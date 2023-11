Comment la désinformation sur le Hamas et la crypto a trompé près de 20 % du Congrès

Getty Images

Malgré toutes ses forces, l’Oncle Sam a l’habitude de commettre de grosses erreurs basées sur de mauvaises informations.

Considérez quelques faux pas : l’incident du golfe du Tonkin a été le prétexte pour intensifier la présence des troupes américaines au Vietnam ; Les forces spéciales ont passé des années à rechercher Oussama ben Laden dans le mauvais pays ; et les rapports contestés sur les armes de destruction massive étaient les casus belli pour l’invasion américaine de l’Irak.

Le brouillard de la guerre obscurcit même les esprits les plus clairs. Ainsi, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël, il convient de se demander : une mauvaise information pourrait-elle à nouveau conduire à une mauvaise prise de décision ?

Dans le cas curieux de la cryptographie et du financement du terrorisme, la réponse semble être oui.

La confusion de 130 millions de dollars

Suite à l’attaque du Hamas, un rapport a émergé avec des estimations selon lesquelles l’organisation terroriste avait collecté plus de 130 millions de dollars en cryptomonnaie pour financer sa guerre contre Israël. La sénatrice Elizabeth Warren, généralissime autoproclamée de « l’armée anti-crypto », s’est appuyée sur ce chiffre époustouflant pour enrôler 104 de ses collègues du Congrès pour qu’ils signent un accord. lettre à la Maison Blanche, exhortant l’administration à examiner de plus près le rôle de la cryptographie dans le financement illicite. La lettre qualifie la crypto de « menace à la sécurité nationale » pour les États-Unis et leurs alliés et cite le chiffre de 130 millions de dollars comme preuve clé de cette affirmation.

Il n’y a qu’un seul problème : ce chiffre de 130 millions de dollars semble faux.

Dans la lettre de Warren, elle affirme que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont collectivement « collecté plus de 130 millions de dollars en crypto » entre août 2021 et juin 2023. Elle a cité les données d’un article de Le journal de Wall Street, qui s’est fortement appuyé sur la société d’analyse blockchain Elliptic comme source. Mais le mois dernier, Elliptic a contesté la lettre de Warren et Le journal de Wall Streetl’extrapolation de ses recherches.

Pourquoi les entreprises de données contestent Warren

UN déclaration publié par Elliptic visait directement la statistique de 130 millions de dollars, déclarant “Il n’y a aucune preuve suggérant que la collecte de fonds cryptographiques ait permis de récolter quelque chose de proche de ce montant, et les données fournies par Elliptic et d’autres ont été mal interprétées.”

Elliptic est allé plus loin, affirmant « Il n’y a aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle le Hamas a reçu des volumes importants de dons cryptographiques. » La société a également souligné la faiblesse de la cryptographie en tant qu’outil de collecte de fonds pour le terrorisme, car la transparence de la blockchain permet aux forces de l’ordre de suivre et de retracer les transactions en temps réel.

Les affirmations d’Elliptic étaient corroborées par une déclaration de Chainalysis, une autre société leader d’analyse de blockchain. Dans un article de blogl’équipe Chainalysis a déclaré qu’elle s’était sentie incitée à corriger le bilan du financement illicite après avoir constaté “des mesures surestimées et des analyses erronées de l’utilisation de la crypto-monnaie par ces groupes terroristes”.

Chainalysis a expliqué que le chiffre de 130 millions de dollars cité par le sénateur Warren reflète plus probablement le volume total de cryptographie circulant entre des entités ayant des liens avec le Hamas, et non le montant réel collecté par l’organisation. En d’autres termes, une partie importante du montant de 130 millions de dollars concernait probablement des transactions légitimes qui n’avaient rien à voir avec le financement du terrorisme. L’entreprise a ensuite utilisé une étude de cas pour montrer à quel point volume couler avec fonds collectés peuvent exagérer les estimations de collecte de fonds de plusieurs ordres de grandeur.

Gardez à l’esprit que l’activité principale de Chainalysis et Elliptic est d’aider les gouvernements à identifier les activités illégales sur la blockchain. Ces entreprises sont fortement incitées financièrement à mettre en avant le lien entre la cryptographie et les activités criminelles. Mais même eux ont convenu que l’utilisation de la cryptographie dans le financement illicite a été surestimée.

Pour comprendre comment une lettre basée sur de fausses informations pourrait parvenir du Congrès à la Maison Blanche, j’ai contacté Nic Carter, le cofondateur de Coin Metrics, une société de renseignement cryptographique.

Dans une interview, Carter a déclaré : « Une partie de téléphone a eu lieu, commençant avec les renseignements israéliens et se terminant dans les couloirs du Congrès. À chaque étape, les données devenaient moins concrètes et les affirmations plus extravagantes.

Carter a décomposé ce jeu de téléphone étape par étape : « Les sociétés d’analyse de blockchain ont pris les adresses répertoriées par les renseignements israéliens et ont fait des déductions agressives à partir des données, qui ont ensuite été répétées et étendues par les journalistes, qui ont ensuite été réinterprétées à nouveau par le sénateur. Warren dans sa lettre à la Maison Blanche.

Le résultat final était un chiffre gonflé qui ne ressemblait guère à la réalité – et pourtant il continuait à alimenter les discussions politiques à Washington.

Crypto « une très petite partie du puzzle »

En plus des sociétés de renseignement blockchain, des témoins experts lors d’une Audition du Comité sénatorial des banques le mois dernier, il a également repoussé la caractérisation par Warren du rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme.

Lorsque le sénateur Warren a cité le chiffre de 130 millions de dollars dans une question adressée au Dr Matthew Levitt, spécialiste de la lutte contre le terrorisme au Washington Institute for Near East Policy, il a fourni une vérification des faits en temps réel : « Je pense que ce chiffre est très probablement exagéré. . Cela arrive. Ils transfèrent de l’argent vers la cryptographie, cela ne fait aucun doute. Mais les experts qui suivent la situation de près pensent que ce chiffre est gonflé.»

Le Dr Shlomit Wagman, chercheur principal à l’Université Harvard qui a auparavant dirigé la campagne israélienne contre le financement du terrorisme, s’est également révélé être un témoin gênant pour la faction anti-crypto de la commission sénatoriale des banques. Parmi les nombreux outils de blanchiment de l’arsenal du Hamas, le sénateur Warren a qualifié la cryptographie de « grand ». Mais le Dr Wagman a contesté cette affirmation, soulignant que l’essentiel du financement du Hamas ne provient pas de cryptomonnaies mais de comptes bancaires, d’échanges d’argent et d’espèces. Selon les propres mots de Wagman : « la majeure partie de son budget et de ses fonds passe toujours par les canaux traditionnels, et je tiens à le préciser ».

Lors de l’audience, Wagman a également rappelé aux législateurs que « la cryptographie ne constitue actuellement qu’une très petite partie du puzzle. Les principaux canaux de financement sont, étaient et restent le financement de l’État. L’Iran et d’autres, ce sont les principaux acteurs.

Visions de duel : Warren contre. Lummis

Il existe une vieille maxime en politique : « Ne laissez jamais une bonne crise se perdre ». En tant que politicien exceptionnel, le sénateur Warren comprend ce principe.

Bien avant l’attaque du Hamas, Warren battait le tambour du blanchiment d’argent crypto. En août, elle a réintroduit la loi anti-blanchiment d’argent sur les actifs numériques dans le but de réprimer les activités illicites dans le domaine des crypto-monnaies. Mais une coalition bipartite a exprimé ses inquiétudes quant au fait que la proposition pourrait imposer des charges excessives aux développeurs de logiciels en les traitant comme de grandes banques.

En effet, la législation de Warren exigerait que les mineurs de cryptomonnaies, les validateurs et les fournisseurs de portefeuilles déposent les mêmes rapports de conformité que les grands fonds spéculatifs et les banques multinationales. Étant donné qu’aucune de ces entreprises ne conserve d’actifs pour le compte de ses clients, cela imposerait un énorme fardeau réglementaire aux acteurs du secteur – c’est pourquoi plusieurs républicains et démocrates ont refusé de soutenir le projet de loi.

Alors que le soutien à la législation de Warren commençait à faiblir, le Hamas a attaqué. Viennent ensuite les affirmations selon lesquelles le Hamas aurait collecté plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaies, affirmations qui ont depuis été démystifiées.

Mais Warren a vu une crise et en a profité. Depuis, elle a utilisé cette statistique à plusieurs reprises pour attirer une attention renouvelée sur sa législation anti-blanchiment d’argent.

Tout cela soulève une question cruciale : la désinformation constituera-t-elle le fondement de l’élaboration des politiques en matière de cryptographie ? Ou les législateurs tiendront-ils compte des faits, même s’ils défient leurs points de vue antérieurs ?

Il existe un contingent de législateurs désireux de rectifier les faits – la sénatrice Cynthia Lummis en fait partie. Dans un poste sur X après l’audience du mois dernier, le sénateur Lummis a attiré l’attention sur le chiffre inexact de la collecte de fonds et a cité les estimations de Chainalysis et de l’American Enterprise Institute qui montrent que la crypto représente moins de 1 % de tous les financements illicites dans le monde. Lummis a posté : « Ne vous y trompez pas, les actifs cryptographiques ne sont pas le problème. Les mauvais acteurs, qui existent dans tous les secteurs, le sont.

Tant en public qu’en privé, Lummis a cherché à éduquer ses collègues du Sénat sur les mérites du Bitcoin, à la fois comme protection à long terme contre l’inflation et comme moyen de transférer de la valeur rapidement, à moindre coût et en toute sécurité dans le monde entier. Selon Lummis, le Congrès doit lutter contre le blanchiment d’argent Bitcoin, mais il peut le faire sans paralyser l’industrie.

Le sénateur Lummis et le sénateur Warren ont des visions opposées pour la cryptographie à Capitol Hill. Lummis veut faire des États-Unis un paradis pour l’innovation cryptographique ; Warren veut le contraire. Celui qui remportera la bataille législative pourrait déterminer si l’innovation en matière d’actifs numériques reste en Amérique ou se déplace à l’étranger.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn.