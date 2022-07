Comment la déforestation pousse l’Amazonie vers un point de basculement

Chaque jour, la déforestation rapproche l’Amazonie de ce que les scientifiques prédisent être sa mort, lorsque la perte de la couverture arborée la pousse enfin au-delà du point de non-retour et que le monde perd son plus grand bouclier contre la hausse des températures.

Le Washington Post se concentre sur la forêt tropicale dans sa nouvelle série “The Amazon, Undone”. Nous voyageons à travers le Brésil, qui abrite environ 60 % de l’Amazonie. Pour examiner les effets de la déforestation, nous avons parcouru 800 km sur une autoroute qui traverse la forêt tropicale, faisant des ravages sur l’écologie de la forêt elle-même et alimentant des comportements criminels tels que l’accaparement des terres et même le meurtre. Pour suivre le bœuf lié à la déforestation illégale du Brésil aux États-Unis, nous avons examiné des milliers de journaux d’expédition et d’achat et obtenu des images satellite qui ont révélé le pâturage illégal du bétail.