Comment la découverte du drainage nasal et lymphatique pourrait aider à mettre fin à la maladie d’Alzheimer

Ajoutez ceci à la liste des cibles potentielles pour traiter la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs : des chercheurs sud-coréens ont découvert un réseau de vaisseaux lymphatiques à l’arrière du nez qui aident à drainer le liquide céphalo-rachidien du cerveau.

Selon Actualités en neurosciencesl’étude « révolutionnaire », publié dans la revue Naturerévèle une voie d’écoulement du liquide jusqu’alors inconnue, qui pourrait avoir des implications pour cibler les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et d’autres démences.

Britannica.com explique certaines des fonctions de base du liquide céphalo-rachidien et pourquoi son système de drainage est vital. En plus d’amortir le cerveau en cas d’impact, « le liquide transporte également les déchets métaboliques, les anticorps, les produits chimiques et les produits pathologiques des maladies du cerveau et des tissus de la moelle épinière vers la circulation sanguine ».

En d’autres termes, le drainage élimine les toxines du cerveau. Dans un communiqué de presse de l’Institut des sciences fondamentales, d’où l’étude est née, les chercheurs notent que « l’accumulation de déchets dans le cerveau, s’ils ne sont pas correctement expulsés, peut endommager les cellules nerveuses, entraînant une altération de la fonction cognitive, la démence et d’autres troubles neurodégénératifs du cerveau. Par conséquent, la régulation de la production, de la circulation et du drainage (du liquide céphalo-rachidien) fait depuis longtemps l’objet d’une attention scientifique, notamment en ce qui concerne les maladies liées à l’âge comme la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs.

Britannica.com a dit que le fluide est légèrement alcalin et contient 99% d’eau. Un corps humain adulte normal contient environ 100 ml à 150 ml – ou 3 onces à 5 onces – de liquide céphalo-rachidien. Les chercheurs ont indiqué que le cerveau produit environ 500 ml chaque jour.

Pour la recherche, les scientifiques dirigés par Gou Young Koh, directeur du Centre de recherche vasculaire de l’institut, ont utilisé des souris dotées de marqueurs lymphatiques fluorescents et d’une imagerie avancée. C’est ainsi qu’ils ont découvert que le réseau se connectait aux ganglions lymphatiques cervicaux.

Les chercheurs pensent que si le système lymphatique cervical pouvait être activé pour améliorer le flux du liquide céphalo-rachidien, cela pourrait offrir de nouvelles options de traitement pour les maladies neurodégénératives. Les efforts thérapeutiques pourraient impliquer des médicaments ou éventuellement des procédures quelconques.

L’équipe a déclaré que la prochaine étape consisterait à mener des études sur les primates pour voir s’ils pouvaient en apprendre davantage sur cette voie de drainage et comment elle pourrait être améliorée pour cibler la maladie.

La recherche, bien que prometteuse, n’en est qu’à ses débuts et les résultats du traitement ne seront probablement disponibles que dans des années.