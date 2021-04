La combinaison de la dette, du changement climatique et de la dégradation de l’environnement «représente un risque systémique pour l’économie mondiale qui peut déclencher un cycle qui réduit les revenus, augmente les dépenses et exacerbe les vulnérabilités au climat et à la nature», selon une nouvelle évaluation de la Banque mondiale, International Monetary Fund et autres, qui a été vu par le Times. Cela vient après des mois de pression des universitaires et des défenseurs des prêteurs pour qu’ils s’attaquent à ce problème.

Ils doivent des sommes faramineuses à divers prêteurs étrangers. Ils sont également confrontés à des risques climatiques stupéfiants. Et maintenant, avec la pandémie de coronavirus qui frappe leurs économies, il est de plus en plus reconnu que leurs obligations en matière de dette font obstacle à la satisfaction des besoins immédiats de leur population – sans parler des investissements nécessaires pour les protéger des catastrophes climatiques.

Prenez le Belize, les Fidji et le Mozambique. Pays très différents, ils font partie de dizaines de nations au carrefour de deux crises mondiales croissantes qui attirent l’attention des institutions financières internationales: le changement climatique et la dette.

L’un des pays au carrefour de la crise climatique et de la crise de la dette est le Belize, un pays à revenu intermédiaire de la côte caraïbe d’Amérique centrale. Sa dette extérieure n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Il ressentait également certains des effets les plus aigus du changement climatique: élévation du niveau de la mer, coraux blanchis, érosion côtière. La pandémie a asséché le tourisme, pilier de son économie. Puis, après que deux ouragans, Eta et Iota, ont frappé le Guatemala voisin, les inondations ont balayé les fermes et les routes en aval du Belize.

La banque et le FMI, dont les hauts responsables se réunissent cette semaine, prévoient des pourparlers au cours des prochains mois avec les pays débiteurs, les créanciers, les défenseurs et les agences de notation afin de trouver comment rendre disponible de l’argent pour ce qu’ils appellent une reprise économique verte. L’objectif est de présenter des propositions concrètes avant les pourparlers internationaux sur le climat en novembre et, finalement, d’obtenir l’adhésion des pays les plus riches du monde, y compris la Chine, qui est le plus grand pays créancier du monde.

«Nous ne pouvons pas marcher de front, les yeux grands ouverts, dans une crise de la dette prévisible et évitable», a déclaré la semaine dernière le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en appelant à un allégement de la dette pour un large éventail de pays. «De nombreux pays en développement sont confrontés à des contraintes de financement qui les empêchent d’investir dans le redressement et la résilience.»

Les Nations Unies ont déclaré jeudi que l’effondrement économique mondial était en danger près de 600 milliards de dollars en paiements au titre du service de la dette au cours des cinq prochaines années. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont d’importants prêteurs, tout comme les pays riches, ainsi que les banques privées et les détenteurs d’obligations. Le système financier mondial serait confronté à un énorme problème si les pays confrontés à des économies en contraction faisaient défaut sur leurs dettes.

«Nous devrions être indemnisés pour avoir souffert des excès d’autrui et soutenus dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique – certainement sous la forme d’un allégement de la dette et d’un financement à des conditions de faveur», a déclaré M. Coye.

Les discussions sur la dette et le climat devraient s’intensifier dans la perspective des négociations sur le climat de novembre, où l’argent devrait être l’un des principaux points de friction. Les pays riches sont loin de fournir les 100 milliards de dollars promis par an pour aider les pays plus pauvres à faire face aux effets du réchauffement climatique. À eux seuls, les pays à revenu faible et intermédiaire devaient 8,1 billions de dollars aux prêteurs étrangers en 2019, l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles – et c’était avant la pandémie.

À l’époque, la moitié de tous les pays que la Banque mondiale a classés comme à faible revenu se trouvaient soit dans ce qu’elle appelait un «surendettement, soit à un risque élevé». Beaucoup d’entre eux sont également extrêmement vulnérables au changement climatique, notamment des sécheresses plus fréquentes, des ouragans plus violents et la montée du niveau de la mer qui emportent les côtes.

(Le fonds a déclaré lundi qu’il n’obligerait pas 28 des pays les plus pauvres du monde à rembourser leur dette jusqu’en octobre, afin que leurs gouvernements puissent utiliser l’argent pour les secours d’urgence liés à la pandémie.)

Dernièrement, il y a eu un rafale de les propositions d’économistes, d’avocats et autres à adresse le problème. Les détails varient. Mais ils appellent tous, d’une manière ou d’une autre, les pays riches et les créanciers privés à offrir un allégement de la dette, afin que les pays puissent utiliser ces fonds pour s’éloigner des combustibles fossiles, s’adapter aux effets du changement climatique ou obtenir une récompense financière pour les ressources naturelles. actifs qu’ils protègent déjà, comme les forêts et les zones humides. Une proposition largement diffusée appelle le Groupe des 20 (les 20 plus grandes économies du monde) à exiger des prêteurs qu’ils offrent un allégement «En échange d’un engagement d’utiliser une partie du nouvel espace budgétaire pour une reprise verte et inclusive. »