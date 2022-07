Comment la demande de brindilles fait tomber une forêt tropicale

L’industrie forestière au Congo déracine de précieux arbres anciens pour les utiliser dans la construction de meubles et de maisons, contribuant à la destruction des forêts, en particulier lorsqu’elle n’est pas correctement réglementée. En plus de cela, des pans entiers de forêt sont brûlés pour faire place à l’agriculture.

Mais le pillage de la forêt par des gens ordinaires à la recherche de matériel de cuisine est également étonnamment destructeur. C’est en partie parce que l’abattage et la combustion des arbres libèrent des réserves de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, où il agit comme une couverture, emprisonnant la chaleur du soleil et réchauffant le monde. Mais en plus de cela, cuisiner avec des feux de bois et du charbon de bois – du bois qui est brûlé jusqu’à ce qu’il soit réduit en carbone presque pur, qui brûle plus longtemps et plus chaud – affecte la qualité de l’air à cause des particules émises dans la fumée.