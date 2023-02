Comment la décision de la Cour suprême sur l’article 230 pourrait mettre fin à Reddit tel que nous le connaissons

Mais un autre gros problème est en jeu qui a reçu beaucoup moins d’attention : selon l’issue de l’affaire, les utilisateurs individuels des sites peuvent soudainement être responsables d’une modération de contenu banale. De nombreux sites s’appuient sur les utilisateurs pour la modération de la communauté afin de modifier, façonner, supprimer et promouvoir le contenu d’autres utilisateurs en ligne – pensez au vote positif de Reddit ou aux modifications apportées à une page Wikipedia. Que se passerait-il si ces utilisateurs étaient contraints de prendre des risques juridiques chaque fois qu’ils prenaient une décision relative au contenu ?

En bref, le tribunal pourrait modifier l’article 230 d’une manière qui n’aura pas seulement un impact sur les grandes plateformes ; Des sites plus petits comme Reddit et Wikipedia qui s’appuient sur la modération communautaire seront également touchés, prévient Emma Llansó, directrice du projet Free Expression du Center for Democracy and Technology. “Ce serait une perte énorme pour les communautés de parole en ligne si tout à coup cela devenait vraiment risqué pour les mods eux-mêmes de faire leur travail”, dit-elle.

Dans un mémoire d’amicus déposé en janvier, les avocats de Reddit ont fait valoir que sa fonction de vote positif / négatif de signature était menacée dans Gonzalez contre Google, l’affaire qui réexaminera l’application de l’article 230. Les utilisateurs “déterminent directement quel contenu est promu ou devient moins visible en utilisant les fonctionnalités innovantes” upvote “et” downvote “de Reddit”, indique le mémoire. “Toutes ces activités sont protégées par la section 230, que le Congrès a élaborée pour immuniser les ‘utilisateurs’ d’Internet, pas seulement les plateformes.”

Au coeur de Gonzalez est la question de savoir si la « recommandation » de contenu est différente de l’affichage de contenu ; il est largement admis que cela a de larges implications pour les algorithmes de recommandation qui alimentent des plates-formes telles que Facebook, YouTube et TikTok. Mais cela pourrait également avoir un impact sur le droit des utilisateurs d’aimer et de promouvoir le contenu dans les forums où ils agissent en tant que modérateurs de la communauté et renforcent efficacement certains contenus par rapport à d’autres contenus.

Reddit se demande où les préférences des utilisateurs s’inscrivent, directement ou indirectement, dans l’interprétation de la “recommandation”. “Le danger est que vous et moi, lorsque nous utilisons Internet, nous faisons beaucoup de choses qui ne permettent pas de créer réellement du contenu”, déclare Ben Lee, avocat général de Reddit. « Nous voyons le contenu d’autres personnes, puis nous interagissons avec lui. À quel moment sommes-nous nous-mêmes, à cause de ce que nous avons fait, à recommander ce contenu ? »

Reddit compte actuellement 50 millions d’utilisateurs quotidiens actifs, selon son mémoire d’amicus, et le site trie son contenu selon que les utilisateurs votent pour ou contre les messages et les commentaires dans un fil de discussion. Bien qu’il utilise des algorithmes de recommandation pour aider les nouveaux utilisateurs à trouver des discussions qui pourraient les intéresser, une grande partie de son système de recommandation de contenu repose sur ces votes communautaires. Par conséquent, une modification de la modération communautaire modifierait probablement radicalement le fonctionnement du site.

“Peut-on [users] être entraîné dans un procès, même un procès bien intentionné, simplement parce que nous avons mis une critique deux étoiles pour un restaurant, simplement parce que nous avons cliqué sur un vote négatif ou positif sur ce message, simplement parce que nous avons décidé de faire du bénévolat pour notre communauté et commencer à supprimer des messages ou à ajouter des messages ? » Lee demande. “Sont [these actions] assez pour que nous devenions soudainement responsables de quelque chose ? »

Une “menace existentielle” pour les petites plateformes

Lee pointe un cas dans l’histoire récente de Reddit. En 2019, dans le subreddit r/Screenwriting, les utilisateurs ont commencé à discuter de concours de scénarisation qu’ils pensaient être des arnaques. L’opérateur de ces escroqueries présumées a poursuivi en justice le modérateur de r/Screenwriting pour avoir épinglé et commenté les messages, donnant ainsi la priorité à ce contenu. La Cour supérieure de Californie du comté de LA a excusé le modérateur du procès, qui, selon Reddit, était dû à la protection de l’article 230. Lee craint qu’une interprétation différente de l’article 230 ne laisse les modérateurs, comme celui de r/Screenwriting, beaucoup plus vulnérables à des poursuites similaires à l’avenir.