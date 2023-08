Comment la diabolique Lucy Letby a-t-elle réussi à s’en tirer si longtemps avec ses crimes, demandez aux parents au cœur brisé de l’une de ses victimes

Les parents au CŒUR BRISÉ des victimes de Lucy Letby demandaient hier soir comment elle s’en était tirée « pendant si longtemps ».

Un père a dit simplement au Sun : « Je blâme l’hôpital ».

Ses jumeaux – nommés uniquement Baby L et Baby M – ont miraculeusement survécu aux tentatives de Lucy Letby de les tuer.

Bébé L souffre toujours de sueurs nocturnes après avoir été empoisonné à l’insuline le 9 avril 2016.

Le même jour, Letby aurait soit injecté de l’air à Baby M, soit obstrué ses voies respiratoires, laissant le bébé avec des lésions cérébrales.

Le père a déclaré: «Quelle que soit la peine qu’elle recevra, cela ne suffira pas.

« Ce sera la justice, mais ça ne suffira pas.

« Elle a tout pris – notre joie, notre bonheur, tout. »

Lui et sa femme se sont souvenus d’avoir été « sur la lune » d’avoir deux jumeaux en bonne santé comme premiers-nés.

L’infirmière Letby avait assisté à leur naissance.

Bébé M s’est effondré plus tard. Letby était de nouveau présent pendant que le personnel le traitait.

La maman a déclaré: «Elle se tenait juste là, très calme et cool.

« A l’époque, je ne connaissais pas son nom. Je ne l’ai su que plus tard.

«Je priais juste mon dieu, demandant ce qui était arrivé à mon enfant.

« Je n’ai rien fait de mal à personne dans ma vie, alors pourquoi dois-je souffrir ?

« Et après 30 minutes, il a récupéré. »

Letby est apparu « plus agressif » à leur égard.

La maman a dit : « Je pense qu’elle était très en colère contre nous parce qu’elle n’a pas réussi à tuer nos bébés.

« Elle était très frustrée. »

Et les parents ont dit qu’ils étaient en colère contre Letby pour « mentir, mentir, mentir » à chaque fois qu’elle témoignait

Ils ont dit aux jumeaux, maintenant âgés de sept ans, qu’ils étaient ciblés par Letby plutôt que de les laisser le découvrir par quelqu’un d’autre.

La maman, une soignante à temps partiel, a déclaré: «Ils en font une blague.

« Ils disent : ‘On va lui donner des coups de pied, on va la mordre, on va lui tirer les cheveux, maman.’

« Mais ils ne comprennent pas encore. »

Leur grand-père n’a jamais vu Letby condamné, mourant le mois dernier – « demandant toujours » à propos du procès.

Il est apparu au cours du procès de dix mois que des drapeaux rouges avaient été signalés aux patrons de l’hôpital The Countess of Chester juste un mois après que Letby ait commencé sa tuerie d’un an.

Il y avait des preuves que Baby L avait été empoisonné avec de l’insuline fabriquée, mais les parents n’en ont pas été informés.

La maman a ajouté: «Dès que deux ou trois bébés sont morts. . . pourquoi ont-ils attendu que 17 bébés soient attaqués ?

Le couple demande maintenant une enquête publique et a déclaré, en particulier, que la directrice des soins infirmiers Alison Kelly avait des questions à répondre.

Ils craignent également que le registraire dont Letby était amoureux lui ait transmis un e-mail confidentiel concernant un examen de la mort de deux triplés.

La mère a déclaré: « C’est sûrement une infraction certaine qui doit être étudiée. »

La maman et le papa sont devenus proches des parents de Baby F, laissé gravement handicapé tandis que le jumeau, Baby E, était l’un des sept à mourir.

Ce couple a qualifié Letby d ‘«être humain détestable».

La mère s’est souvenue des moments déchirants où elle est entrée dans une pièce pour trouver Letby avec Baby E qui avait du sang autour de la bouche.

Elle a dit que Letby avait un « comportement vraiment calme à son sujet » alors qu’elle se tenait de l’autre côté de la pièce pendant que la mère réconfortait frénétiquement son enfant mourant.

Elle a déclaré à la BBC: « Vous savez, quand on a l’impression que quelqu’un veut avoir l’air occupé, mais qu’il ne fait rien? »

Alors que l’état du bébé empirait, la mère au cœur brisé a dû regarder à travers une vitre alors que les médecins tentaient en vain de le réanimer.

Après la mort du bébé, Letby, de sang-froid, a remis son corps sans vie aux parents désemparés.

La maman a dit: « Elle l’a baigné puis elle l’a habillé d’une petite robe de laine et nous l’a rendu, et nous l’avons retenu un peu plus longtemps. »

Letby avait présenté aux parents une boîte à souvenirs contenant une mèche de cheveux du bébé, des empreintes de sa main et de son pied, ainsi que des photos qu’elle avait secrètement prises de lui.

Elle a même partagé une photo de Baby F, roulé et étreignant l’ours en peluche de son frère.

Cependant, ce qu’ils pensaient être un geste doux a pris une tournure effrayante lorsqu’ils ont appris que les nouveau-nés ne pouvaient pas rouler sur le ventre sans aide.

Au départ, aucune autopsie n’a été effectuée.

Mais les experts ont depuis décidé que sa mort était le résultat d’une hémorragie interne et d’une injection d’air dans son sang.

Le bébé F était soudainement tombé gravement malade dans les 24 heures suivant la mort de son frère.

La mère, qui est restée près de son lit toute la nuit, s’est souvenue : « J’ai dit à mon mari : ‘S’il te plaît, pas encore, nous ne pouvons pas recommencer, cela ne peut pas arriver.’ ”

Les médecins ont réussi à le sauver.

Deux ans plus tard, ses parents ont appris que sa poche de nourriture intraveineuse avait été empoisonnée à l’insuline.

Il se retrouve avec « beaucoup de besoins complexes ».

Les parents, qui avaient eu du mal à concevoir, ont raconté comment ils s’étaient liés d’amitié avec Letby, partageant souvent des histoires sur leur vie personnelle.

La mère a déclaré: «Jamais dans un million d’années, je n’aurais pensé que ce serait quelqu’un avec qui nous sentions que nous avions un lien.

« Je pense que c’est un être humain détestable.

« Ce qu’elle a fait a changé le cours de notre vie pour toujours. »

