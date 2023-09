Comment la désinformation sur le vaccin Covid-19 a gardé une longueur d’avance sur Facebook

Le travail visant à minimiser l’influence de la désinformation nuisible est à la fois épuisant et essentiel. De grandes initiatives, comme celle entreprise par Meta fin 2020 pour commencer à supprimer davantage de désinformations sur les vaccins Covid-19 tout en promouvant le contenu provenant de sources scientifiques et de santé publique faisant autorité, semblent toujours trop tardives et entreprises en réponse à des pressions publiques ou institutionnelles. Et ils nécessitent un effort soutenu que les plateformes ne semblent pas toujours disposées à maintenir. Une question est toujours restée en arrière-plan de ces grands moments publics où les grandes plateformes se montrent sévères face aux préjudices en ligne : ces efforts ont-ils réellement fonctionné ?

Une nouvelle étude, publiée cette semaine dans Avancées scientifiques, soutient que les politiques Covid-19 de Meta n’ont peut-être pas été efficaces. Bien que la décision de Meta de supprimer davantage de contenu ait effectivement entraîné une diminution du volume global de contenu anti-vaccin sur Facebook, l’étude a révélé que l’engagement pourrait avoir « changé plutôt que diminué » purement et simplement.

À l’aide des données de CrowdTangle, les chercheurs ont suivi le contenu d’un certain nombre de pages et de groupes publics publiant du contenu axé sur les vaccins, classés en sources de vaccins « pro » et « anti ». Leurs données, selon eux, indiquent que les influenceurs anti-vaccin savent comment esquiver les sanctions à tous les niveaux de l’infrastructure de Facebook, permettant ainsi à leurs abonnés de continuer à accéder à leur contenu en profitant de l’amplification intégrée de Facebook du contenu avec lequel les utilisateurs pourraient vouloir interagir et des vastes réseaux interplateformes de communautés, d’influenceurs et de tactiques que le mouvement anti-vaccin a construit en ligne au fil du temps.

La désinformation sur la santé sur les réseaux sociaux doit continuer à circuler pour rester en vie, en évitant les mises en application des plateformes en changeant les mots-clés et en adaptant les euphémismes, ou en canalisant les croyants et les curieux vers de nouveaux groupes ou plateformes où leurs publications sont moins susceptibles d’être supprimées. Les influenceurs anti-vaccins sont doués dans ce domaine car ils ont beaucoup de pratique. Au moment où Meta a commencé à déployer des politiques plus robustes en 2021, conçues pour minimiser l’influence de la désinformation sur les vaccins Covid-19, les communautés anti-vaccins avaient élaboré leurs stratégies pour y rester visibles pendant des années.

Le contenu anti-vaccin avait la souplesse nécessaire pour devancer les changements de politique à plusieurs niveaux, affirme le document. Les pages publiques anti-vaccin peuvent établir des liens entre elles et sont parfois gérées par les mêmes influenceurs. Lorsqu’un groupe disparaît, d’autres groupes connectés peuvent simplement intervenir et continuer à publier. Cette structure peut également aider les membres de groupes interdits à trouver la prochaine version, plus récente, de cet espace, ou à créer des liens vers des plateformes qui acceptent davantage les contenus chargés de théories du complot. Enfin, les membres individuels de ces communautés sont conscients de l’importance de l’engagement. Les influenceurs anti-vaccin demandent des likes et des partages afin de maximiser leur visibilité sur Facebook, et les croyants semblent répondre en conséquence.

« Il existe un écosystème plus large et une demande pour ce contenu », a déclaré David Broniatowski, l’un des auteurs de l’étude et professeur agrégé d’ingénierie à l’Université George Washington. « Vous pouvez supprimer des articles, des publications ou des instances spécifiques du contenu. Mais le fait que vous n’ayez pas constaté de changement dans l’engagement pour le contenu resté [on Facebook] cela montre le fait que les gens sont là et qu’ils veulent ce genre de choses.

Selon l’étude, lorsque les gens commencent à rechercher du contenu anti-vaccin à la suite d’un retrait de modération, ils pourraient également se retrouver entraînés dans des espaces plus extrêmes. Alors que Twitter, YouTube et Facebook ont ​​commencé à supprimer davantage de contenus anti-vaccins, les chercheurs ont constaté une augmentation des liens vers des plateformes de médias sociaux alternatives comme BitChute, Rumble et Gab, qui sont populaires auprès des utilisateurs d’extrême droite et de la suprématie blanche qui pourraient être confrontés à des comptes. groupes sur les sites de médias sociaux grand public.

Certaines recherches font écho à des points clés soulevés par le passé par les chercheurs anti-vaccins et les théories du complot : la désinformation en réseau, y compris la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19, n’existe pas de manière isolée. Il est interconnecté et alimenté par différentes théories du complot, des théories omni-conspirationnistes comme QAnon et des mouvements politiques. Pour y remédier, il faudra plus que des retraits et des interdictions de comptes. Parlant de QAnon il y a quelques années, Renee DiResta, directrice de recherche à l’Observatoire Internet de Stanford et experte en désinformation en ligne, m’a dit qu’aborder de manière significative les réseaux de désinformation chargés de conspiration sur les réseaux sociaux nécessiterait de « repenser l’ensemble de l’écosystème de l’information ». »

Bien que Broniatowski ait déclaré qu’il ne préconisait aucune recommandation politique spécifique pour lutter plus efficacement contre la désinformation, il a suggéré qu’une voie possible pour remédier à l’infrastructure de Meta serait de traiter l’architecture de Facebook davantage comme un bâtiment, régi par des codes scientifiques et fondés sur la sécurité, plutôt que à une soirée micro ouvert avec un code de conduite pour les artistes. « Nous réfléchissons à [misinformation] comme le contenu, mais nous n’y pensons pas nécessairement comme l’infrastructure ou le système dans son ensemble », a-t-il déclaré.

« Je pense que vous pouvez rassembler des gens des plateformes, des gens de ces organisations de la société civile, des gens des différentes entités gouvernementales qui sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans ce genre de préjudices, pour observer ce genre de préjudices, et avoir une une discussion civile visant à établir un consensus sur ce que nous allons faire pour faire de cette expérience une expérience sûre et agréable », a déclaré Broniatowski.

Les chercheurs ont noté que leurs données fournissent un aperçu limité de cet écosystème, capturant uniquement les espaces publics sur Facebook qui ont de fortes affiliations avec un ensemble de mots-clés liés aux vaccins. Sont exclus les nombreux groupes privés et cachés qui forment un espace de rassemblement central sur Facebook pour les adeptes des anti-vaccins et des médecines alternatives, ainsi que les pages publiques qui ont adapté un langage codé pour discuter de ces sujets afin d’éviter d’être signalées par les systèmes de modération de Meta. . Et même si l’étude suit les liens vers d’autres plateformes, elle ne reflète pas ce que les utilisateurs trouvent une fois qu’ils quittent Facebook.

L’étude a couvert les 16 mois allant de novembre 2020 à février 2022, et la lutte contre la désinformation sur les vaccins Covid-19 a continué d’évoluer depuis lors. Facebook reste un espace de rassemblement important pour les partisans et les promoteurs de la désinformation sur la santé, mais d’autres plateformes comme TikTok sont devenues plus populaires pour atteindre de nouveaux publics. Facebook a abandonné certaines de ses règles interdisant la désinformation sur le Covid-19 en juin dans certaines régions, dont les États-Unis. Et Meta essaie peut-être une nouvelle approche sur sa dernière plateforme : plus tôt cette semaine, le Washington Post a rapporté que Threads, propriété de Meta, bloquait intentionnellement certains termes de recherche liés à la pandémie sur la plateforme de microblogging, notamment « covid-19 », « long terme ». covid », « vaccins » et « vaccination ».