de rendre la vie plus difficile pour les personnes qui ont du mal à se payer des biens de première nécessité comme la nourriture et le logement, la baisse de l’épargne est inquiétante car elle survient à un moment précaire. Les économistes sont de plus en plus préoccupés par une éventuelle récession l’année prochaine alors que la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. Les dépenses de consommation sont essentielles pour assurer la croissance économique, représentant environ les deux tiers du PIB. Mais avec la diminution des économies liées à la pandémie, de nombreux Américains pourraient ne pas être en mesure ou choisir de ne pas dépenser autant qu’ils l’ont fait pendant la reprise, ce qui pourrait encore ralentir l’économie.

L’épargne pandémique s’épuise dans de nombreux ménages

Les estimations de l’épargne excédentaire varient, mais selon les données de Bank of America, les Américains ont encore environ 1,2 billion de dollars d’épargne supplémentaire, ce qui est considérablement en baisse par rapport au sommet de plus de 2 billions de dollars l’an dernier. Le taux d’épargne personnelle a également chuté à 2,3% en octobre, en baisse par rapport au sommet de cette année de 4,7% en janvier et de 7,3% un an auparavant.

Les consommateurs ont accumulé leurs économies tout au long des deux premières années de la pandémie, terminant 2021 avec une “énorme quantité d’économies”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. Ces économies supplémentaires ont permis aux consommateurs de continuer à dépenser et ont conduit à une reprise plus résiliente, même si l’inflation a grignoté le budget de nombreuses personnes.

Plus tôt dans la pandémie, les législateurs ont adopté plusieurs programmes de secours pour stimuler l’économie, qui comprenaient des contrôles directs pour les particuliers, des extensions de l’assurance-chômage et des centaines de milliards d’aides aux États et aux gouvernements locaux. Le Congrès a également adopté des extensions du crédit d’impôt pour enfants, qui a donné aux familles jusqu’à 3 600 $ par enfant et a aidé à sortir des millions d’enfants de la pauvreté.

Chris Wheat, président du JPMorgan Chase Institute, a déclaré que les soldes des comptes courants des ménages étaient nettement plus élevés directement après que les familles ont reçu des paiements de relance fédéraux, les soldes des familles à faible revenu ayant augmenté de plus de 100% vers le milieu de l’année dernière par rapport à 2019.

Les soldes des comptes courants ont depuis diminué, en particulier ceux appartenant aux familles à faible revenu et aux familles noires et hispaniques. Les données les plus récentes jusqu’en juin ont montré que les soldes des comptes courants des familles à faible revenu étaient toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, mais en hausse d’environ 50 à 60% par rapport à 2019 en comparaison, a déclaré Wheat.

Les consommateurs ont commencé à puiser dans leur excédent d’épargne cette année alors que les prix ont considérablement augmenté pour des choses comme l’épicerie, l’essence et le loyer, a déclaré Swonk. Et bien que le total des économies excédentaires ne soit pas entièrement épuisé, ce coussin supplémentaire a disparu pour de nombreuses familles. Le quintile inférieur des ménages a épuisé son excédent d’épargne au milieu de l’année, a déclaré Swonk. Un rapport de recherche d’octobre de la Fed a révélé que les ménages de la moitié supérieure de la distribution détenaient une grande majorité d’épargne excédentaire, qui totalisait environ 1,35 billion de dollars au milieu de cette année. Les ménages à faible revenu consacrent généralement une plus grande part de leur budget à des produits de première nécessité comme la nourriture et le logement, ce qui signifie que l’inflation a davantage réduit leur épargne.

“Le peu qu’il nous reste d’ici la fin de l’année appartiendra aux ménages aux revenus les plus élevés, qui ont moins tendance à dépenser avec leur épargne parce qu’ils ont un revenu”, a déclaré Swonk. “Le coussin d’épargne a considérablement diminué pour ceux qui en ont le plus besoin.”

Certains économistes affirment que l’excès d’épargne pourrait ne pas contribuer à stimuler beaucoup les dépenses l’année prochaine, car la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt, ce qui ralentira probablement davantage l’économie.

La Fed essaie intentionnellement de calmer la demande des consommateurs en rendant les emprunts plus chers, ce qui devrait éventuellement conduire à un ralentissement de la croissance des prix car les gens dépensent moins. Mais ce faisant, la Fed risque d’aller trop loin – si les entreprises réagissent en embauchant moins de travailleurs ou même en les licenciant, cela pourrait entraîner une flambée du chômage. Cela pourrait également entraîner une baisse des revenus et une diminution de l’épargne.

Une épargne excédentaire pourrait ne pas fournir beaucoup de coussin l’année prochaine

Michael Gapen, responsable de l’économie américaine à Bank of America, a déclaré que des économies supplémentaires – ainsi que des salaires plus élevés grâce à un marché du travail solide – ont contribué à maintenir les dépenses des consommateurs et l’expansion de l’économie. Mais L’épargne excédentaire diminue d’environ 100 milliards de dollars chaque mois, et les ménages à revenu élevé détiennent désormais environ 60 % de cette épargne, selon les estimations de la Bank of America.

Cela pourrait ne pas fournir beaucoup de coussin pour l’économie l’année prochaine, car l’épargne excédentaire peut rapidement se transformer en « épargne de précaution », a déclaré Gapen, ce qui signifie que les consommateurs qui ont des économies supplémentaires pourraient encore réduire leurs dépenses parce qu’ils sont plus nerveux à propos de leur travail. la sécurité ou l’état général de l’économie. Cela pourrait également faire grimper le taux d’épargne.

“C’est en quelque sorte le moment où le jeu est prêt pour la reprise”, a déclaré Gapen. Il a ajouté qu’il était «plus probable qu’improbable» que le pays bascule dans une récession l’année prochaine alors que la Fed relève les taux d’intérêt, bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas clair à quel point une récession pourrait être drastique ou longue.

Il y a encore des raisons de croire que le niveau actuel d’épargne excédentaire pourrait continuer à soutenir l’économie. Les 20% supérieurs des ménages représentent généralement environ 80% des dépenses de loisirs et d’hôtellerie, un secteur qui a été sévèrement limité pendant la pandémie, a déclaré Gapen.

“Vous pourriez dire que l’argent est exactement sur les bilans des ménages qui sont les plus susceptibles de s’engager dans ces dépenses”, a déclaré Gapen. “Cela signifie que la reprise pourrait durer plus longtemps.”

Mais rien ne garantit que les hauts revenus continueront à dépenser cet argent, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate. Les ménages à revenu élevé qui disposent de plus d’épargne dépensent toujours de manière “très robuste”, mais cela pourrait changer à mesure que l’économie continue de ralentir, a déclaré McBride.

« Nous avons certainement assisté à une forte baisse des marchés financiers cette année. Si vous commenciez à voir une baisse significative des prix des maisons, cela pourrait certainement le faire, ou une augmentation substantielle du chômage », a déclaré McBride. “Tout cela pourrait inciter les ménages à revenu encore plus élevé à serrer davantage leur portefeuille et à réduire leurs dépenses.”

Les ménages à revenu faible et moyen qui ont brûlé des économies supplémentaires à un rythme plus rapide n’auront pas non plus beaucoup sur quoi se rabattre à mesure que l’économie s’affaiblit, ce qui pourrait encore nuire aux dépenses, a déclaré McBride.

Qu’une récession survienne ou non, il y a un malaise croissant chez de nombreux Américains, même si certains ont plus d’argent qu’avant la pandémie. McBride a noté qu’un sondage Bankrate publié en juin a révélé que 58% des Américains n’étaient pas à l’aise avec le montant de l’épargne d’urgence dont ils disposaient, contre 48% l’année dernière et 44% en 2020.

Certains Américains ont commencé à réduire leurs dépenses maintenant pour constituer leur épargne en prévision d’un éventuel ralentissement économique.

Cassie Williams, 38 ans, spécialiste des licences dans une entreprise de publicité à Farmington, Michigan, a déclaré qu’elle gagnait près de 20 000 $ de plus par an maintenant par rapport au travail qu’elle occupait avant le début de la pandémie. Grâce à son nouvel emploi, il est devenu plus facile de mettre de l’argent de côté – Williams a déclaré que sa famille avait plus de 1 000 $ sur son compte d’épargne.

Mais Williams a déclaré qu’ils ne recevaient plus de paiements de crédit d’impôt pour enfants élargis et que tout semble être devenu plus cher. Williams, qui a un enfant de 6 et 2 ans, a déclaré qu’elle “s’assure que nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens” et que leur famille a réduit ses dépenses pour des choses comme les repas au restaurant afin d’économiser davantage.

“Ce n’est pas parce que votre situation professionnelle est stable aujourd’hui qu’un facteur externe ne peut pas entrer en jeu et tout gâcher demain”, a déclaré Williams. “Nous donnons la priorité à l’épargne parce que nous savons que des choses se produisent.”