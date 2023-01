Comment la découverte de fichiers classifiés par Biden se compare-t-elle à l’affaire Trump.

M. Trump et ses collaborateurs ont résisté aux efforts répétés du gouvernement pour tous les récupérer. Les avocats de M. Biden ont signalé le problème, et la Maison Blanche dit qu’elle a pleinement coopéré.

Ces différences apparentes ont des implications juridiques importantes.

Où étaient les fichiers ?

Dans le cas de M. Trump, plusieurs centaines de dossiers gouvernementaux marqués comme classifiés – ainsi que des milliers de documents et de photos non classifiés – se sont retrouvés dans son club et résidence de Floride, Mar-a-Lago, après avoir quitté ses fonctions. Certains se trouvaient dans des cartons dans un placard de stockage verrouillé, et le FBI en a découvert d’autres dans le bureau de M. Trump, y compris dans son bureau, selon des documents judiciaires.

Dans le cas de M. Biden, ce que l’administration a décrit comme “un petit nombre de documents avec des marques classifiées” a été trouvé dans un placard verrouillé dans un bureau d’un groupe de réflexion de Washington, le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. M. Biden avait périodiquement utilisé l’espace après avoir quitté la vice-présidence en 2017 et avant de commencer sa campagne présidentielle.

Une perquisition ultérieure de la maison de M. Biden à Wilmington, Del., a révélé un autre lot dans ce que la Maison Blanche a déclaré être un espace de stockage dans le garage, ainsi qu’un document d’une page “parmi les matériaux stockés dans une pièce adjacente”.

Comment les fichiers sont-ils arrivés là ?

En tant que président, M. Trump aurait périodiquement emmené des dossiers du bureau ovale dans les zones résidentielles de la Maison Blanche. Pendant le chaos de ses derniers jours au pouvoir après avoir cherché à s’accrocher au pouvoir, ces dossiers étaient apparemment emballés avec des objets personnels comme des vêtements et des souvenirs et expédiés à Mar-a-Lago.