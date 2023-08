Comment la diabolique Lucy Letby a noué des relations sinistres avec les familles des bébés qu’elle a assassinés

L’infirmière KILLER Lucy Letby a noué des relations sinistres avec les familles en deuil des bébés qu’elle a assassinés – en disant à une mère désemparée « Faites-moi confiance, je suis infirmière ».

Le tueur, 33 ans, a pris des mèches de cheveux à ses victimes et a même traqué leurs parents sur Facebook.

La tueuse Letby a noué des relations sinistres avec les familles en deuil des bébés qu’elle a assassinés Crédit : Chester Standard / SWNS

Elle a fait une boîte à souvenirs pour la maman et le papa au cœur brisé d’un petit garçon qu’elle a tué à peine 90 minutes après avoir commencé son premier quart de travail après une fête de poule.

Elle a injecté de l’air dans le petit corps de Baby A le 8 juin 2015, avant d’essayer d’assassiner sa sœur jumelle le lendemain.

Letby a rassemblé des «souvenirs» pour les parents du bébé, qui comprenaient une mèche de cheveux, des photographies, ainsi que des mains et des empreintes de pas.

L’infirmière a même simulé un chagrin d’amour dans des messages malades envoyés à une collègue, lui disant: «Les deux (bébé A et bébé B) ont baptisé ensemble.

« Appareil photo donné et photos prises. Main et empreintes de pas et une mèche de cheveux prises. »

La collègue a dit plus tard à Letby – après avoir terminé son quart de travail – que les parents avaient emporté la boîte à souvenirs avec eux.

Letby a répondu: « Oh bien. J’espérais qu’ils trouveraient du réconfort.

Son historique Internet a révélé qu’elle avait effectué des recherches répétées sur Facebook sur la mère au cœur brisé de Baby A – la première d’entre elles le lendemain de sa mort.

Au cours du procès de Letby, l’analyste du renseignement de la police, Claire Hocknell, a déclaré au jury que Letby avait effectué des recherches similaires sur de nombreux autres parents.

Letby a écrit une carte de condoléances aux parents en deuil d’un enfant qu’elle a tenté de tuer quatre fois.

Bébé, je suis décédé le 23 octobre 2015, après que Letby ait injecté de l’air dans son petit corps de 2 livres et 2 onces.

La carte disait : « Il n’y a pas de mots pour rendre cette fois plus facile.

« Ce fut un véritable privilège (sic) de prendre soin de (Enfant I) et de vous connaître en tant que famille – une famille qui a toujours mis (Enfant I) en premier et a fait tout son possible pour elle.

« Elle fera toujours partie de vos vies et nous ne l’oublierons jamais.

« Je pense à vous aujourd’hui et toujours – désolé de ne pas pouvoir être là pour vous dire au revoir.

« Beaucoup d’amour Lucy x »

Au cours de son procès, le jury a appris comment Letby avait gagné la confiance des familles qu’elle ciblait.

La maman de Baby E se souvient avoir laissé son fils avec elle, ajoutant: « Je lui faisais entièrement confiance. »

La femme avait trouvé son enfant de cinq jours dans une détresse extrême mais était suffisamment rassurée pour s’éloigner et retourner au service postnatal.

Témoignant devant le tribunal de la couronne de Manchester, elle a déclaré: «Je pouvais entendre mon fils pleurer, et cela ne ressemblait à rien de ce que j’avais entendu auparavant.

« C’était plus un cri qu’un cri – un son qui ne devrait pas provenir d’un tout petit bébé. C’était horrible.

« Je me suis dirigé vers l’incubateur pour voir du sang sortir de sa bouche.

« Je paniquais parce que j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas ».

Letby, qui était seul responsable de Baby E, est resté à un poste de travail à côté de son incubateur pendant que la mère tentait de le calmer et la persuadait de retourner au service postnatal.

Elle lui avait dit : « Fais-moi confiance, je suis infirmière.

Interrogée par Nick Johnson, KC, poursuivant, pourquoi elle a fait ce que Letby lui avait dit, elle a répondu: «Parce qu’elle était en position d’autorité et qu’elle savait mieux que moi – et je lui faisais entièrement confiance.

« Les règles étaient ‘Remonte à l’étage et s’il y a un problème, je t’appellerai’.

C’était Lucy Letby. J’ai suivi les règles. »

M. Johnson KC a déclaré que la mère du bébé avait interrompu Letby alors qu’elle attaquait l’enfant, ajoutant: « Elle ne s’en était pas rendu compte à l’époque. »

Après avoir assassiné le nouveau-né, Letby avait alors demandé à la mère si elle souhaitait le baigner.

La mère a dit: « J’étais juste brisée et je ne pouvais pas, alors Lucy Letby l’a baigné devant moi. »